Bezirkspokal Franken: Spiele der 1. Runde und teilweise der 2. Runde

Die ersten Runden im Bezirkspokal Franken sind ausgelost.
1. Runde
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSG Heilbronn II - SSV Auenstein
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SSV Klingenberg - Spvgg Möckmühl
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM NordHeimHausen - SGM MassenbachHausen
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - SGM Höchstberg/Tiefenbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SC Abstatt - Sportfreunde Lauffen II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfL Eberstadt 1904 II - FSV Friedrichshaller SV II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSG Heilbronn - Aramäer Heilbronn II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Duttenberg - TSV Talheim 1895
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Widdern/ Olnhausen - TG Böckingen II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Langenbrettach - Spvgg Heinriet
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Bad Wimpfen/Offenau II - SGM Krumme Ebene am Neckar
2. Runde
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Zweiflingen - SGM Künzelsau-Ingelfingen
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr 1. FC Igersheim - VfB Neuhütten
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Untersteinbach - SG Edelfingen / Löffelstelz,
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - SGM Mulfingen/Hollenbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Hohebach/Rengershausen - TSV Neuenstein
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SC Michelbach/Wald II - SC Amrichshausen
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Waldbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Bitzfeld-Schwabbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - TSV Pfedelbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen - SV Wachbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TV Niederstetten
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Dörzbach/Klepsau
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II - VfB Bad Mergentheim
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt - TSV Pfedelbach II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Ohrnberg/Hardthausen II - SGM Niedernhall/Weißbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Ohrnberg/Hardthausen II - SGM Niedernhall/Weißbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr FC Phoenix 2002 Nagelsberg - FC Creglingen
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Althausen-Neunkirchen I/Bad Mergentheim II - SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SSV Gaisbach - SC Michelbach/Wald
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSG Öhringen II - SV Harthausen 1970
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSG Waldenburg - SGM Weikersheim/Laudenbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSG Verrenberg - SG Taubertal / Röttingen
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SG Sindringen/Ernsbach
So., 16.08.26 18:30 Uhr TSV Duttenberg II - TSV Weinsberg
So., 16.08.26 19:00 Uhr TSV Botenheim II - TSV Cleebronn
So., 16.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SGM Meimsheim/Brackenheim II
So., 16.08.26 19:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - SV Heilbronn am Leinbach II
So., 16.08.26 19:00 Uhr NK Croatia Heilbronn - TSV Herbolzheim
So., 16.08.26 19:00 Uhr TSG Heilbronn III - SC Amorbach II
So., 16.08.26 19:00 Uhr TV Flein II -
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Fürfeld-Bonfeld - SV Heilbronn am Leinbach
So., 16.08.26 19:00 Uhr FC Obersulm - SGM NordHeimHausen II
So., 16.08.26 19:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach -
So., 16.08.26 19:00 Uhr TSV Erlenbach - SV Schluchtern
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim -
So., 16.08.26 19:00 Uhr SV Frauenzimmern - Spvgg Oedheim
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Hardthausen/Ohrnberg - SV Leingarten
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach - SC Ilsfeld
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Stetten-Kleingartach/Niederhofen II - KF Illyria Heilbronn
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim -
So., 16.08.26 19:00 Uhr SV Frauenzimmern - Spvgg Oedheim
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Hardthausen/Ohrnberg - SV Leingarten
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach - SC Ilsfeld
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Stetten-Kleingartach/Niederhofen II - KF Illyria Heilbronn
So., 16.08.26 19:00 Uhr SC Züttlingen - FSV Friedrichshaller SV
So., 16.08.26 19:00 Uhr TSV Biberach - Türkgücü Eibensbach
So., 16.08.26 19:00 Uhr Spvgg Oedheim II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II
So., 16.08.26 19:00 Uhr FSV Schwaigern III - SV Sülzbach
So., 16.08.26 19:00 Uhr - Aramäer Heilbronn
So., 16.08.26 19:00 Uhr TSV Pfaffenhofen 1906 - Sportfreunde Lauffen
So., 16.08.26 19:00 Uhr FC Kirchhausen - TG Böckingen
So., 16.08.26 19:00 Uhr FV Wüstenrot - VfL Obereisesheim
So., 16.08.26 19:00 Uhr TSV Untergruppenbach - VfL Eberstadt 1904
So., 16.08.26 19:00 Uhr TGV Eintracht Beilstein - TSV Löwenstein
So., 16.08.26 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SGM Krumme Ebene am Neckar II
So., 16.08.26 19:00 Uhr ASV Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim
So., 16.08.26 19:00 Uhr SC Böckingen - SGM Neudenau/Siglingen
So., 16.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim -
So., 16.08.26 19:00 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld-Bonfeld II
So., 16.08.26 19:00 Uhr SG Bad Wimpfen - FSV Schwaigern
So., 16.08.26 19:00 Uhr TSV Ellhofen 1906 - TSV Güglingen
So., 16.08.26 19:00 Uhr SC Amorbach - TV Flein
So., 16.08.26 19:00 Uhr SV Harthausen 1970 - SV Leingarten
So., 16.08.26 19:00 Uhr GSV Eibensbach - FSV Schwaigern II
So., 16.08.26 19:00 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - TSV Heinsheim
So., 16.08.26 19:00 Uhr SV Leingarten II - TSV Botenheim
So., 16.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Stockheim - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II
So., 16.08.26 19:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - SC Dahenfeld