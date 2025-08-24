Bezirkspokal Enz/Murr: Tore satt - 4:8, 6:4, 9:0

+ 107 weitere

Die Qualifikationsrunde des Bezirkspokals Enz/Murr ist fast abgeschlossen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

TSV Grünbühl II – TSG Steinheim II abgesagt Spvgg Warmbronn II – TSF Ditzingen II 9:0 TSV Weissach II – TSV Heimsheim II abgesagt Spvgg Weil der Stadt II – TSV Schwieberdingen II 1:2 TSV Merklingen II – TSV Malmsheim II 1:5 Schiedsrichter: Christos Vrakas Tore: 0:1 Ulrick Winkler (1.), 0:2 Mogos Hagos (25.), 0:3 Mogos Hagos (34.), 1:3 Marco Waldherr (43.), 1:4 Kevin Flachs (50.), 1:5 Mogos Hagos (59.) SpVgg Renningen II – SV Gebersheim II 5:7 n.E. VfB Vaihingen – SV Iptingen 5:1 TSV Bönnigheim II – TSV Phönix Lomersheim II 6:4 Schiedsrichter: Abdulrazzaq Alsabouni - Zuschauer: 50 Tore: 1:0 Azad Cetinkaya (6.), 2:0 Lars Lieberherr (26.), 3:0 Lars Lieberherr (29.), 4:0 Lars Lieberherr (38.), 4:1 Noah Grüner (44.), 5:1 Ismail Molla (54.), 6:1 Ismail Molla (55.), 6:2 Tim Carl (73.), 6:3 Tim Carl (75.), 6:4 Jonas Zerweck (80. Eigentor) TSV Enzweihingen II – FV Kirchheim II 6:4 VfR Großbottwar II – VfB Tamm II 2:1 FC Marbach II – GSV Höpfigheim II 1:5 SGV Murr II – SKV Eglosheim II 0:1 GSV Pleidelsheim III – Türk. SC Kornwestheim II 1:0 FV Ingersheim II – TV Aldingen III 4:3 Tore: 1:0 Ismail Sarikaya (17.), 2:0 Ismail Sarikaya (18.), 3:2 Fatih Balli (39.), 4:2 Ismail Sarikaya (65.) SV Salamander Kornwestheim III – DJK Ludwigsburg II 0:5 TSV 1899 Benningen II – TSV Ludwigsburg II 2:5

So., 31.08.25 12:00 Uhr FV Markgröningen II - SV Horrheim II

