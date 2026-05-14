Bezirkspokal Franken: FSV Friedrichshaller SV und Löwenstein jubeln

Im Bezirkspokal Franken standen am heutigen Donnerstag zwei Endspiele im Wiesentalstadion in Brackenheim an.
SGM Niedernhall/Weißbach – FSV Friedrichshaller SV 1:5
Schiedsrichter: Valentino Parys
Tore: 0:1 Adrian Nicolae Radu (39.), 0:2 Marco Bickel (42.), 0:3 Marco Bickel (76.), 0:4 Loris Ademaj (80.), 0:5 Sinan Akin (85. Eigentor), 1:5 Lars Konstantin Renner (90.+5)
TSV Botenheim – TSV Löwenstein 3:4 n.E.
Schiedsrichter: David Schmid (Neuenstadt)
2. Runde
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Zweiflingen 1:6
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Bitzfeld-Schwabbach - TV Niederstetten 3:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Kupferzell II - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Untersteinbach - SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II 3:4
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar II - SV Leingarten 1:7
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TV Flein - TSV Weinsberg 2:1
2. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Amrichshausen II - FC Creglingen 0:5
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald II - SSV Gaisbach 0:3
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Kirchhausen - TSV Willsbach 6:7
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - SG TSV Hohebach / Rengershaus. 2:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Ingelfingen-Künzelsau II - FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Gaisbach II - SGM Niedernhall/Weißbach 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Pfedelbach II 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach 6:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - TSG Verrenberg 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Ohrnberg - TSG Öhringen II 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TSV Dörzbach/Klepsau 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Niedernhall/Weissbach II - SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt 8:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Weikersheim/Laudenbach 1:4
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - SV Harthausen 1970 7:8
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Waldenburg - 1. FC Igersheim 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - TSV Neuenstein 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - SV Wachbach 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Taubertal / Röttingen - SGM Mulfingen/Hollenbach 2:0
1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Auenstein - TGV Dürrenzimmern 1:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn 4:1
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Züttlingen - SV Sülzbach 0:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SV Schluchtern 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Obersulm - FSV Schwaigern III 3:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SV Heilbronn am Leinbach 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - TSV Talheim 1895 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Aramäer Heilbronn II - SGM MassenbachHausen 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Niederhofen - TSV Löwenstein 1:3
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach 3:4
1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - SGM Neudenau/Siglingen 2:3
2. Runde
So., 17.08.25 16:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - FSV Schwaigern 0:10
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Althausen-Neunkirchen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 1:6
1. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - TSV Pfaffenhofen 1906 6:1
2. Runde
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II zg. 4:0
1. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn 3:0
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SV Schozach 1:3
2. Runde
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Spvgg Oedheim - TGV Eintracht Beilstein 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr ASV Heilbronn - TSV Hardthausen 0:3
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - FSV Schwaigern II 0:7
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Lehrensteinsfeld zg. - Spvgg Möckmühl 2:11
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Frauenzimmern/Haberschlacht - Sportfreunde Lauffen 2:8
Do., 18.09.25 18:30 Uhr GSV Eibensbach - Spvgg Heinriet 0:7
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkgücü Eibensbach - TSV Botenheim 2:3
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SSV Klingenberg - SGM NordHeimHausen 6:7
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Untergruppenbach - SG Stetten/Kleingartach 0:3
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Schozach - SGM Langenbrettach 1:4
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Lauffen II - SV Heilbronn am Leinbach II 3:1
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Botenheim II - SC Amorbach 2:5
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TG Böckingen II - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II 6:0
