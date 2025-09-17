Bezirkspokal Enz/Murr: Ein 1:9 und auch ein Elfmeterschießen

Die 2. Runde des Bezirkspokals Enz/Murr hat am heutigen Mittwoch begonnen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
FV Ingersheim – TV Aldingen 2:3
Spvgg Schlößlesfeld – Türk. SC Kornwestheim 1:9
Drita Kosova Kornwestheim – TSV Heimsheim 0:4
TSV Phönix Lomersheim – TASV Hessigheim 2:3 n.E.
Tore: 0:1 (6.), 1:1 (49.), 1:2 (121. i.E.), 2:2 (121. i.E.), 2:3 (121. i.E.)
---
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SKV Eglosheim - SG Hochberg / Hochdorf
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Grünbühl - FC Marbach
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV 1899 Benningen - GSV Pleidelsheim II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - AKV B.G. Ludwigsburg
Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - SGV Murr
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Friolzheim - TSV Schwieberdingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr Svgg Hirschlanden-Schöckingen - Spvgg Weil der Stadt
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - Spvgg Bissingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Riet - Spvgg Besigheim
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - FV Löchgau II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SG Hohenhaslach / Freudental - TSV Enzweihingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Horrheim - TSV Großglattbach
Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Kirchheim - TSV Kleinglattbach
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSG Steinheim - SV Pattonville
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfR Großbottwar - TV Aldingen II
Do., 18.09.25 19:30 Uhr DJK Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim II
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Asperg
Do., 18.09.25 19:30 Uhr FV Dersimspor Ludwigsburg - TV Pflugfelden
Do., 18.09.25 19:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Höfingen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr GSV Hemmingen - TSV Merklingen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Korntal - TV Möglingen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Weissach - TSV Münchingen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Flacht - TSV Heimerdingen 1910 II
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Perouse - SV Gebersheim
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Riexingen - SV Germania Bietigheim
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SKV Erligheim - FV Markgröningen
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM Sachsenheim
+++
Zudem teilt der Fußballbezirk Enz/Murr mit: Am kommenden Samstag, 20.09.2025, findet ab 12 Uhr die Livestream-Auslosung der dritten Runde im AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr statt und kann auf Facebook verfolgt werden. Zu Gast ist die diesjährige Gewinnerin des DFB-Ehrenamtspreises, Frau Birgit Kanzleiter, die auch die Spiele auslosen wird.