Bezirkspokal: Etelsen lässt nichts anbrennen

– Foto: Steffi Rathje

Der TSV Etelsen reiste als turmhoher Favorit zum SV Grün-Weiss Beckedorf und zog nach einem von Beginn an dominanten Auftritt souverän in die nächste Runde des Bezirkspokals ein.

Es brauchte gerade einmal fünf Minuten, ehe die Schlossparkkicker durch Lucas Streich in Führung gingen. Auch in der Folge stellten sie den Zwei-Klassen-Unterschied zur Schau. Maximilian Jäger und nochmals der aus Oyten verpflichtete Streich erhöhten frühzeitig auf 0:3. Beckedorf wehrte sich nach Kräften und belohnte sich nach dem Seitenwechsel durch Maik Pydde - 1:3 (57.). Spannung kam dennoch zu keinem Zeitpunkt auf. Etelsen zog anschließend wieder die Zügel an. Mit Maxim Schaf und Mario Nagel trugen sich noch zwei Einwechselspieler in die Torschützenliste ein.