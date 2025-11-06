Bezirkspokal Franken: Drei knappe Auswärtssiege

Die 3. Runde des Bezirkspokals Franken wurde am heutigen Donnerstag fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
3. Runde
FC Creglingen – SG Taubertal / Röttingen 3:0
Spvgg Heinriet – Sportfreunde Lauffen 2:11
SGM Langenbrettach – Spvgg Möckmühl 3:1
SC Böckingen – Sportfreunde Lauffen II 1:4
Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Mahmud Touray (12.), 0:2 Emanuel Massa (19. Foulelfmeter), 0:3 Emanuel Massa (41.), 1:3 Erion Uka (53.), 1:4 Arlind Haziri (77. Eigentor)
TSV Löwenstein – Sportfreunde Untergriesheim 1:5
VfL Brackenheim – FSV Schwaigern 1:3
SC Amorbach – SV Schluchtern 5:6 n.E.
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Moritz Rokitte (8.), 1:1 Markus Wegle (14.), 1:2 Atakan Öler (25. Eigentor), 2:2 Markus Wegle (34.), 3:3 Rinor Nuhiu (91.), 4:4 Markus Wegle (91.), 5:5 Ali-Metin Olgun (91.), 2:3 Fabian Weber (91.), 3:4 Max Lamik (91.), 4:5 Luca Janoschka (91.), 5:6 Soner Bostan (91.)
SGM NordHeimHausen – SV Sülzbach 3:1
TSV Pfedelbach II – SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, 1:2
Tore: 1:1 Mehmet Uguz (23.), 1:2 Erik Hähnlein (26.)
TSV Ohrnberg – SGM Niedernhall/Weissbach II 6:0
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Yilmaz Canki (1.), 2:0 Finn Janne Guse (13.), 3:0 Yilmaz Canki (21.), 4:0 Paul Hammel (26.), 5:0 Yilmaz Canki (33.), 6:0 Silas Wecker (46.)
FC Phoenix 2002 Nagelsberg – SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 0:3
SGM Weikersheim/Laudenbach – SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:5 n.E.
SGM Künzelsau-Ingelfingen – SV Harthausen 1970 1:2
SGM Niedernhall/Weißbach – 1. FC Igersheim 2:1
Zuschauer: 80
Tore: 1:1 Sinan Akin (65. Handelfmeter), 2:1 Cedrik Preyer (93.)
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SV Wachbach 3:1
TGV Eintracht Beilstein – FSV Friedrichshaller SV 1:8
TSG Heilbronn II – VfL Obereisesheim 3:11
SGM NordHeimHausen II – TG Böckingen 0:3
TSV Dörzbach/Klepsau – TSV Pfedelbach 2:8
Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Sergen Uzuner (14.), 1:1 Tim Waterstrat (19.), 1:2 Tobias Lösch (24.), 1:3 Jann Baust (41. Handelfmeter), 1:4 Sebastian Hack (57.), 1:5 Tobias Lösch (61.), 1:6 (67. Eigentor), 1:7 Luka Michael Barbir (82.), 2:7 (86.), 2:8 Sebastian Hack (88.)
TSV Waldbach – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:1
Tor: 0:1 (85.)
SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II – SSV Gaisbach 1:2
FSV Friedrichshaller SV II – SG Stetten/Kleingartach 1:7
Zuschauer: 47
Tore: 0:1 Erik Heidelberger (8.), 0:2 Simon Faber (16.), 0:3 Simon Faber (19.), 0:4 Simon Faber (36.), 0:5 Maurizio Hönnige (43.), 0:6 Simon Faber (51.), 0:7 Erik Heidelberger (58.), 1:7 Lukas Walk (77.)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Bihler (FSV Friedrichshaller SV II) scheitert mit Foulelfmeter (72.).
SGM Fürfeld/Bonfeld – TSV Cleebronn 3:0/Wertung
SC Dahenfeld – SC Abstatt 1:5
Tore: 1:0 Ihsan Aydin (17.), 1:1 Mateo Varkas (22.), 1:2 Leon Beckert (27.), 1:3 Julian Kreh (33.), 1:4 Julian Kreh (36.), 1:5 Julian Kreh (71.)
TSV Güglingen – FSV Schwaigern II 6:2
SSV Auenstein – SG Bad Wimpfen 0:3
Tore: 0:1 Ben Straub (24.), 0:2 Maurice Gysinn (60.), 0:3 Paul Schöbel (90.)
