Bezirkspokal Franken 4. Runde: TSV Pfedelbach empfängt TSV Erlenbach

Am kommenden Faschingssamstag, den 14.02.2026 um 14.30 Uhr steht für unsere 1. Mannschaft der Pflichtspielauftakt im Jahr 2026 mit der 4. Runde im ebmpapst Bezirkspokal Franken an. Gegner ist der TSV Erlenbach, der wie unsere Mannschaft in der Bezirksliga Franken spielt.

Nach dem knappen Sieg im Elfmeterschießen in der 2. Runde beim SC Michelbach/Wald aus der Kreisliga A3 und dem souveränen 8:2 Sieg beim TSV Dörzbach/Klepsau, auch aus der Kreisliga A3, wurde uns nun in der 4. Runde der TSV Erlenbach zugelost.

Das letzte Spiel im Kalenderjahr 2025 fand ebenfalls zu Hause gegen den TSV Erlenbach statt. Dieses gewann unser TSV mit 3:1. Jetzt heißt im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 erneut der Gegner TSV Erlenbach. Die Erlenbacher stehen aktuell auf Platz 15 der Tabelle. Drei Siege stehen drei Unentschieden und neun Niederlagen gegenüber. Zum Vergleich: Unsere Mannschaft steht aktuell auf Platz 6 mit sieben Siegen, sechs Unentschieden und erst zwei Niederlagen.

Unsere Elf geht als Favorit ins Spiel, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze – und gerade mit dem TSV Erlenbach wartet sicher keine einfache Aufgabe. Dies haben wir bereits im letzten Ligaspiel gemerkt, als Erlenbach reihenweise gute Chancen liegen ließ.

Nach den guten Ergebnissen in der Vorbereitung - fünf Spiele, fünf Siege und zuletzt drei Mal zu Null will die Mannschaft um Trainer Nico Baur mit einem Heimsieg ins Achtelfinale des ebmpapbst Bezirkspokals einziehen und den positiven Trend im Pokal fortsetzen.

Mit der richtigen Einstellung, Einsatzbereitschaft und Unterstützung unserer Fans soll das nächste Kapitel im Pokal geschrieben werden.

Auf geht’s, TSV – gemeinsam zum Sieg gegen den TSV Erlenbach!

Schiedsrichter: Oliver Gütlin (TSV Neuenstadt)

Spielbeginn: 14.30 Uhr