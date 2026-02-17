Bezirkspokal Franken: SG Bad Wimpfen gewinnt 18:17-Elfmeter-Wahnsinn

Die 4. Runde des Bezirkspokals Franken wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
SGM Niedernhall/Weißbach – SGM NordHeimHausen abgesagt
VfL Obereisesheim – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 6:3 n.E.
Schiedsrichter: Harald Fuder
Tore: 1:0 Zinar Bulmus (10.), 1:1 Johannes Kohler (20. Foulelfmeter), 1:2 Benno Schneider (24.), 2:2 Eray Gültekin (73.), 3:2 Ramazan Aras (91. i.E.), 4:3 Eray Gültekin (91. i.E.), 5:3 Jens Kreuzer (91. i.E.), 6:3 Matthias Schmidt (91. i.E.), 3:3 Johannes Kohler (91. i.E.)
SC Abstatt – SG Bad Wimpfen 17:18 n.E.
Schiedsrichter: Jakob Friedrich Birkert
Tore: 1:0 Ionut Junko (5.), 1:1 Ben Straub (34.), 2:1 Ionut Junko (67.), 3:1 Enes Bayrak (72.), 3:2 Ben Straub (79.), 3:3 Patrick Steiger (90.+2), 11:11 (121. i.E.), 17:18 Meik Jonas Steinbauer (121. i.E.), 11:12 Alper Cöleri (121. i.E.), 12:12 (121. i.E.), 12:13 (121. i.E.), 13:13 Robin Deiß (121. i.E.), 13:14 Matthias Geiger (121. i.E.), 14:14 (121. i.E.), 14:15 Moritz Schuischel (121. i.E.), 15:15 (121. i.E.), 15:16 Ben Straub (121. i.E.), 16:16 (121. i.E.), 16:17 Maurice Gysinn (121. i.E.), 17:17 (121. i.E.), 10:11 Nick Sauer (121. i.E.), 10:10 (121. i.E.), 9:10 Jonas Schulze (121. i.E.), 9:9 (121. i.E.), 8:9 Meik Jonas Steinbauer (121. i.E.), 8:8 (121. i.E.), 7:8 Maurice Gysinn (121. i.E.), 7:7 (121. i.E.), 6:7 Patrick Steiger (121. i.E.), 6:6 (121. i.E.), 5:6 Ben Straub (121. i.E.), 5:5 (121. i.E.), 4:5 Moritz Schuischel (121. i.E.), 4:4 (121. i.E.), 3:4 Matthias Geiger (121. i.E.)
Do., 19.02.26 19:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Fürfeld/Bonfeld
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - 1. FC Igersheim 2:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Creglingen - SG Taubertal / Röttingen 3:0
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Künzelsau-Ingelfingen - SV Harthausen 1970 1:2
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Weikersheim/Laudenbach - SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:5
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Phoenix 2002 Nagelsberg - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 0:3
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Niedernhall/Weissbach II 6:0
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Pfedelbach II - SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, 1:2
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - SV Wachbach 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM NordHeimHausen - SV Sülzbach 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Amorbach - SV Schluchtern 5:6
Do., 30.10.25 18:30 Uhr VfL Brackenheim - FSV Schwaigern 1:3
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Löwenstein - Sportfreunde Untergriesheim 1:5
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Böckingen - Sportfreunde Lauffen II 1:4
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Langenbrettach - Spvgg Möckmühl 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr Spvgg Heinriet - Sportfreunde Lauffen 2:11
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:1
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Dörzbach/Klepsau - TSV Pfedelbach 2:8
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TGV Eintracht Beilstein - FSV Friedrichshaller SV 1:8
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TG Böckingen 0:3
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSG Heilbronn II - VfL Obereisesheim 3:11
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II - SSV Gaisbach 1:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - SG Stetten/Kleingartach 1:7
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Fürfeld/Bonfeld - TSV Cleebronn 3:0
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - SC Abstatt 1:5
Do., 30.10.25 19:30 Uhr TSV Güglingen - FSV Schwaigern II 6:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SSV Auenstein - SG Bad Wimpfen 0:3
Do., 30.10.25 19:30 Uhr TG Böckingen II - TSV Erlenbach 0:3
Do., 06.11.25 19:00 Uhr TSV Zweiflingen - TSV Neuenstein 2:3
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TV Flein II - TSV Hardthausen 1:3
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II - TSV Talheim 1895 4:5
Do., 13.11.25 19:30 Uhr FC Obersulm - TSV Botenheim 0:3
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - VfB Bad Mergentheim 3:1