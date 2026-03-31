Bezirkspokal Franken Achtelfinale: Pfedelbach zu Gast in Fürfeld

Am Donnerstag, den 2. April 2026 um 19.30 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft im Achtelfinale des ebmpapst Bezirkspokal bei der SGM Fürfeld/Bonfeld. Das Spiel findet auf dem Sportplatz in Fürfeld statt. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum Achtelfinale sind bereits online.

Am kommenden Donnerstag, den 02.04.2026 um 19.30 Uhr steht für unsere 1. Mannschaft das Achtelfinale im ebmpapst Bezirkspokal Franken an. Gegner ist die SGM Fürfeld/Bonfeld, die uns auf seinem heimischen Sportgelände in Fürfeld empfängt.

Nach den Siegen beim SC Michelbach/Wald, beim TSV Dörzbach/Klepsau und gegen den TSV Erlenbach wurde uns die SGM Fürfeld/Bonfeld aus der Kreisliga A1 Franken zugelost.

Die SGM steht aktuell auf Platz fünf der Tabelle. Zwölf Siege stehen drei Unentschieden und sieben Niederlagen gegenüber.

Wir als Bezirksligist gehen als Favorit ins Spiel, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze – und gerade auswärts beim Kreisliga-A-Team Fürfeld/Bonfeld wartet sicher keine einfache Aufgabe.

Unsere Mannschaft will den Ball laufen lassen und von Beginn an das Spiel kontrollieren. Ziel ist es, den Gegner früh unter Druck zu setzen und die eigene Qualität auszuspielen. Gleichzeitig gilt es, in der Defensive wachsam zu bleiben, denn der Gastgeber wird alles geben, um uns ein Bein zu stellen und vor heimischem Publikum für eine Überraschung zu sorgen.

Trainerteam und Mannschaft sind hochmotiviert, den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen und den positiven Trend im Pokal fortzusetzen. Mit der richtigen Einstellung, Einsatzbereitschaft und Unterstützung unserer Fans soll das nächste Kapitel im Pokal geschrieben werden.

Auf geht’s, TSV – gemeinsam zum Sieg in Fürfeld!

Schiedsrichter: Max Christian Augustin (Spvgg Oedheim)

Spielbeginn: 19.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Donnerstag, 02.04.2026 ab 19.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-fuerfeld-m1-tsv-pfedelbach-m1-260402

Hier gehts zu den Spielpaarungen des Achtelfinals im ebm- papst-Bezirkspokal Franken:

https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/ebm-papst-bezirkspokal-franken-bezirk-franken-bezirkspokal-herren-saison2526-wuerttemberg/-/staffel/02TPGDDDCG000000VS5489BTVV0LE4BT-C#!/