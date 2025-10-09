Bezirkspokal Enz/Murr: Spvgg Warmbronn setzt sich klar durch

In der 3. Runde des Bezirkspokals Enz/Murr wurde heute beendet. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
SV Gebersheim – SV Germania Bietigheim 0:6
Schiedsrichter: Sebastian Widmann - Zuschauer: 58
Tore: 0:1 Elias Abraha (27.), 0:2 Elias Abraha (29.), 0:3 Jan Sonntag (48.), 0:4 Elias Abraha (55.), 0:5 Jan Sonntag (59.), 0:6 Riccardo Garofano (68.)
TSV Asperg – SV Salamander Kornwestheim 1:5
Spvgg Weil der Stadt – TSV Grünbühl 2:3
Tore: 0:1 (46.), 0:2 (59.), 0:3 Ibish Sejdijaj (73.), 1:3 Robin Kuhn (81.), 2:3 Justin Schneider (90.)
SV Salamander Kornwestheim II – TSV Schwieberdingen 6:7 n.E.
TV Möglingen – TSV Merklingen 0:1
Tor: 0:1 Fabian Heim (88.)
Spvgg Bissingen – FV Löchgau II 2:5 n.E.
Türk. SC Kornwestheim – TSV Kleinglattbach 6:3
FV Markgröningen – TSV Enzweihingen 3:5
TASV Hessigheim – TV Aldingen 2:1
Tore: 1:0 Danilo Riccetti (11.), 1:1 Dominik Hoffmann (16.), 2:1 Danilo Riccetti (70.)
SV Horrheim – SGV Murr 1:3
Tore: 0:1 (52.), 1:1 Marius Kohler (55.)
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – Spvgg Besigheim 7:5 n.E.
GSV Pleidelsheim II – TSV Heimsheim 2:13
FV Dersimspor Ludwigsburg – TSV Flacht 4:1
TV Aldingen II – SKV Eglosheim 2:1
TSG Steinheim – TSV Münchingen 1:2
SGM Sachsenheim – Spvgg Warmbronn 1:5
FV Ingersheim – TV Aldingen 2:3
Spvgg Schlößlesfeld – Türk. SC Kornwestheim 1:9
Drita Kosova Kornwestheim – TSV Heimsheim 0:4
TSV Phönix Lomersheim – TASV Hessigheim 2:3 n.E.
Tore: 0:1 (6.), 1:1 (49.), 1:2 (121. i.E.), 2:2 (121. i.E.), 2:3 (121. i.E.)
TSV Grünbühl – FC Marbach 3:0
SKV Eglosheim – SG Hochberg/Hochdorf 3:1
FV Kirchheim – TSV Kleinglattbach 3:5
SV Horrheim – TSV Großglattbach 4:0
SG Hohenhaslach/Freudental – TSV Enzweihingen 3:6
TASV Hessigheim II – FV Löchgau II 3:4
SV Riet – Spvgg Besigheim 0:11
Tore: 0:1 Dominik Wolter (9.), 0:2 Gianluca Gioia (16.), 0:3 Tom Haertel (20.), 0:4 Tom Kühnle (33.), 0:5 Ilias Koulaxidis (37.), 0:6 (50. Eigentor), 0:7 Jannik Trautwein (62.), 0:8 Tim Nolte (80.), 0:9 Felix Jakob (82.), 0:10 Riccardo Macorig (88.), 0:11 Riccardo Macorig (90.)
TSV Ludwigsburg II – Spvgg Bissingen 0:8
Tore: 0:1 Ramon Kontos (2.), 0:2 Bilal Bitmez (11.), 0:3 Gianluca Sardo (17.), 0:4 Cahit Gündüzalp (26.), 0:5 Willy Mäuser (72.), 0:6 Kevin Deiß (78.), 0:7 Kevin Deiß (82.), 0:8 Willy Mäuser (90.)
Svgg Hirschlanden-Schöckingen – Spvgg Weil der Stadt 4:6 n.E.
SV Friolzheim – TSV Schwieberdingen 5:7 n.E.
FV Ingersheim II – SGV Murr 0:5
SV Salamander Kornwestheim – AKV B.G. Ludwigsburg 11:10 n.E.
TSV 1899 Benningen – GSV Pleidelsheim II 2:5
SV Germania Bietigheim II – SGM Sachsenheim 0:2
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 3:2
Tore: 0:1 (5.), 1:1 (26.), 1:2 (45.+2), 2:2 (75.), 3:2 (89. Foulelfmeter)
SKV Erligheim – FV Markgröningen 1:8
SGM Riexingen – SV Germania Bietigheim 0:2
SV Perouse – SV Gebersheim 1:4
TSV Flacht – TSV Heimerdingen 1910 II 4:2
TSV Weissach – TSV Münchingen 1:4
TSV Korntal – TV Möglingen 7:8 n.E.
GSV Hemmingen – TSV Merklingen 4:5
Spvgg Warmbronn – TSV Höfingen 5:0
FV Dersimspor Ludwigsburg – TV Pflugfelden 6:2
TV Neckarweihingen – TSV Asperg 5:7 n.E.
DJK Ludwigsburg – SV Salamander Kornwestheim II 0:3
VfR Großbottwar – TV Aldingen II 5:6 n.E.
TSG Steinheim – SV Pattonville 4:2