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - TSV Biberach 3:1
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Obersulm - TSV Ellhofen 1906 1:0
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Neudenau/Siglingen - FSV Friedrichshaller SV 4:5
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Herbolzheim - TSV Erlenbach 0:3
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TSV Duttenberg 6:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SG Bad Wimpfen II - TG Böckingen 0:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Aramäer Heilbronn 6:5
Do., 18.09.25 19:30 Uhr Spvgg Oedheim II - TSV Löwenstein 5:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - SV Sülzbach 0:7
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Willsbach - TSG Heilbronn II 5:7
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Ilsfeld - TSV Cleebronn 1:3
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - 1. FC Lauffen 3:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Eberstadt 1904 - VfL Obereisesheim 4:7
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Böckingen - SV Leingarten II 5:1
Do., 18.09.25 19:30 Uhr FV Wüstenrot - SG Bad Wimpfen 2:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Widdern/ Olnhausen - SSV Auenstein 2:3
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld-Bonfeld 0:3
Do., 18.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - TSV Talheim 1895 3:5
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Schluchtern - SV Leingarten 3:1
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Flein - VfL Brackenheim 0:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Obereisesheim II - TSV Güglingen 1:5
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Abstatt - SGM Höchstberg/Tiefenbach 4:2
Do., 18.09.25 19:45 Uhr Aramäer Heilbronn II - Sportfreunde Untergriesheim 2:6
Do., 25.09.25 19:30 Uhr TV Flein II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II 4:2
Do., 09.10.25 18:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II zg. - TSG Heilbronn II 8:7
3. Runde
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - 1. FC Igersheim 2:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Creglingen - SG Taubertal / Röttingen 3:0
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Künzelsau-Ingelfingen - SV Harthausen 1970 1:2
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Weikersheim/Laudenbach - SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:5
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Phoenix 2002 Nagelsberg - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 0:3
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Niedernhall/Weissbach II 6:0
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Pfedelbach II - SGM Bitzfeld-Schwabbach 1:2
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - SV Wachbach 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM NordHeimHausen - SV Sülzbach 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Amorbach - SV Schluchtern 5:6
Do., 30.10.25 18:30 Uhr VfL Brackenheim - FSV Schwaigern 1:3
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Löwenstein - Sportfreunde Untergriesheim 1:5
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Böckingen - Sportfreunde Lauffen II 1:4
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Langenbrettach - Spvgg Möckmühl 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr Spvgg Heinriet - Sportfreunde Lauffen 2:11
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:1
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Dörzbach/Klepsau - TSV Pfedelbach 2:8
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TGV Eintracht Beilstein - FSV Friedrichshaller SV 1:8
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TG Böckingen 0:3
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSG Heilbronn II - VfL Obereisesheim 3:11
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II - SSV Gaisbach 1:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - SG Stetten/Kleingartach 1:7
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Fürfeld-Bonfeld - TSV Cleebronn 3:0
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - SC Abstatt 1:5
Do., 30.10.25 19:30 Uhr TSV Güglingen - FSV Schwaigern II 6:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SSV Auenstein - SG Bad Wimpfen 0:3
Do., 30.10.25 19:30 Uhr TG Böckingen II - TSV Erlenbach 0:3
Do., 06.11.25 19:00 Uhr TSV Zweiflingen - TSV Neuenstein 2:3
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TV Flein II - TSV Hardthausen 1:3
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II zg. - TSV Talheim 1895 4:5
Do., 13.11.25 19:30 Uhr FC Obersulm - TSV Botenheim 0:3
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - VfB Bad Mergentheim 3:1
4. Runde
Sa., 14.02.26 13:00 Uhr VfL Obereisesheim - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 6:3
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Talheim 1895 - TSV Neuenstein 3:0
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SG Stetten/Kleingartach 3:1
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Sportfreunde Lauffen 0:3
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Hardthausen - SSV Gaisbach 4:2
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr FC Creglingen - FSV Schwaigern 1:6
