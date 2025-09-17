Bezirkspokal Enz/Murr: Ein 1:9 und auch ein Elfmeterschießen

– Foto: Joachim Koschler

Die 2. Runde des Bezirkspokals Enz/Murr hat am heutigen Mittwoch begonnen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

FV Ingersheim – TV Aldingen 2:3



Spvgg Schlößlesfeld – Türk. SC Kornwestheim 1:9



Drita Kosova Kornwestheim – TSV Heimsheim 0:4



TSV Phönix Lomersheim – TASV Hessigheim 2:3 n.E.

Tore: 0:1 (6.), 1:1 (49.), 1:2 (121. i.E.), 2:2 (121. i.E.), 2:3 (121. i.E.) ---

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SKV Eglosheim - SG Hochberg / Hochdorf

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Grünbühl - FC Marbach

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV 1899 Benningen - GSV Pleidelsheim II

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - AKV B.G. Ludwigsburg

Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - SGV Murr

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Friolzheim - TSV Schwieberdingen

Do., 18.09.25 19:00 Uhr Svgg Hirschlanden-Schöckingen - Spvgg Weil der Stadt

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - Spvgg Bissingen

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Riet - Spvgg Besigheim

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - FV Löchgau II

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SG Hohenhaslach / Freudental - TSV Enzweihingen

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Horrheim - TSV Großglattbach

Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Kirchheim - TSV Kleinglattbach

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSG Steinheim - SV Pattonville

Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfR Großbottwar - TV Aldingen II

Do., 18.09.25 19:30 Uhr DJK Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim II

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Asperg

Do., 18.09.25 19:30 Uhr FV Dersimspor Ludwigsburg - TV Pflugfelden

Do., 18.09.25 19:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Höfingen

Do., 18.09.25 19:30 Uhr GSV Hemmingen - TSV Merklingen

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Korntal - TV Möglingen

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Weissach - TSV Münchingen

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Flacht - TSV Heimerdingen 1910 II

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Perouse - SV Gebersheim

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Riexingen - SV Germania Bietigheim

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SKV Erligheim - FV Markgröningen

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM Sachsenheim +++