 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Kurt Botsch

Bezirkspokal Franken: Einige Elfmeterkrimis und auch Kantersiege

Auf FuPa gibt es die Übersicht zu den drei Wettbewerben.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
Kreisliga A1 Franken
Kreisliga A2 Franken
Kreisliga A3 Franken
Kreisliga B1 Franken

Die 1. und auch schon gleich die 2. Runde des Bezirkspokals Franken laufen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

2. Runde
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Zweiflingen 1:6
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, - TV Niederstetten 3:1

1. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar II - SV Leingarten 1:7
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TV Flein - TSV Weinsberg 2:1

2. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Untersteinbach - SG TG Forchtenb / SG Sindr/Er. II 3:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Kupferzell II - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:5
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald II - SSV Gaisbach 0:3
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Amrichshausen II - FC Creglingen 0:5

1. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Kirchhausen - TSV Willsbach 6:7

2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - TSV Neuenstein 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - SV Wachbach 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Taubertal / Röttingen - SGM Mulfingen/Hollenbach 2:0

1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - TSV Löwenstein 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Auenstein - TGV Dürrenzimmern 1:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn 4:1
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Züttlingen - SV Sülzbach 0:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SV Schluchtern 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Aramäer Heilbronn II - SGM MassenbachHausen 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Obersulm - FSV Schwaigern III 3:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SV Heilbronn am Leinbach 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - TSV Talheim 1895 1:2

2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - SV Harthausen 1970 7:8
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - SG TSV Hohebach / Rengershaus. 2:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Ingelfingen-Künzelsau II - FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Gaisbach II - SGM Niedernhall/Weißbach 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Pfedelbach II 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach 6:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - TSG Verrenberg 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Ohrnberg - TSG Öhringen II 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TSV Dörzbach/Klepsau 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Niedernhall/Weissbach II - FC Unterheimbach 8:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Waldenburg - 1. FC Igersheim 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Weikersheim/Laudenbach 1:4
Sa., 16.08.25 18:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach 3:4

1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - SGM Neudenau/Siglingen

2. Runde
So., 17.08.25 16:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - FSV Schwaigern
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Althausen-Neunkirchen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

1. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - TSV Pfaffenhofen 1906

2. Runde
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II

1. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn
Do., 11.09.25 19:00 Uhr SV Schozach - TSV Cleebronn II

2. Runde (Auszug)
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Spvgg Oedheim - TGV Eintracht Beilstein
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV -
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TV Flein II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr - VfL Brackenheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Spvgg Oedheim II -
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkgücü Eibensbach - TSV Botenheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Aramäer Heilbronn
Do., 18.09.25 18:30 Uhr GSV Eibensbach - Spvgg Heinriet
Do., 18.09.25 18:30 Uhr - Sportfreunde Untergriesheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Frauenzimmern/Haberschlacht - Sportfreunde Lauffen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr - SG Bad Wimpfen II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Widdern/ Olnhausen -
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SSV Klingenberg - SGM NordHeimHausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Lehrensteinsfeld - Spvgg Möckmühl
Do., 18.09.25 18:30 Uhr - TSG Heilbronn II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Untergruppenbach - SG Stetten/Kleingartach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Ilsfeld - TSV Cleebronn
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Dahenfeld - 1. FC Lauffen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr VfL Eberstadt 1904 - VfL Obereisesheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr - SGM Langenbrettach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Böckingen - SV Leingarten II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr ASV Heilbronn - TSV Hardthausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Wüstenrot - SG Bad Wimpfen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr - TSV Ellhofen 1906
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld/Bonfeld
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Lauffen II - SV Heilbronn am Leinbach II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - FSV Schwaigern II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Botenheim II - SC Amorbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Herbolzheim - TSV Erlenbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TG Böckingen II - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II -
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - TSV Biberach
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TSV Duttenberg
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Abstatt - SGM Höchstberg/Tiefenbach
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Obereisesheim II - TSV Güglingen

Aufrufe: 016.8.2025, 22:00 Uhr
redAutor