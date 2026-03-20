Bezirkspokal Franken: SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern gewinnt Auf FuPa gibt es die Übersicht zu sehen. von red · Heute, 22:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Stolz

Die 4. Runde des Bezirkspokals Franken wurde am heutigen Freitag fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

4. Runde SV Harthausen 1970 – SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 4:1 n.E.



Sportfreunde Lauffen – Sportfreunde Untergriesheim 5:6 n.E.

--- SGM Bitzfeld-Schwabbach – FSV Friedrichshaller SV abgebrochen

Das Spiel wurde beim Stand von 0:2 für den FSV Friedrichshaller SV abgebrochen. Marco Bickel (25.) und Jonas Pöllmann (37.) hatten bis zum Zeitpunkt des Spielabbruches die Tore für die Gäste erzielt. Beide Vereine und der Schiedsrichter geben nun ihre Stellungnahmen zum Spielabbruch ab. das Sportgericht wird dann entscheiden.