 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirkspokal Franken: Beilstein siegt klar, aber auch knappe Erfolge

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf alle Begegnungen.

von red · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wilfried Wolf

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Die 1. und 2. Runde im Bezirkspokal Franken wurden am heutigen Sonntag fortgesetzt. Hier gibt es die Spiele in der Übersicht:

SV Morsbach 1971 – SGM Mulfingen/Hollenbach abg.

VfB Neuhütten – 1. FC Igersheim 6:7 n.E.
Schiedsrichter: Paul Poddig (Öhringen)
Tore: 3:2 Marvin Sinn, 4:3 Tobias Czech, 5:4 Marcel Fröhlich, 6:5 Erik Kettner, 3:3 Mj Nocillas, 4:4 Tobias Reize, 5:5 Robin Holler, 6:6 Kai Gehrmann, 6:7 Aleksandar Ilic, 1:0 Luca Pröger (34.), 1:1 Auron Zekaj (39.), 1:2 Kai Gehrmann (52.), 2:2 Luca Pröger (67.)

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SC Oberes Zabergäu – SC Dahenfeld 1:2

FC Phoenix 2002 Nagelsberg – FC Creglingen 0:4

TSV Pfaffenhofen 1906 – Sportfreunde Lauffen 0:10
Tore: 0:1 Tobias Pratz (13.), 0:2 Niklas Rein (15.), 0:3 Leon Behncke (16.), 0:4 Niklas Rein (24.), 0:5 Max Claus (45.), 0:6 Max Gruber (55.), 0:7 Marlon Rein (66.), 0:8 (79.), 0:9 Kay Schirner (83.), 0:10 Teseo Gasparro (87.)

SGM NordHeimHausen – SGM MassenbachHausen 1:4

SGM Hohebach/Rengershausen – TSV Neuenstein 2:3

SSV Klingenberg zg. – Spvgg Möckmühl 0:3/Wertung

SC Michelbach/Wald II – SC Amrichshausen 1:3
Tore: 0:1 Mikel Lucke (27.), 1:2 Peter Kempf (34.), 1:3 Mikel Lucke (75. Foulelfmeter)

SV Wachbach II – TSV Waldbach 1:9
Tore: 0:1 Colin Schwaderer (9.), 1:2 David Sardak (28.), 1:3 Denny Haspel (45.), 1:4 Colin Schwaderer (53.), 1:5 Colin Schwaderer (55.), 1:6 Denny Haspel (61.), 1:7 Colin Schwaderer (75.), 1:8 Denny Haspel (87.), 1:9 Colin Schwaderer (90.)

SV Dimbach – SGM Bitzfeld-Schwabbach 1:4

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim – TSV Pfedelbach 0:2
Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Tobias Lösch (68.), 0:2 Julian Großer (83.)

TSV Zweiflingen – SGM Künzelsau-Ingelfingen 1:0
Schiedsrichter: Denis Sauerwald

SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – SV Wachbach 3:2

TSV Kupferzell – TV Niederstetten 1:4

SGM Mulfingen II/Hollenbach II – TSV Dörzbach/Klepsau 2:1

SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II – VfB Bad Mergentheim 2:5

SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt – TSV Pfedelbach II abg.

SGM am Kocher II – SGM Niedernhall/Weißbach 1:4
Schiedsrichter: Oliver Schnell - Zuschauer: 120
Tore: 2:1 Patrick Menzel (69. Foulelfmeter)

TSV Untersteinbach – SG Edelfingen / Löffelstelz, 8:9 n.E.

TSG Verrenberg – SG Taubertal / Röttingen 1:3
Schiedsrichter: Janik Wieland

SSV Gaisbach – SC Michelbach/Wald 2:3

SGM Althausen-Neunkirchen I/Bad Mergentheim II – SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 1:5

SGM Bad Wimpfen/Offenau II – SGM Krumme Ebene am Neckar 1:6
Schiedsrichter: Markus Frei - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Michel Warnecke (5.), 0:2 Marc Remmlinger (45. Foulelfmeter), 1:2 Marc Bauer (49.), 1:3 Marc Remmlinger (55. Foulelfmeter), 1:4 Marc Remmlinger (67.), 1:5 (82.), 1:6 (89.)

SGM Langenbrettach – Spvgg Heinriet 9:7 n.E.

SGM Widdern/ Olnhausen – TG Böckingen II 1:5

TSG Heilbronn – Aramäer Heilbronn II abg.

VfL Eberstadt 1904 II – FSV Friedrichshaller SV II 2:3

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SGM Höchstberg/Tiefenbach 5:1

SC Abstatt – Sportfreunde Lauffen II 5:3

TSG Öhringen II – SV Harthausen 1970 1:4

TSV Neuenstein II – SG Sindringen/Ernsbach 0:8
Tore: 0:1 Fabio Roth (11.), 0:2 Fabio Roth (18.), 0:3 Markus Herkert (19.), 0:4 Dennis Vollmer (30.), 0:5 Markus Herkert (41.), 0:6 Fabian Kollmar (75.), 0:7 Kevin Heupel (77.), 0:8 Adrian Roth (81.)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Kollmar (SG Sindringen/Ernsbach) scheitert mit Foulelfmeter (66.).

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TSV Duttenberg – TSV Talheim 1895 1:2

TSG Waldenburg – SGM Weikersheim/Laudenbach 2:1

TGV Eintracht Beilstein – TSV Löwenstein 4:1

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Di., 18.08.26 19:30 Uhr FSV Schwaigern III - SV Sülzbach

1. Runde
Do., 20.08.26 19:30 Uhr TSG Heilbronn II - SSV Auenstein

2. Runde
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TSV Duttenberg II - TSV Weinsberg
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr NK Croatia Heilbronn - TSV Herbolzheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Botenheim II - TSV Cleebronn
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim II - SGM Meimsheim/Brackenheim II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Sportfreunde Neckarwestheim -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm II - SV Heilbronn am Leinbach II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TV Flein II -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Fürfeld-Bonfeld - SV Heilbronn am Leinbach
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FC Obersulm - SGM NordHeimHausen II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Erlenbach - SV Schluchtern
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM am Kocher - SV Leingarten
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach - SC Ilsfeld
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Stetten-Kleingartach/Niederhofen II - KF Illyria Heilbronn
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Meimsheim/Brackenheim -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Frauenzimmern - Spvgg Oedheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach - SC Ilsfeld
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Lampoldshausen - SGM Fürfeld-Bonfeld II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Biberach - Türkgücü Eibensbach
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Spvgg Oedheim II - SG Neulautern / VfB Neuhütt. II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr - Aramäer Heilbronn
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FC Kirchhausen - TG Böckingen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr FV Wüstenrot - VfL Obereisesheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Untergruppenbach - VfL Eberstadt 1904
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Cleebronn II - SGM Krumme Ebene am Neckar II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr ASV Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SC Böckingen - SGM Neudenau/Siglingen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SC Züttlingen - FSV Friedrichshaller SV
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr -
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SG Bad Wimpfen - FSV Schwaigern
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr TSV Ellhofen 1906 - TSV Güglingen
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SC Amorbach - TV Flein
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Harthausen 1970 - SV Leingarten
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr GSV Eibensbach - FSV Schwaigern II
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SGM Massenbachhausen/Schluchtern II - TSV Heinsheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr SV Leingarten II - TSV Botenheim
Mi., 16.09.26 19:00 Uhr Sportfreunde Stockheim - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II
Mi., 23.09.26 19:00 Uhr TSG Heilbronn III - SC Amorbach II