Allgemeines
– Foto: Roman Gebhardt

Bezirkspokal Franken: Eintracht Beilstein und TSV Hardthausen jubeln

Auf FuPa gibt es die Übersicht zu sehen.

Die 2. Runde des Bezirkspokals Franken wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

2. Runde
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Zweiflingen 1:6
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, - TV Niederstetten 3:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Kupferzell II - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Untersteinbach - SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II 3:4

1. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TV Flein - TSV Weinsberg 2:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar II - SV Leingarten 1:7

2. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Amrichshausen II - FC Creglingen 0:5
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald II - SSV Gaisbach 0:3

1. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Kirchhausen - TSV Willsbach 6:7

2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - TSV Neuenstein 0:3

1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Niederhofen - TSV Löwenstein 1:3

2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - SV Wachbach 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Taubertal / Röttingen - SGM Mulfingen/Hollenbach 2:0

1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Auenstein - TGV Dürrenzimmern 1:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn 4:1
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Züttlingen - SV Sülzbach 0:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SV Schluchtern 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Obersulm - FSV Schwaigern III 3:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SV Heilbronn am Leinbach 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - TSV Talheim 1895 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Aramäer Heilbronn II - SGM MassenbachHausen 7:6

2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - SV Harthausen 1970 7:8
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - SG TSV Hohebach / Rengershaus. 2:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Ingelfingen-Künzelsau II - FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Gaisbach II - SGM Niedernhall/Weißbach 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Pfedelbach II 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach 6:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - TSG Verrenberg 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Ohrnberg - TSG Öhringen II 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TSV Dörzbach/Klepsau 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Niedernhall/Weissbach II - FC Unterheimbach 8:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Waldenburg - 1. FC Igersheim 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Weikersheim/Laudenbach 1:4
Sa., 16.08.25 18:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach 3:4

1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - SGM Neudenau/Siglingen 2:3

2. Runde
So., 17.08.25 16:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - FSV Schwaigern 0:10
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Althausen-Neunkirchen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 1:6

1. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - TSV Pfaffenhofen 1906 6:1

2. Runde
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II 4:0

1. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn abgebrochen
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SV Schozach 1:3

2. Runde
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Spvgg Oedheim - TGV Eintracht Beilstein 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr ASV Heilbronn - TSV Hardthausen 0:3
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - FSV Schwaigern II
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Lehrensteinsfeld - Spvgg Möckmühl
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Schozach - SGM Langenbrettach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SSV Klingenberg - SGM NordHeimHausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkgücü Eibensbach - TSV Botenheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM Neudenau/Siglingen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr GSV Eibensbach - Spvgg Heinriet
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Frauenzimmern/Haberschlacht - Sportfreunde Lauffen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FC Obersulm - TSV Ellhofen 1906
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - TSV Biberach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II -
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TG Böckingen II - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Botenheim II - SC Amorbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Lauffen II - SV Heilbronn am Leinbach II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Untergruppenbach - SG Stetten/Kleingartach
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Herbolzheim - TSV Erlenbach
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TSV Duttenberg
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Aramäer Heilbronn
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SG Bad Wimpfen II - TG Böckingen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - TSV Talheim 1895
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Abstatt - SGM Höchstberg/Tiefenbach
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Obereisesheim II - TSV Güglingen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Flein - VfL Brackenheim
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Schluchtern - SV Leingarten
Do., 18.09.25 19:30 Uhr Spvgg Oedheim II - TSV Löwenstein
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld/Bonfeld
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Widdern/ Olnhausen - SSV Auenstein
Do., 18.09.25 19:30 Uhr FV Wüstenrot - SG Bad Wimpfen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Böckingen - SV Leingarten II
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Eberstadt 1904 - VfL Obereisesheim
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - 1. FC Lauffen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Ilsfeld - TSV Cleebronn
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Willsbach - TSG Heilbronn II
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - SV Sülzbach
Do., 18.09.25 19:45 Uhr Aramäer Heilbronn II - Sportfreunde Untergriesheim
Do., 25.09.25 19:30 Uhr TV Flein II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II

