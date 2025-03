Bezirkspokal Franken: Bezirksligist zieht ins Achtelfinale ein

4. Runde des Bezirkspokal Franken

SV Morsbach 1971 – SG Taubertal/Röttingen 0:1

Tor: 0:1 Timo Schnabl (73.)



FC Union Heilbronn – Aramäer Heilbronn 6:5

Schiedsrichter: Benjamin Schmidt - Zuschauer: 310

Tore: 1:0 Elias Latic (6. Eigentor), 2:0 Salvatore Buttafuoco (12.), 3:0 Marcel Wodarz (40.), 3:1 Jan Stascak (45.+3), 4:1 Carlo Twyrdy (62.), 4:2 Jan Stascak (65.), 4:3 Arthur Gerber (67.), 5:3 Finn Knott (76.), 5:4 Jan Stascak (83.), 5:5 Arthur Gerber (90.), 6:5 Finn Knott (90.+4)

Gelb-Rot: Luciano Gruosso (90./FC Union Heilbronn/)



TSG Heilbronn – SGM Mulfingen/Hollenbach 4:5 n.E.

Schiedsrichter: Jochen Schimmel

Tore: 0:1 Danny Bezia (61.), 1:1 Qendrim Krasniqi (87.), 2:1 Betim Rugovaj (91. i.E.), 3:5 Agron Azemi (91. i.E.), 4:5 Qendrim Krasniqi (91. i.E.), 2:2 Marius Bader (91. i.E.), 2:3 Nicola Kutirov (91. i.E.), 2:4 Moritz Lang (91. i.E.), 2:5 Matthis Lang (91. i.E.)



SV Heilbronn am Leinbach II – TSV Hardthausen 2:4

Schiedsrichter: Nicolas Ott

Tore: 0:1 Lukas Schwab (6.), 0:2 Alexander Mohr (19.), 0:3 Alexander Mohr (23.), 1:3 Erkan Yaylaci (43.), 2:3 Joe Dan Brown (61.), 2:4 Marco Uhlschmied (83.)



SC Dahenfeld – SG Sindringen/Ernsbach 0:4

Schiedsrichter: Antonio Garcia-Morales

Tore: 0:1 Markus Herkert (48.), 0:2 Christian Baier (71.), 0:3 Ilja Klein (74.), 0:4 Ilja Klein (86.)



FSV Friedrichshaller SV II – SC Michelbach/Wald 3:6

Schiedsrichter: Markus Kaiser (Kreis Heilbronn) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Yanic Colasuonno (6.), 0:2 Benjamin Ramic (9.), 0:3 Benjamin Ramic (38.), 1:3 Marvin Sieger (41.), 1:4 Kerem Özdemir (60.), 2:4 Melihcan Solumaz (63. Foulelfmeter), 2:5 Michael Blondowski (66.), 2:6 Mirco Leone (77. Foulelfmeter), 3:6 Cengiz Han Sunar (90.)



VfL Brackenheim – TSV Pfedelbach 0:1

Schiedsrichter: Max Christian Augustin - Zuschauer: 40

Tor: 0:1 Tobias Lösch (90.+3)



SGM Langenbrettach – TSV Weinsberg 5:4 n.E.

Tore: 1:0 Tom-Luca Freitag (21.), 1:1 Jonas Frisch (27.), 1:2 Niklas Fackler (60.), 2:2 Tom-Luca Freitag (90.), 3:2 Kevin Baier (91. i.E.), 4:2 Manuel Krockenberger (93. i.E.), 4:3 Jonas Frisch (94. i.E.), 4:4 Matthew Kyle Welgemoed (96. i.E.), 5:4 Mika Wörbach (97. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Steven Schneiders (TSV Weinsberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Heiko Scheufler (92.). Niklas Fackler (TSV Weinsberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Heiko Scheufler (98.). Ömer Öztürk (TSV Weinsberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (100.).



TSG Öhringen – SV Wachbach 7:1

Schiedsrichter: Maximilian Lauer

Tore: 1:0 Justin Scholl (2.), 2:0 Samuel Helming (16.), 3:0 Cedric Weyreter (22.), 4:0 Jonas Stegmeier (37.), 5:0 Emre Ipek (68. Foulelfmeter), 6:0 Alessandro Cosentino (71. Handelfmeter), 7:0 Alessandro Cosentino (76.), 7:1 Tim Rothenfels (81.)



TGV Eintracht Beilstein II – Sportfreunde Untergriesheim 1:8

Schiedsrichter: Jakob Friedrich Birkert



SSV Gaisbach II – Sportfreunde Lauffen 0:10

Schiedsrichter: Julian Scheidel