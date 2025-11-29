Bezirkspokal Franken: SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern mit Überraschung

Die 3. Runde des Bezirkspokals Franken wurde abgeschlossen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
3. Runde
FC Creglingen – SG Taubertal / Röttingen 3:0
Spvgg Heinriet – Sportfreunde Lauffen 2:11
SGM Langenbrettach – Spvgg Möckmühl 3:1
SC Böckingen – Sportfreunde Lauffen II 1:4
Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Mahmud Touray (12.), 0:2 Emanuel Massa (19. Foulelfmeter), 0:3 Emanuel Massa (41.), 1:3 Erion Uka (53.), 1:4 Arlind Haziri (77. Eigentor)
TSV Löwenstein – Sportfreunde Untergriesheim 1:5
VfL Brackenheim – FSV Schwaigern 1:3
SC Amorbach – SV Schluchtern 5:6 n.E.
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Moritz Rokitte (8.), 1:1 Markus Wegle (14.), 1:2 Atakan Öler (25. Eigentor), 2:2 Markus Wegle (34.), 3:3 Rinor Nuhiu (91.), 4:4 Markus Wegle (91.), 5:5 Ali-Metin Olgun (91.), 2:3 Fabian Weber (91.), 3:4 Max Lamik (91.), 4:5 Luca Janoschka (91.), 5:6 Soner Bostan (91.)
SGM NordHeimHausen – SV Sülzbach 3:1
TSV Pfedelbach II – SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, 1:2
Tore: 1:1 Mehmet Uguz (23.), 1:2 Erik Hähnlein (26.)
TSV Ohrnberg – SGM Niedernhall/Weissbach II 6:0
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Yilmaz Canki (1.), 2:0 Finn Janne Guse (13.), 3:0 Yilmaz Canki (21.), 4:0 Paul Hammel (26.), 5:0 Yilmaz Canki (33.), 6:0 Silas Wecker (46.)
FC Phoenix 2002 Nagelsberg – SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 0:3
SGM Weikersheim/Laudenbach – SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:5 n.E.
SGM Künzelsau-Ingelfingen – SV Harthausen 1970 1:2
SGM Niedernhall/Weißbach – 1. FC Igersheim 2:1
Zuschauer: 80
Tore: 1:1 Sinan Akin (65. Handelfmeter), 2:1 Cedrik Preyer (93.)
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SV Wachbach 3:1
TGV Eintracht Beilstein – FSV Friedrichshaller SV 1:8
TSG Heilbronn II – VfL Obereisesheim 3:11
SGM NordHeimHausen II – TG Böckingen 0:3
TSV Dörzbach/Klepsau – TSV Pfedelbach 2:8
Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Sergen Uzuner (14.), 1:1 Tim Waterstrat (19.), 1:2 Tobias Lösch (24.), 1:3 Jann Baust (41. Handelfmeter), 1:4 Sebastian Hack (57.), 1:5 Tobias Lösch (61.), 1:6 (67. Eigentor), 1:7 Luka Michael Barbir (82.), 2:7 (86.), 2:8 Sebastian Hack (88.)
TSV Waldbach – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:1
Tor: 0:1 (85.)
SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II – SSV Gaisbach 1:2
FSV Friedrichshaller SV II – SG Stetten/Kleingartach 1:7
Zuschauer: 47
Tore: 0:1 Erik Heidelberger (8.), 0:2 Simon Faber (16.), 0:3 Simon Faber (19.), 0:4 Simon Faber (36.), 0:5 Maurizio Hönnige (43.), 0:6 Simon Faber (51.), 0:7 Erik Heidelberger (58.), 1:7 Lukas Walk (77.)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Bihler (FSV Friedrichshaller SV II) scheitert mit Foulelfmeter (72.).
SGM Fürfeld/Bonfeld – TSV Cleebronn 3:0/Wertung
SC Dahenfeld – SC Abstatt 1:5
Tore: 1:0 Ihsan Aydin (17.), 1:1 Mateo Varkas (22.), 1:2 Leon Beckert (27.), 1:3 Julian Kreh (33.), 1:4 Julian Kreh (36.), 1:5 Julian Kreh (71.)
TSV Güglingen – FSV Schwaigern II 6:2
SSV Auenstein – SG Bad Wimpfen 0:3
Tore: 0:1 Ben Straub (24.), 0:2 Maurice Gysinn (60.), 0:3 Paul Schöbel (90.)
TG Böckingen II – TSV Erlenbach 0:3
---
TSV Zweiflingen – TSV Neuenstein 2:3
TV Flein II – TSV Hardthausen 1:3
TGV Eintracht Beilstein II – TSV Talheim 1895 4:5
---
FC Obersulm – TSV Botenheim 0:3
Tore: 0:1 Gbenga Daniel Adekoya (7.), 0:2 Philipp Matyssek (41.), 0:3 Marco Öhler (78.)
SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 – VfB Bad Mergentheim 3:1
---
So geht es in der 4. Runde weiter:
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, - FSV Friedrichshaller SV
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SGM NordHeimHausen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Talheim 1895 - TSV Neuenstein
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SG Stetten/Kleingartach
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SC Abstatt - SG Bad Wimpfen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr VfL Obereisesheim - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Sportfreunde Lauffen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - SV Schluchtern
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SV Harthausen 1970 - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - TSV Güglingen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SGM Langenbrettach - TSV Botenheim
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - Sportfreunde Untergriesheim
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Hardthausen - SSV Gaisbach
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr FC Creglingen - FSV Schwaigern
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Erlenbach
Do., 19.02.26 19:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Fürfeld/Bonfeld