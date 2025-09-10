Bezirkspokal Enz/Murr: Germania Bietigheim zündet 11:0-Torfeuerwerk

Die 1. Runde des Bezirkspokals Enz/Murr wurde abgeschlossen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

TSV Affalterbach – SV Salamander Kornwestheim 2:6 Tore: 1:0 (24.), 1:1 Lionel Schmidt (26.), 1:2 Marco Schwalb (28.), 1:3 Lionel Schmidt (30.), 1:4 Lionel Schmidt (63.), 2:4 (83.), 2:5 Nico Schürmann (85.), 2:6 Lionel Schmidt (90.+4) GSV Pleidelsheim III – TSV Grünbühl 0:5 TSV Ludwigsburg II – VfR Großbottwar II 2:0 Tore: 1:0 Khalifa Sulaiman (12.), 2:0 Khalifa Sulaiman (28.) TSV Bönnigheim – Spvgg Bissingen 2:3 Schiedsrichter: Gelöscht K.A. - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Jason Kelsch (7.), 0:2 Gianluca Sardo (11.), 0:3 Gianluca Sardo (26.), 1:3 Paul Aichinger (57.), 2:3 Noah Maier (70.) SG Gündelbach / Häfnerhasl. – TSV Großglattbach 0:4 AC Italia Markgröningen – SGM Sachsenheim 4:2 TASV Hessigheim II – NK Croatia Bietigheim 9:8 n.E. Tore: 0:1 Luka Macan (3.), 1:1 Berat Sertolli (4.), 2:1 Dave Giordano (45.), 2:2 Ciro Palmieri (60.), 3:2 Michael Schnurr (79.), 3:3 Anton Zovko (90.+4), 3:4 Anton Zovko (91. i.E.), 4:4 Nils Neuenhaus (92. i.E.), 4:5 Adin Halilovic (95. i.E.), 5:5 Luca Feges (96. i.E.), 5:6 Ciro Palmieri (97. i.E.), 6:6 Kudret Yilmaz (98. i.E.), 6:7 Daniel Divković (99. i.E.), 7:7 Michael Schnurr (100. i.E.), 7:8 Adin Halilovic (101. i.E.), 8:8 Björn Reinhardt (102. i.E.), 9:8 Jan Sauer (104. i.E.) Besondere Vorkommnisse: Dario Pavic (NK Croatia Bietigheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Michel Ryssel (93.). Dave Giordano (TASV Hessigheim II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (94.). Alessio Sposato (NK Croatia Bietigheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (103.). Aramäer Bietigheim – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 1:9 SV Illingen 1906 – SG Hohenhaslach / Freudental 3:5 n.E. TSV Ensingen – Spvgg Besigheim 1:4 Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Julian Harnoss (25.), 0:2 Ermal Gashi (55. Foulelfmeter), 0:3 Tom Kühnle (68.), 1:3 (77.), 1:4 Tom Kühnle (90.) Besondere Vorkommnisse: Ermal Gashi (Spvgg Besigheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (62.). FC Mezopotamya Bietigheim – TSV Phönix Lomersheim 2:7 Tore: 1:0 Marc Zobel (9.), 1:1 (15.), 2:1 Erjon Berisha (16.), 2:2 (29.), 2:3 (31.), 2:4 (47.), 2:5 (55.), 2:6 (88.), 2:7 (90.