Bezirkspokal: Favoritensiege und auch Überraschungen

Gleich in acht Bezirkspokal-Wettbewerben in Württemberg sind für diese Woche die Duelle aus dem Halbfinale geplant. FuPa gibt euch die Übersicht.

Halbfinale Do., 01.05.25 14:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Kressbronn Do., 01.05.25 16:00 Uhr SG Kißlegg - TSV Eschach

Bezirk Donau/Iller

Herren-Bezirkspokal:

Viertelfinale

Mi., 30.04.25 18:30 Uhr SV Weidenstetten - SC Staig 0:3

Do., 01.05.25 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SGM Senden-Ay

Do., 01.05.25 15:00 Uhr SV Esperia Italia Neu-Ulm - FC Burlafingen

Do., 01.05.25 15:00 Uhr TSV Erbach - SV Westerheim

---

Frauen-Bezirkspokal:

Halbfinale

Do., 17.04.25 18:30 Uhr SGM Öpfingen/Altheim II/Ennahofen II - VfL Ulm/Neu-Ulm 1:3

Mi., 30.04.25 19:00 Uhr TSV Holzheim - SG Griesingen / Munderkingen 6:5 n.E.

---

Bezirk Franken

Herren-Bezirkspokal:

Viertelfinale

Mi., 30.04.25 18:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach 0:2

Mi., 30.04.25 19:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - FC Union Heilbronn 3:1

Mi., 30.04.25 19:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Botenheim 3:1

Mi., 30.04.25 19:00 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - TV Niederstetten 4:1

---

Frauen-Bezirkspokal:

Halbfinale

Mi., 30.04.25 18:45 Uhr TGV Dürrenzimmern - SV Leingarten 6:0

Mi., 30.04.25 18:45 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Neuenstein II 3:4 n.E.

---

Bezirk Neckar/Fils

Herren-Bezirkspokal:

Halbfinale

Do., 01.05.25 15:00 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSV Köngen

Do., 01.05.25 15:00 Uhr ASV Aichwald - 1. FC Eislingen

---

Frauen-Bezirkspokal:

Halbfinale

Mi., 30.04.25 20:00 Uhr SG Wendlingen/TSV Ötlingen II - TSV Baltmannsweiler 3:1

Do., 01.05.25 13:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - 1. Göppinger SV

---

Bezirk Ostwürttemberg

Herren-Bezirkspokal:

Halbfinale

Do., 01.05.25 15:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Do., 01.05.25 15:00 Uhr 1. FC Stern Mögglingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

---

Frauen-Bezirkspokal:

Halbfinale

Do., 01.05.25 14:00 Uhr FC Härtsfeld - FC Ellwangen

Do., 01.05.25 14:00 Uhr SG SV Ebnat/SV Waldhsn. - SGM Sontheim/Hohenmemmingen

---

Bezirk Schwarzwald/Zollern

Herren-Bezirkspokal:

Halbfinale

Mi., 30.04.25 19:00 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - VfL Mühlheim 0:3

Mi., 08.05.25 19:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SV Winzeln