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Erlenbach 4:0
Di., 17.02.26 19:30 Uhr SC Abstatt - SG Bad Wimpfen 17:18
Do., 19.02.26 19:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Fürfeld-Bonfeld 0:3
Do., 05.03.26 19:30 Uhr SGM Langenbrettach - TSV Botenheim 2:5
Mi., 18.03.26 19:00 Uhr SV Harthausen 1970 - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 4:1
Mi., 18.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - Sportfreunde Untergriesheim 5:6
Do., 19.03.26 19:30 Uhr SGM Bitzfeld-Schwabbach - FSV Friedrichshaller SV 0:3
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - SV Schluchtern 4:2
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SGM NordHeimHausen 3:2
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - TSV Güglingen 4:5
Achtelfinale
Do., 02.04.26 18:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - FSV Friedrichshaller SV 1:2
Do., 02.04.26 19:00 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SV Harthausen 1970 3:2
Do., 02.04.26 19:00 Uhr VfL Obereisesheim - SG Bad Wimpfen 7:8
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SGM Fürfeld-Bonfeld - TSV Pfedelbach 1:2
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Botenheim - FSV Schwaigern 3:1
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Talheim 1895 - TG Böckingen 0:5
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Güglingen - Sportfreunde Untergriesheim 1:4
Do., 09.04.26 19:30 Uhr TSV Hardthausen - Sportfreunde Lauffen II 2:0
Viertelfinale
Di., 21.04.26 19:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - TSV Botenheim 6:5
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr TSV Pfedelbach - TG Böckingen 8:7
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr SG Bad Wimpfen - Sportfreunde Untergriesheim 4:5
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr TSV Hardthausen - FSV Friedrichshaller SV 1:3
Halbfinale
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Sportfreunde Untergriesheim 2:1
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - TSV Pfedelbach 6:5
1. Runde
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SC Abstatt - TSV Pfedelbach
Sa., 06.09.25 15:30 Uhr VfL Brackenheim - SC Amorbach 0:8
Sa., 06.09.25 17:30 Uhr TSV Botenheim - SG TSV Hohebach / Hollenbach 14:0
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SC Züttlingen 0:13
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr Spfr Lauffen - SV Mulfingen
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr TSV Nordheim - TSV Zweiflingen 6:7
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein - SG Weinsberg / O´eisesheim 4:0
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr SV Rengershausen - SV Leingarten 1:4
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr SC Michelbach/Wald - TSG Verrenberg 7:1
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - Spvgg Heinriet 7:5
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TSV Neuenstadt - NK Croatia Heilbronn 7:4
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TG Offenau - TSV Erlenbach 5:2
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Lehrensteinsfeld - TSV Cleebronn 0:6
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr FC Obersulm - TG Böckingen 5:1
Di., 16.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - TSV Bitzfeld 7:1
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SGM Dimbach/Waldbach 5:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein - TSV Fürfeld 10:9
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Niederhofen - TSV Güglingen 8:7
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Flein - SC Dahenfeld 5:6
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Untersteinbach - TSV Hardthausen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr VfL Eberstadt - TSV Löwenstein 0:2
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr TSV Ohrnberg - DJK Bieringen 1:3
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SG TG Forchtenb / SG Sindr/Er. - SC Oberes Zabergäu 0:2
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SV Morsbach - TSV Untergruppenbach 11:1
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - Aramäer Heilbronn 0:3
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr 1. FC Igersheim - FC Laube 02 Heilbronn 1:3
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - SSV Auenstein 8:0
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr TSV Pfaffenhofen - FC Kirchhausen 1:0
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - TSG Waldenburg 2:0
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SV Westernhausen - SV Sülzbach 3:2
Sa., 27.09.25 19:30 Uhr SG Ingelfingen / Ph. Nagelsb. - SC Ilsfeld 0:3
Mo., 29.09.25 19:30 Uhr SG Bad Wimpfen - Spvgg Oedheim 2:4
Viertelfinale
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr FC Laube 02 Heilbronn - SV Leingarten 3:1
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr TG Offenau - TSV Neuenstein 2:1
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr SV Morsbach - TSV Löwenstein 1:4
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr TSV Botenheim - TSV Neuenstadt 2:1
Halbfinale
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr TG Offenau - TSV Botenheim 6:7
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr TSV Löwenstein - FC Laube 02 Heilbronn 2:0