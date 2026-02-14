Bezirkspokal Franken: Klare Siege, Überraschungen und Absagen

– Foto: Marcel Becker

SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, – FSV Friedrichshaller SV abgesagt



TSV Talheim 1895 – TSV Neuenstein 3:0





TG Böckingen – SG Stetten/Kleingartach 3:1Tore: 0:1 Ralf Krestel (18.), 1:1 Riccardo Madaro (22. Foulelfmeter), 2:1 Lorenz Kopp (38.)SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – Sportfreunde Lauffen 0:3SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 – SV Schluchtern abgesagtSV Harthausen 1970 – SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim abgesagtSG Edelfingen / Löffelstelz, – TSV Güglingen abgesagtSGM Langenbrettach – TSV Botenheim abgesagtSportfreunde Lauffen – Sportfreunde Untergriesheim abgesagtTSV Hardthausen – SSV Gaisbach 4:2FC Creglingen – FSV Schwaigern 1:6Schiedsrichter: Philipp Hoffmann (Ochsenhausen )TSV Pfedelbach – TSV Erlenbach 4:0Zuschauer: 110Tore: 1:0 Jonas Göhner (44.), 2:0 Jann Baust (66.), 3:0 Jonas Göhner (74.), 4:0 Luka Michael Barbir (81.)

---

Di., 17.02.26 19:30 Uhr SC Abstatt - SG Bad Wimpfen

Do., 19.02.26 19:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Fürfeld/Bonfeld

+++

Das war die 3. Runde

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - 1. FC Igersheim 2:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Creglingen - SG Taubertal / Röttingen 3:0

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Künzelsau-Ingelfingen - SV Harthausen 1970 1:2

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Weikersheim/Laudenbach - SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:5

Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Phoenix 2002 Nagelsberg - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 0:3

Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Niedernhall/Weissbach II 6:0

Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Pfedelbach II - SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, 1:2

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - SV Wachbach 3:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM NordHeimHausen - SV Sülzbach 3:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Amorbach - SV Schluchtern 5:6

Do., 30.10.25 18:30 Uhr VfL Brackenheim - FSV Schwaigern 1:3

Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Löwenstein - Sportfreunde Untergriesheim 1:5

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Böckingen - Sportfreunde Lauffen II 1:4

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Langenbrettach - Spvgg Möckmühl 3:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr Spvgg Heinriet - Sportfreunde Lauffen 2:11

Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:1

Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Dörzbach/Klepsau - TSV Pfedelbach 2:8

Do., 30.10.25 19:00 Uhr TGV Eintracht Beilstein - FSV Friedrichshaller SV 1:8

Do., 30.10.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TG Böckingen 0:3

Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSG Heilbronn II - VfL Obereisesheim 3:11

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II - SSV Gaisbach 1:2

Do., 30.10.25 19:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - SG Stetten/Kleingartach 1:7

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Fürfeld/Bonfeld - TSV Cleebronn 3:0

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - SC Abstatt 1:5

Do., 30.10.25 19:30 Uhr TSV Güglingen - FSV Schwaigern II 6:2

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SSV Auenstein - SG Bad Wimpfen 0:3

Do., 30.10.25 19:30 Uhr TG Böckingen II - TSV Erlenbach 0:3

Do., 06.11.25 19:00 Uhr TSV Zweiflingen - TSV Neuenstein 2:3

Do., 06.11.25 19:30 Uhr TV Flein II - TSV Hardthausen 1:3

Do., 06.11.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II - TSV Talheim 1895 4:5

Do., 13.11.25 19:30 Uhr FC Obersulm - TSV Botenheim 0:3

Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - VfB Bad Mergentheim 3:1