+1) TSV Wiernsheim – SV Riet 0:1 SKV Erligheim – TSV Ottmarsheim 4:3 Tore: 1:1 Philipp Hansen (26.), 2:2 Giuseppe Parasiliti (63.), 3:3 Giuliano Scardela (90.) SG Gemmrigheim / SV Walheim – FV Kirchheim 2:5 SV Poppenweiler – TSV 1899 Benningen 1:3 VfB Neckarrems 1913 – AKV B.G. Ludwigsburg 3:5 Tore: 0:1 Ali Parhizi (14.), 1:1 Paul Pommerenke (17.), 1:2 Shkemb Miftari (25.), 1:3 Shkemb Miftari (52.), 1:4 Ermir Doci (53.), 1:5 Edison Qenaj (58.), 2:5 Florian Noller (70.), 3:5 Asim Aktelligül (81.) GSV Erdmannhausen – TV Aldingen 1:5 FV Ingersheim II – TSV Ludwigsburg 2:1 Schiedsrichter: Kevin Blank (Bietigheim-Bissingen) TSV Schafhausen – TSV Merklingen 1:8 Tore: 0:1 Denis Krak (4.), 0:2 Jakob Wehl (29.), 0:3 Dzanan Mehicevic (32.), 0:4 David Kern (34.), 1:4 Nico Hagenlocher (37.), 1:5 Angelo Di Napoli (45.), 1:6 Angelo Di Napoli (49.), 1:7 Gazi Ekmen (54.), 1:8 Eugen Schön (86.) TSV Weissach II – Drita Kosova Kornwestheim 1:2 TSV Malmsheim II – TSV Flacht 0:5 Tore: 0:1 Lukas Länder (6.), 0:2 Christopher Manachidis (19. Foulelfmeter), 0:3 Adrian Thüringer (23.), 0:4 Mateo Miloloza (38.), 0:5 Mateo Miloloza (73.) SV Gebersheim II – TSV Heimsheim 1:8 Spvgg Warmbronn II – Spvgg Weil der Stadt 0:5 TSV Schwieberdingen II – Svgg Hirschlanden-Schöckingen 0:1 SGM Riexingen – VfB Vaihingen 5:0 Tore: 1:0 Devrim Namdar (1.), 2:0 Sven Hermann (5.), 3:0 Gabriele De Giuseppe (38.), 4:0 Devrim Namdar (41.), 5:0 Gabriele De Giuseppe (64.) Club Italiano Großbottwar – SV Pattonville 1:2 SKV Eglosheim II – Türk. SC Kornwestheim 1:3 TSV Heimerdingen 1910 II – SKV Rutesheim (U23) II 2:1 TSV Enzweihingen II – TASV Hessigheim 0:6 Tore: 0:1 Filippo Russo (24.), 0:2 Ioan-Vasile Aparascai (34.), 0:3 Filippo Russo (44. Foulelfmeter), 0:4 Filippo Russo (45.+3), 0:5 Thilo Grötzinger (78.), 0:6 Fabian Streicher (89.) Sportfreunde Mundelsheim – FV Markgröningen 1:8 Türk Gücü Möglingen – SV Friolzheim 0:6 FC Gerlingen – TV Möglingen 1:3 Spvgg Mönsheim – TSV Höfingen 1:2 SV Leonberg/Eltingen II – TSV Münchingen 1:6 TV Neckarweihingen – KSV Hoheneck 11:10 n.E. VfB Tamm – FC Marbach 3:5 1. FC Sportfreunde Münklingen – GSV Hemmingen 2:6 DJK Ludwigsburg II – SKV Eglosheim 1:4

