Bezirkspokal Enz/Murr: Die Paarungen der 2. Runde stehen fest

– Foto: TSF Ditzingen

Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt das Folgende mit:

Noch stehen 2 Spiele in der ersten Runde des AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr auf dem Tableau und im Hause von Bezirkspokalspielleiter Christian Knecht war man schon wieder fleißig. Jasmine Knecht hat die zweite Runde der Herren, das Qualispiel und das Achtelfinale der Frauen ausgelost und wieder einmal ein glückliches Händchen gezeigt.

Bei den Herren kommt es da zu einigen Krachern, u.a. TSV Phönix Lomersheim vs TASV Hessigheim oder SV Salamander Kornwestheim vs AKV BG Ludwigsburg. Das sind die Paarungen der 2. Runde: