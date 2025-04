Bezirkspokal: FC Wittlingen wirft Titelverteidiger Wehr-Brennet raus

Lange blieb die Statistiktafel der Partie zwischen dem Bezirksliga-Achten SV Herten und dem FC Zell (Dritter in der Liga) leer. Zwei Verwarnungen in der ersten Halbzeit und ein Wechsel zur Pause waren die einzigen Notizen. Erst in der 72. Minute kam ein markanter Vermerk hinzu: Hertens Jens Murawski sah wegen einer Notbremse die Rote Karte. In Überzahl trafen die Gäste zum 1:0 - Tim Heiningers Treffer sollte letztlich den Einzug in die Runde der letzten Vier bescheren. Die Schlussphase bestritten beide Teams nach einer Zeller Ampelkarte in ausgeglichener, numerischer Besetzung, was Herten indes auch nicht mehr zum Ausgleich verhelfen konnte.

Tor: 0:1 Tim Heininger (79.). Gelb-Rot: Rünzi (86./Zell). Rot: Murawski (72./Herten/Notbremse).

Bezirkspokal der Frauen

Drei von vier Viertelfinalpartien sollten am Ostermontag ausgespielt werden. Eine war bereits im Vorfeld obsolet geworden. Allerdings fanden nur zwei der drei Begegnungen ein reguläres Ende: Der FC Schönau bezwang den VfR Horheim-Schwerzen und trifft im Halbfinale am 1. Mai auf den FC Hauingen, der sich bei der SG Hotzenwald durchsetzte. Der SV Dogern stand bereits in der Runde der letzten Vier.

Die Viertelfinalpartie zwischen dem Bezirksliga-Zweiten SV Waldhaus und dem Neunten SG Schliengen-Wittlingen II wurde beim Stand von 2:1 in der Verlängerung abgebrochen. Die SG-Torhüterin war nach einem Pfostenschuss vom Ball im Gesicht getroffen und ohnmächtig geworden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Angesichts der Umstände hätten sich beide Teams auf einen Abbruch der Partie geeinigt, so Fritz Trefzger, Schriftführer des FC Wittlingen. Er geht in diesem Fall von einer Wiederholung des Spiels aus, worüber letztlich das Sportgericht entscheiden muss. Tore: 1:0 Fabienne Leite de Souza (23.), 1:1 Leya Reinauer (77.), 2:1 Fabienne Leite de Souza (96.).

Im Hinspiel der Bezirksliga im Oktober hatte sich die SG Hotzenwald mit 6:2 gegen den FC Hauingen durchgesetzt. Das Pokalduell endete nun ebenfalls deutlich, allerdings mit 7:0 für die Gäste. Der FCH, der in der Liga seit sieben Spielen ungeschlagen ist und derzeit die Tabellenführung inne hat, legte bereits in der zweiten Minute durch Alexandra Gäbler die 1:0-Führung vor. Bis zur Pause sah sich der Rangsechste Hotzenwald mit 0:3 in Rückstand. Der vierte Hauinger Treffer (68.) stellte die endgültige Entscheidung dar, mit drei Toren binnen drei Minuten schraubten die Gäste das Endergebnis auf 7:0 in die Höhe. Tore: 0:1 Alexandra Gäbler (2.), 0:2, 0:3 beide Veronika Pasch (24., 33.), 0:4 Chayenne Psaras (68.), 0:5, 0:6 beide Alexandra Gäbler (77., 78.), 0:7 Jeanette Bolz (79.).

Ihr Achtelfinalmatch am 1. September hatten die Fußballerinnen des FC 08 Bad Säckingen noch bestritten und bei der SG Steina-Schlüchttal mit 4:1 gewonnen. Doch mit dem Rückzug aus dem laufenden Bezirksliga-Betrieb verabschiedete sich das Team folglich auch aus dem Bezirkspokal. Somit zog der SV Dogern, der im Achtelfinale mit dem Bezirksliga-Konkurrenten TuS Kleines Wiesental (5:3 nach Verlängerung) den Titelverteidiger bezwungen hatte, kampflos in die Runde der letzten Vier ein.