FV Markgröningen II – TSV Kleinglattbach 2:3



FV Sönmez Spor Bietigheim – TSV Enzweihingen 9:10 n.E.



VfR Sersheim – SV Horrheim 0:5



TSV Weissach – TSF Ditzingen 4:2

Tore: 1:0 (26.), 2:0 (26.), 2:1 Arne Poster (64.), 3:1 (69.), 4:1 (75.), 4:2 Lorenzo Costanza (79.)



TSV Malmsheim – Spvgg Warmbronn 0:3

Tore: 0:1 Philipp Kindler (7.), 0:2 Pascal Stork (45.+1), 0:3 Othman Tareq Karwi (90.+1)



SV Gebersheim – KSV Renningen 6:1

Tore: 0:1 (22.), 1:1 (51.), 2:1 (52.), 3:1 (61.), 4:1 (69.), 5:1 (78.), 6:1 (90.+1)



TKSZ Ludwigsburg – FV Dersimspor Ludwigsburg 0:3



GSV Höpfigheim II – Spvgg Schlößlesfeld 7:8 n.E.



TV Aldingen II – TSV Grünbühl II 7:0



FV Ingersheim – SB Asperg 3:1

Tore: 0:1 Zübeyir Talha Özkaya (28.), 1:1 Patrice Nacke (47.), 2:1 Philipp Keln (54.), 3:1 Patrice Nacke (56.)



MTV 1846 Ludwigsburg – SGV Murr 0:10



Spvgg Bissingen II – FV Löchgau II 0:3



GSV Erdmannhausen II – DJK Ludwigsburg 1:3



TuS Freiberg – TV Pflugfelden 3:4



TSV Bönnigheim II – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 0:10

Schiedsrichter: Klaus Knitzel - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Deniz Namdar (22.), 0:2 Bilal Ben Salem (23.), 0:3 Bilal Ben Salem (29.), 0:4 Bilal Ben Salem (37.), 0:5 Auron Maxharraj (45.+2), 0:6 (47.), 0:7 Timo Schwob (54.), 0:8 Nelson Okoye (56.), 0:9 (58.), 0:10 Nelson Okoye (84.)



SV Germania Bietigheim II – SV Hellas Bietigheim 2:1



VfR Großbottwar – GSV Höpfigheim 7:6 n.E.



FSV Oßweil II – TSG Steinheim 0:3



SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll – GSV Pleidelsheim II 0:4

Tore: 0:1 (19.), 0:2 (23.), 0:3 (36.), 0:4 (75.)



SV Salamander Kornwestheim II – FSV Oßweil 4:1



TSV Korntal – TSV Münchingen II 5:4



SV Perouse – TV Möglingen II 7:6 n.E.



TSV Asperg II – SG Hochberg / Hochdorf 1:8

SpVgg Renningen – TSV Schwieberdingen 2:3

SV Sternenfels – SV Germania Bietigheim 0:11

Tore: 0:1 Dennis Küpper (18.), 0:2 Dennis Küpper (28.), 0:3 Tim Kainz (30.), 0:4 Marko Milosev (45. Eigentor), 0:5 Fabian Eppler (66.), 0:6 Dennis Küpper (67.), 0:7 Fabian Eppler (71.), 0:8 Fabian Eppler (72.), 0:9 Fabian Eppler (81.), 0:10 Fabian Eppler (88.), 0:11 Luan Bytyqi (90.)





Das war die Qualifikationsrunde:

Mo., 21.07.25 14:00 Uhr TASV Hessigheim II - SGM Riexingen II 3:0

Mo., 21.07.25 14:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg II - GSV Erdmannhausen II 0:3

So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Grünbühl II - TSG Steinheim II abgesagt

So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag II 8:0

So., 24.08.25 12:30 Uhr Spvgg Bissingen II - SG Gemmrigheim / SV Walheim II 4:0

So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Schwieberdingen II - TV Möglingen II 4:8

So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - TSF Ditzingen II 9:0

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV 1899 Benningen II - TSV Ludwigsburg II 2:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim III - DJK Ludwigsburg II 0:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr FV Ingersheim II - TV Aldingen III 4:3

So., 24.08.25 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - Türk. SC Kornwestheim II 1:0

So., 24.08.25 15:00 Uhr SGV Murr II - SKV Eglosheim II 0:1

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Marbach II - GSV Höpfigheim II 1:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Enzweihingen II - FV Kirchheim II 6:4

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Bönnigheim II - TSV Phönix Lomersheim II 6:4

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Vaihingen - SV Iptingen 5:1

So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Renningen II - SV Gebersheim II 5:7

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Merklingen II - TSV Malmsheim II 1:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt II - TSV Schwieberdingen II 1:2

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Weissach II - TSV Heimsheim II

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfR Großbottwar II - VfB Tamm II 2:1

So., 31.08.25 12:00 Uhr FV Markgröningen II - SV Horrheim II 6:3

