 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirkspokal Franken: Ein Elfmeterkrimi und eine Absetzung

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf alle Begegnungen.

von red · Heute, 22:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wilfried Wolf

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Kreisliga A1 Franken
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Kreisliga A3 Franken

Die 1. und 2. Runde im Bezirkspokal Franken sind gestartet. Hier gibt es die Spiele in der Übersicht:

2. Runde

SV Morsbach 1971 – SGM Mulfingen/Hollenbach abg.

VfB Neuhütten – 1. FC Igersheim 6:7 n.E.
Schiedsrichter: Paul Poddig (Öhringen)
Tore: 3:2 Marvin Sinn, 4:3 Tobias Czech, 5:4 Marcel Fröhlich, 6:5 Erik Kettner, 3:3 Mj Nocillas, 4:4 Tobias Reize, 5:5 Robin Holler, 6:6 Kai Gehrmann, 6:7 Aleksandar Ilic, 1:0 Luca Pröger (34.), 1:1 Auron Zekaj (39.), 1:2 Kai Gehrmann (52.), 2:2 Luca Pröger (67.)

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Sa., 15.08.26 11:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - SC Dahenfeld
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Pfaffenhofen 1906 - Sportfreunde Lauffen

1. Runde
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr SGM NordHeimHausen - SGM MassenbachHausen

2. Runde
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt - TSV Pfedelbach II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II - VfB Bad Mergentheim
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Dörzbach/Klepsau
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TV Niederstetten
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen - SV Wachbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Zweiflingen - SGM Künzelsau-Ingelfingen
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - TSV Pfedelbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Bitzfeld-Schwabbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Waldbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SC Michelbach/Wald II - SC Amrichshausen
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Hohebach/Rengershausen - TSV Neuenstein
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM am Kocher II - SGM Niedernhall/Weißbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Untersteinbach - SG Edelfingen / Löffelstelz,

1. Runde
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SSV Klingenberg - Spvgg Möckmühl 0:3/Wertung
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Widdern/ Olnhausen - TG Böckingen II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - SGM Höchstberg/Tiefenbach
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SC Abstatt - Sportfreunde Lauffen II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfL Eberstadt 1904 II - FSV Friedrichshaller SV II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSG Heilbronn - Aramäer Heilbronn II
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Langenbrettach - Spvgg Heinriet
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Bad Wimpfen/Offenau II - SGM Krumme Ebene am Neckar

2. Runde
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SGM Althausen-Neunkirchen I/Bad Mergentheim II - SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr SSV Gaisbach - SC Michelbach/Wald
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSG Verrenberg - SG Taubertal / Röttingen
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SG Sindringen/Ernsbach
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr TSG Öhringen II - SV Harthausen 1970

1. Runde
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Duttenberg - TSV Talheim 1895

2. Runde
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSG Waldenburg - SGM Weikersheim/Laudenbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr TGV Eintracht Beilstein - TSV Löwenstein
So., 16.08.26 18:00 Uhr FC Phoenix 2002 Nagelsberg - FC Creglingen
Di., 18.08.26 19:30 Uhr FSV Schwaigern III - SV Sülzbach

1. Runde
Do., 20.08.26 19:30 Uhr TSG Heilbronn II - SSV Auenstein

2. Runde
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TSV Duttenberg II - TSV Weinsberg
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr NK Croatia Heilbronn - TSV Herbolzheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Botenheim II - TSV Cleebronn
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SGM Meimsheim/Brackenheim II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - SV Heilbronn am Leinbach II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TV Flein II -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Fürfeld-Bonfeld - SV Heilbronn am Leinbach
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FC Obersulm - SGM NordHeimHausen II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Erlenbach - SV Schluchtern
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM am Kocher - SV Leingarten
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach - SC Ilsfeld
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Stetten-Kleingartach/Niederhofen II - KF Illyria Heilbronn
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Frauenzimmern - Spvgg Oedheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach - SC Ilsfeld
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld-Bonfeld II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Biberach - Türkgücü Eibensbach
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Spvgg Oedheim II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr - Aramäer Heilbronn
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FC Kirchhausen - TG Böckingen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FV Wüstenrot - VfL Obereisesheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Untergruppenbach - VfL Eberstadt 1904
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SGM Krumme Ebene am Neckar II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr ASV Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SC Böckingen - SGM Neudenau/Siglingen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SC Züttlingen - FSV Friedrichshaller SV
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SG Bad Wimpfen - FSV Schwaigern
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Ellhofen 1906 - TSV Güglingen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SC Amorbach - TV Flein
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Harthausen 1970 - SV Leingarten
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr GSV Eibensbach - FSV Schwaigern II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - TSV Heinsheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Leingarten II - TSV Botenheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Sportfreunde Stockheim - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II
Mi., 23.09.26 19:00 Uhr TSG Heilbronn III - SC Amorbach II