Bezirkspokal-Finale in Maselheim: Überraschungsteam fordert Favorit

– Foto: Bezirk Oberschwaben

Der Bezirkspokal Oberschwaben steuert auf seinen Höhepunkt zu. Am Donnerstag, 14. Mai 2026, findet auf dem Sportgelände in Maselheim der Finaltag statt. Dort werden sowohl im Reserve- als auch im Herrenbereich die diesjährigen Pokalsieger ermittelt. Im Mittelpunkt steht dabei das Endspiel zwischen der SGM Äpfingen/Baltringen und der SGM Ummendorf/Fischbach.

Die Ausgangslage vor dem Finale könnte kaum unterschiedlicher sein. Der Tabellenzweite der Kreisliga A2 Oberschwaben SGM Äpfingen/Baltringen hatte sich im Halbfinale überraschend mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter FC Mengen durchgesetzt und damit für eine der größten Überraschungen der diesjährigen Pokalsaison gesorgt. Die SGM Ummendorf/Fischbach, aktuell Tabellenzweiter in der Bezirksliga Oberschwaben, bestätigte wiederum ihre Rolle als Favorit mit einem deutlichen 6:0-Erfolg im Halbfinale gegen den FC Ostrach (Kreisliga A1 Oberschwaben).

Der Finaltag beginnt bereits um 14 Uhr mit dem Endspiel des Reservepokals zwischen der SGM Gammertingen/Kettenacker und der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Um 17 Uhr folgt dann das Herrenfinale zwischen Äpfingen/Baltringen und Ummendorf/Fischbach.

Der Bezirksvorstand misst dem gesamten Veranstaltungstag eine besondere Bedeutung bei. „Der erstmals ausgespielte Reservepokal ist aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Die Vereine haben den Wettbewerb sehr gut angenommen und wir haben viele spannende Spiele gesehen. Umso mehr freut es uns, dass dieser Wettbewerb nun mit einem würdigen Finale seinen Abschluss findet.“, sagt Bezirksvorsitzender Sigmar Störk.

„Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“

Auch Pokalspielleiter Michael Mann sieht im diesjährigen Wettbewerb die besondere Dynamik des Pokals bestätigt. „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – genau das hat sich auch in dieser Saison wieder gezeigt. Mit Äpfingen/Baltringen und Ummendorf/Fischbach stehen zwei Mannschaften im Finale, die sich diesen Weg mit starken Leistungen verdient haben. Wir dürfen uns auf ein spannendes Endspiel freuen.“

Attraktive Bühne für den Bezirk

Bezirksspielleiter Niko Schäfer hebt vor allem den Rahmen des Finaltags hervor. „Der Finaltag in Maselheim bietet mit zwei Endspielen einen richtig attraktiven Rahmen. Die Kombination aus Reserve- und Herrenfinale macht den Reiz dieses Tages aus und schafft eine tolle Bühne für alle Beteiligten.“

Der Bezirk Oberschwaben erwartet deshalb zahlreiche Zuschauer in Maselheim. In der Mitteilung heißt es: „Wir laden alle Vereine, Fußballfans sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein, den Finaltag vor Ort zu begleiten und die besondere Atmosphäre des Pokalwettbewerbs mitzuerleben.“

Zugleich appellieren die Verantwortlichen an die Besucher, die Rahmenbedingungen einzuhalten. „Wir bitten im Sinne eines reibungslosen und sicheren Ablaufs des Finaltages um Beachtung, dass der Einsatz von Pyrotechnik auf dem gesamten Veranstaltungsgelände untersagt ist.“

Damit ist die Bühne bereitet für einen Finaltag, an dem der Bezirkspokal Oberschwaben seinen Abschluss findet – mit zwei Endspielen und der Aussicht auf einen stimmungsvollen Fußballtag in Maselheim.



