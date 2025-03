Bezirkspokal Enz/Murr: Zwei Kreisligisten im Halbfinale

Do., 27.03.25 19:00 Uhr TV Aldingen - SV Germania Bietigheim 1:5 Do., 27.03.25 19:00 Uhr SKV Eglosheim II - Drita Kosova Kornwestheim 3:4 Do., 27.03.25 19:00 Uhr TSV Münchingen - FV Löchgau II 8:2 Do., 27.03.25 19:30 Uhr TASV Hessigheim - TSV Merklingen 4:3

TASV Hessigheim – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 3:2

Tore: 1:0 Max Keller (24.), 2:0 Danilo Riccetti (30.), 2:1 Tim Reich (34. Foulelfmeter), 2:2 Junis Al-Tayeh (48.), 3:2 Filippo Russo (67.)



Drita Kosova Kornwestheim – TSF Ditzingen 6:1

Schiedsrichter: Torsten Essich - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Berkan Yürükoglu (1.), 2:0 Elvis Gashi (2.), 3:0 Sermin Zekjiri (17.), 4:0 Gentrit Halimi (31.), 5:0 Elvis Gashi (40.), 5:1 Kevin Sturm (45.), 6:1 Elvis Gashi (81. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Adrian Thaqi (Drita Kosova Kornwestheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Kolb (35.).



AKV B.G. Ludwigsburg – FV Löchgau II 1:5

Tore: 0:1 Mehmet Kaya (9. Eigentor), 1:1 Flamur Nurshaba (19.), 1:2 Can Ersin Dogan (55. Eigentor), 1:3 (63.), 1:4 (64.), 1:5 Sascha Bartholme (90.+3)



SKV Eglosheim II – Spvgg Bissingen 5:4

Tore: 0:1 Amara Camara (13.), 4:2 Eros Ciatto (49.), 5:3 Giuseppe Giordano (75. Foulelfmeter), 5:4 Mariano Celentano (77.)

Gelb-Rot: Ibrahim Sulaiman (90./SKV Eglosheim II/)

Rot: Giuseppe Giordano (90./Spvgg Bissingen/)



SV Germania Bietigheim II – TSV Merklingen 0:2



SV Leonberg/Eltingen – TV Aldingen 10:11 n.E.

Schiedsrichter: Lars Erbst

Tore: 0:1 Yasin Turhal (38.), 1:1 Axel Weeber (51. Foulelfmeter), 10:11 Dima Schurichin (91. i.E.), 10:10 Tim Hoffmann (91. i.E.), 9:9 Yasin Turhal (91. i.E.), 8:8 Sebastian Pütz (91. i.E.), 7:7 Atakan Genc (91. i.E.), 6:6 Jannis Seibold (91. i.E.), 5:5 Robert Feik (91. i.E.), 3:4 Hakan Bilgen (91. i.E.), 2:3 Fatih Yenisen (91. i.E.), 2:2 Jan Hegener (91. i.E.), 10:9 Pascal Nufer (91. i.E.), 9:8 Joshua Trefz (91. i.E.), 8:7 Mehmed Holic (91. i.E.), 7:6 Julian Gäckle (91. i.E.), 6:5 Patrik Hofmann (91. i.E.), 5:4 Axel Weeber (91. i.E.), 4:4 Julian Häusler (91. i.E.), 3:3 (91. i.E.), 2:1 Fabian Hahlgans (91. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Florian Hofmann (SV Leonberg/Eltingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Hoffmann (91.). Marvin Boateng (SV Leonberg/Eltingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Hoffmann (91.). Brahim Santino Renz (TV Aldingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).



TSV Münchingen – SpVgg Renningen 4:2

Tore: 0:1 (5.), 1:1 Tom Schneider (10.), 2:1 Dennis Bechthold (23.), 2:2 (45.+1), 3:2 Tom Schneider (63.), 4:2 Lukas Tschentscher (82.)



FC Mezopotamya Bietigheim – SV Germania Bietigheim 2:4

Tore: 0:1 Robin Minier (14.), 1:1 Dario Pavic (21.), 1:2 Tim Vogel (29.), 2:2 Emre Demirtas (41. Handelfmeter), 2:3 Adam Juhasz (71.), 2:4 Patrick Kraut (88.)

Gelb-Rot: Tolunay Sahin (77./FC Mezopotamya Bietigheim/)