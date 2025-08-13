 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
– Foto: TSV Ohrnberg

Bezirkspokal Franken: Die 1. und 2. Runde beginnen

Auf FuPa gibt es die Übersicht zu den drei Wettbewerben.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
Kreisliga A1 Franken
Kreisliga A2 Franken
Kreisliga A3 Franken
Kreisliga B1 Franken

Die 1. und auch schon gleich die 2. Runde des Bezirkspokals Franken starten. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

2. Runde
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen II/Hollenbach II - TSV Zweiflingen
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, - TV Niederstetten
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Kupferzell II - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Untersteinbach - SG TG Forchtenb / SG Sindr/Er. II

1. Runde
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TV Flein - TSV Weinsberg
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar II - SV Leingarten

2. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Amrichshausen II - FC Creglingen
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald II - SSV Gaisbach

1. Runde
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Kirchhausen - TSV Willsbach

2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Neuhütten - SV Wachbach

1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Aramäer Heilbronn II - SGM MassenbachHausen

2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Taubertal / Röttingen - SGM Mulfingen/Hollenbach

1. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - TSV Löwenstein
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Auenstein - TGV Dürrenzimmern
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Züttlingen - SV Sülzbach
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Heinsheim - SV Schluchtern
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Obersulm - FSV Schwaigern III
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SV Heilbronn am Leinbach
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Schozach - TSV Cleebronn II
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - TSV Talheim 1895
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn

2. Runde
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSG Waldenburg - 1. FC Igersheim
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM Künzelsau-Ingelfingen
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - SG TSV Hohebach / Rengershaus.
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Ingelfingen-Künzelsau II - FC Phoenix 2002 Nagelsberg
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SSV Gaisbach II - SGM Niedernhall/Weißbach
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Wachbach II - TSV Pfedelbach II
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - TSG Verrenberg
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Ohrnberg - TSG Öhringen II
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Kupferzell - TSV Dörzbach/Klepsau
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SGM Niedernhall/Weissbach II - FC Unterheimbach
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr TSV Waldbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Dimbach - SGM Weikersheim/Laudenbach
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SC Amrichshausen - SV Harthausen 1970
Sa., 16.08.25 18:00 Uhr SV Morsbach 1971 - TSV Neuenstein

1. Runde
So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim - SGM Neudenau/Siglingen

2. Runde
So., 17.08.25 16:00 Uhr SC Oberes Zabergäu - FSV Schwaigern
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Althausen-Neunkirchen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

1. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim - TSV Pfaffenhofen 1906

2. Runde
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Spvgg Oedheim - TGV Eintracht Beilstein
Do., 18.09.25 18:30 Uhr - Sportfreunde Untergriesheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr GSV Eibensbach - Spvgg Heinriet
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Frauenzimmern/Haberschlacht - Sportfreunde Lauffen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - Aramäer Heilbronn
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - offen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Türkgücü Eibensbach - TSV Botenheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Spvgg Oedheim II - offen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SSV Klingenberg - SGM NordHeimHausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Lehrensteinsfeld - Spvgg Möckmühl
Do., 18.09.25 18:30 Uhr offen - SG Bad Wimpfen II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr offen - TSG Heilbronn II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr offen - VfL Brackenheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TV Flein II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Untergruppenbach - SG Stetten/Kleingartach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - FSV Schwaigern II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Ilsfeld - TSV Cleebronn
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Dahenfeld - 1. FC Lauffen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr VfL Eberstadt 1904 - VfL Obereisesheim
Do., 18.09.25 18:30 Uhr - SGM Langenbrettach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SC Böckingen - SV Leingarten II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr ASV Heilbronn - TSV Hardthausen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FV Wüstenrot - SG Bad Wimpfen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SGM Widdern/ Olnhausen - offen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld/Bonfeld
Do., 18.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Lauffen II - SV Heilbronn am Leinbach II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Botenheim II - SC Amorbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TSV Herbolzheim - TSV Erlenbach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TG Böckingen II - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II
Do., 18.09.25 18:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II - offen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - TSV Biberach
Do., 18.09.25 18:30 Uhr offen - TSV Ellhofen 1906
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TSV Duttenberg
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Abstatt - SGM Höchstberg/Tiefenbach
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfL Obereisesheim II - TSV Güglingen

Aufrufe: 013.8.2025, 19:00 Uhr
redAutor