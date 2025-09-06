Bezirkspokal Enz/Murr: Die Paarungen der 2. Runde stehen fest

Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt das Folgende mit:
Noch stehen 2 Spiele in der ersten Runde des AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr auf dem Tableau und im Hause von Bezirkspokalspielleiter Christian Knecht war man schon wieder fleißig.
Jasmine Knecht hat die zweite Runde der Herren, das Qualispiel und das Achtelfinale der Frauen ausgelost und wieder einmal ein glückliches Händchen gezeigt.
Bei den Herren kommt es da zu einigen Krachern, u.a. TSV Phönix Lomersheim vs TASV Hessigheim oder SV Salamander Kornwestheim vs AKV BG Ludwigsburg.
Das sind die Paarungen der 2. Runde:
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim - TV Aldingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSG Steinheim - SV Pattonville
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SKV Eglosheim - SG Hochberg / Hochdorf
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Grünbühl - FC Marbach
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV 1899 Benningen - GSV Pleidelsheim II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr VfR Großbottwar - TV Aldingen II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr Spvgg Schlößlesfeld - Türk. SC Kornwestheim
Do., 18.09.25 19:00 Uhr DJK Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - AKV B.G. Ludwigsburg
Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - SGV Murr
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Asperg
Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Dersimspor Ludwigsburg - TV Pflugfelden
Do., 18.09.25 19:00 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Höfingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr GSV Hemmingen - TSV Merklingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Friolzheim - noch offen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr Svgg Hirschlanden-Schöckingen - Spvgg Weil der Stadt
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Korntal - TV Möglingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach - TSV Münchingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Flacht - TSV Heimerdingen 1910 II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Perouse - SV Gebersheim
Do., 18.09.25 19:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Heimsheim
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - Spvgg Bissingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM Riexingen - noch offen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SKV Erligheim - FV Markgröningen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Riet - Spvgg Besigheim
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - FV Löchgau II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SG Hohenhaslach / Freudental - TSV Enzweihingen
Do., 18.09.25 19:00 Uhr AC Italia Markgröningen - SV Germania Bietigheim II
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Horrheim - TSV Großglattbach
Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Kirchheim - TSV Kleinglattbach