TG Böckingen II – TSV Erlenbach 0:3
---
TSV Zweiflingen – TSV Neuenstein 2:3
TV Flein II – TSV Hardthausen 1:3
TGV Eintracht Beilstein II – TSV Talheim 1895 4:5
---
Do., 20.11.25 19:30 Uhr FC Obersulm - TSV Botenheim
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - VfB Bad Mergentheim
---
2. Runde
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Zweiflingen 1:6
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, - TV Niederstetten 3:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Kupferzell II - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:5
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Untersteinbach - SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II 3:4
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TV Flein - TSV Weinsberg 2:1
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar II - SV Leingarten 1:7
2. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Amrichshausen II - FC Creglingen 0:5
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald II - SSV Gaisbach 0:3
1. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Kirchhausen - TSV Willsbach 6:7
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - TSV Neuenstein 0:3
1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Niederhofen - TSV Löwenstein 1:3
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - SV Wachbach 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Taubertal / Röttingen - SGM Mulfingen/Hollenbach 2:0
1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Auenstein - TGV Dürrenzimmern 1:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn 4:1
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Züttlingen - SV Sülzbach 0:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SV Schluchtern 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Obersulm - FSV Schwaigern III 3:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SV Heilbronn am Leinbach 7:6
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - TSV Talheim 1895 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Aramäer Heilbronn II - SGM MassenbachHausen 7:6
2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - SV Harthausen 1970 7:8
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - SG TSV Hohebach / Rengershaus. 2:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Ingelfingen-Künzelsau II - FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Gaisbach II - SGM Niedernhall/Weißbach 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Pfedelbach II 0:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach 6:5
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - TSG Verrenberg 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Ohrnberg - TSG Öhringen II 4:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TSV Dörzbach/Klepsau 1:3
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Niedernhall/Weissbach II - FC Unterheimbach 8:0
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Waldenburg - 1. FC Igersheim 1:2
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Weikersheim/Laudenbach 1:4
Sa., 16.08.25 18:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach 3:4
1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - SGM Neudenau/Siglingen 2:3
2. Runde
So., 17.08.25 16:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - FSV Schwaigern 0:10
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Althausen-Neunkirchen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 1:6
1. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - TSV Pfaffenhofen 1906 6:1
2. Runde
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II 4:0
1. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn abgebrochen
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SV Schozach 1:3
2. Runde
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Spvgg Oedheim - TGV Eintracht Beilstein 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr ASV Heilbronn - TSV Hardthausen 0:3
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - FSV Schwaigern II 0:7
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Lehrensteinsfeld - Spvgg Möckmühl 2:11
---
GSV Eibensbach – Spvgg Heinriet 0:7
SGM Frauenzimmern/Haberschlacht – Sportfreunde Lauffen 2:8
SGM Neudenau/Siglingen – FSV Friedrichshaller SV 4:5 n.E.
FC Obersulm – TSV Ellhofen 1906 1:0
FSV Friedrichshaller SV II – TSV Biberach 3:1
TG Böckingen II – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II 6:0
Sportfreunde Lauffen II – SV Heilbronn am Leinbach II 3:1
SV Schozach – SGM Langenbrettach 1:4
TSV Untergruppenbach – SG Stetten/Kleingartach 0:3
SSV Klingenberg – SGM NordHeimHausen 6:7 n.E.
Türkgücü Eibensbach – TSV Botenheim 2:3
TSV Botenheim II – SC Amorbach 2:5
TSV Herbolzheim – TSV Erlenbach 0:3
SGM NordHeimHausen II – TSV Duttenberg 6:4
FV Wüstenrot – SG Bad Wimpfen 2:9
Tore: 0:1 Maurice Gysinn (5.), 1:1 Lenny Wache (7.), 1:2 Maurice Gysinn (10.), 1:3 Yusuf Güzel (22.), 1:4 Maximilian Rheindt (25.), 1:5 Patrick Steiger (30.), 2:5 Lenny Wache (32. Foulelfmeter), 2:6 Patrick Steiger (60.), 2:7 Antonio Sebastiano Della Rocca (82.), 2:8 Nico Spengler (84.), 2:9 (87.)
SGM Widdern/ Olnhausen – SSV Auenstein 2:3
SV Lampoldshausen – SGM Fürfeld/Bonfeld 0:2
Sportfreunde Untergriesheim II – TSV Talheim 1895 3:5 n.E.
SV Schluchtern – SV Leingarten 3:1
TV Flein – VfL Brackenheim 0:4
VfL Obereisesheim II – TSV Güglingen 1:5
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – Aramäer Heilbronn 6:5
SC Abstatt – SGM Höchstberg/Tiefenbach 4:2
SC Böckingen – SV Leingarten II 5:1
VfL Eberstadt 1904 – VfL Obereisesheim 4:7
SC Dahenfeld – 1. FC Lauffen 3:0
SC Ilsfeld – TSV Cleebronn 1:3
Tore: 1:0 Stephen Omondi Ondu (19.), 1:1 Leon Bruckmann (47.), 1:2 Kesha Wiczynski (51.), 1:3 Eric Beyl (90.+8)
TSV Willsbach – TSG Heilbronn II 5:7 n.E.
SGM Meimsheim/Brackenheim – SV Sülzbach 0:7
Spvgg Oedheim II – TSV Löwenstein 5:6 n.E.
SG Bad Wimpfen II – TG Böckingen 0:4
Aramäer Heilbronn II – Sportfreunde Untergriesheim 2:6
---
TV Flein II – SG Neulautern/VfB Neuhütten II 4:2