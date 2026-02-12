Bezirkspokal Franken: Die 4. Runde startet

Die 4. Runde des Bezirkspokals Franken beginnt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
Sa., 14.02.26 12:30 Uhr SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, - FSV Friedrichshaller SV
Sa., 14.02.26 13:00 Uhr VfL Obereisesheim - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SGM NordHeimHausen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Talheim 1895 - TSV Neuenstein
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SG Stetten/Kleingartach
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Sportfreunde Lauffen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - SV Schluchtern
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SV Harthausen 1970 - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - TSV Güglingen
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr SGM Langenbrettach - TSV Botenheim
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - Sportfreunde Untergriesheim
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Hardthausen - SSV Gaisbach
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr FC Creglingen - FSV Schwaigern
Sa., 14.02.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Erlenbach
Di., 17.02.26 19:30 Uhr SC Abstatt - SG Bad Wimpfen
Do., 19.02.26 19:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Fürfeld/Bonfeld
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - 1. FC Igersheim 2:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Creglingen - SG Taubertal / Röttingen 3:0
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Künzelsau-Ingelfingen - SV Harthausen 1970 1:2
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Weikersheim/Laudenbach - SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:5
Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Phoenix 2002 Nagelsberg - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 0:3
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Niedernhall/Weissbach II 6:0
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Pfedelbach II - SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, 1:2
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - SV Wachbach 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM NordHeimHausen - SV Sülzbach 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Amorbach - SV Schluchtern 5:6
Do., 30.10.25 18:30 Uhr VfL Brackenheim - FSV Schwaigern 1:3
Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Löwenstein - Sportfreunde Untergriesheim 1:5
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Böckingen - Sportfreunde Lauffen II 1:4
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Langenbrettach - Spvgg Möckmühl 3:1
Do., 30.10.25 18:30 Uhr Spvgg Heinriet - Sportfreunde Lauffen 2:11
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:1
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Dörzbach/Klepsau - TSV Pfedelbach 2:8
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TGV Eintracht Beilstein - FSV Friedrichshaller SV 1:8
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TG Böckingen 0:3
Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSG Heilbronn II - VfL Obereisesheim 3:11
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II - SSV Gaisbach 1:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - SG Stetten/Kleingartach 1:7
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Fürfeld/Bonfeld - TSV Cleebronn 3:0
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - SC Abstatt 1:5
Do., 30.10.25 19:30 Uhr TSV Güglingen - FSV Schwaigern II 6:2
Do., 30.10.25 19:30 Uhr SSV Auenstein - SG Bad Wimpfen 0:3
Do., 30.10.25 19:30 Uhr TG Böckingen II - TSV Erlenbach 0:3
Do., 06.11.25 19:00 Uhr TSV Zweiflingen - TSV Neuenstein 2:3
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TV Flein II - TSV Hardthausen 1:3
Do., 06.11.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II - TSV Talheim 1895 4:5
Do., 13.11.25 19:30 Uhr FC Obersulm - TSV Botenheim 0:3
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - VfB Bad Mergentheim 3:1