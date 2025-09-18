Bezirkspokal Franken: Einige Elfmeterschießen und auch Überraschungen

Die 2. Runde des Bezirkspokals Franken wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
2. Runde
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Zweiflingen 1:6
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, - TV Niederstetten 3:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Kupferzell II - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Untersteinbach - SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II 3:4
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TV Flein - TSV Weinsberg 2:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar II - SV Leingarten 1:7
2. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Amrichshausen II - FC Creglingen 0:5
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald II - SSV Gaisbach 0:3
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Kirchhausen - TSV Willsbach 6:7
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - TSV Neuenstein 0:3
1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Niederhofen - TSV Löwenstein 1:3
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - SV Wachbach 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Taubertal / Röttingen - SGM Mulfingen/Hollenbach 2:0
1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Auenstein - TGV Dürrenzimmern 1:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn 4:1
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Züttlingen - SV Sülzbach 0:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SV Schluchtern 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Obersulm - FSV Schwaigern III 3:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SV Heilbronn am Leinbach 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - TSV Talheim 1895 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Aramäer Heilbronn II - SGM MassenbachHausen 7:6
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - SV Harthausen 1970 7:8
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - SG TSV Hohebach / Rengershaus. 2:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Ingelfingen-Künzelsau II - FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Gaisbach II - SGM Niedernhall/Weißbach 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Pfedelbach II 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach 6:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - TSG Verrenberg 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Ohrnberg - TSG Öhringen II 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TSV Dörzbach/Klepsau 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Niedernhall/Weissbach II - FC Unterheimbach 8:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Waldenburg - 1. FC Igersheim 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Weikersheim/Laudenbach 1:4
Sa., 16.08.25 18:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach 3:4
1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - SGM Neudenau/Siglingen 2:3
2. Runde
So., 17.08.25 16:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - FSV Schwaigern 0:10
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Althausen-Neunkirchen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 1:6
1. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - TSV Pfaffenhofen 1906 6:1
2. Runde
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II 4:0
1. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn abgebrochen
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SV Schozach 1:3
2. Runde
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Spvgg Oedheim - TGV Eintracht Beilstein 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr ASV Heilbronn - TSV Hardthausen 0:3
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - FSV Schwaigern II 0:7
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Lehrensteinsfeld - Spvgg Möckmühl 2:11
---
GSV Eibensbach – Spvgg Heinriet 0:7
SGM Frauenzimmern/Haberschlacht – Sportfreunde Lauffen 2:8
SGM Neudenau/Siglingen – FSV Friedrichshaller SV 4:5 n.E.
FC Obersulm – TSV Ellhofen 1906 1:0
FSV Friedrichshaller SV II – TSV Biberach 3:1
TG Böckingen II – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II 6:0
Sportfreunde Lauffen II – SV Heilbronn am Leinbach II 3:1
SV Schozach – SGM Langenbrettach 1:4
TSV Untergruppenbach – SG Stetten/Kleingartach 0:3
SSV Klingenberg – SGM NordHeimHausen 6:7 n.E.
Türkgücü Eibensbach – TSV Botenheim 2:3
TSV Botenheim II – SC Amorbach 2:5
TSV Herbolzheim – TSV Erlenbach 0:3
SGM NordHeimHausen II – TSV Duttenberg 6:4
FV Wüstenrot – SG Bad Wimpfen 2:9
Tore: 0:1 Maurice Gysinn (5.), 1:1 Lenny Wache (7.), 1:2 Maurice Gysinn (10.), 1:3 Yusuf Güzel (22.), 1:4 Maximilian Rheindt (25.), 1:5 Patrick Steiger (30.), 2:5 Lenny Wache (32. Foulelfmeter), 2:6 Patrick Steiger (60.), 2:7 Antonio Sebastiano Della Rocca (82.), 2:8 Nico Spengler (84.), 2:9 (87.)
SGM Widdern/ Olnhausen – SSV Auenstein 2:3
SV Lampoldshausen – SGM Fürfeld/Bonfeld 0:2
Sportfreunde Untergriesheim II – TSV Talheim 1895 3:5 n.E.
SV Schluchtern – SV Leingarten 3:1
TV Flein – VfL Brackenheim 0:4
VfL Obereisesheim II – TSV Güglingen 1:5
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – Aramäer Heilbronn 6:5
SC Abstatt – SGM Höchstberg/Tiefenbach 4:2
SC Böckingen – SV Leingarten II 5:1
VfL Eberstadt 1904 – VfL Obereisesheim 4:7
SC Dahenfeld – 1. FC Lauffen 3:0
SC Ilsfeld – TSV Cleebronn 1:3
Tore: 1:0 Stephen Omondi Ondu (19.), 1:1 Leon Bruckmann (47.), 1:2 Kesha Wiczynski (51.), 1:3 Eric Beyl (90.+8)
TSV Willsbach – TSG Heilbronn II 5:7 n.E.
SGM Meimsheim/Brackenheim – SV Sülzbach 0:7
Spvgg Oedheim II – TSV Löwenstein 5:6 n.E.
SG Bad Wimpfen II – TG Böckingen 0:4
Aramäer Heilbronn II – Sportfreunde Untergriesheim 2:6
---
Do., 25.09.25 19:30 Uhr TV Flein II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II