Bezirkspokal Enz-Murr: Paarungen der Quali und 1. Runde sind ausgelost

Die Spiele der Qualifikationsrunde und der 1. Runde im Bezirkspokal Enz-Murr wurden ausgelost und stehen somit fest. Hier gibt es die Übersicht:
Qualifikation
So., 30.08.26 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen II - TSV 1899 Benningen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Möglingen II - VfR Großbottwar II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Marbach II - VfR Großbottwar II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FSV Oßweil II - TV Aldingen III
So., 30.08.26 15:00 Uhr SKV Eglosheim II - TSG Steinheim II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Gerlingen II - TSF Ditzingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Gebersheim II - TSV Merklingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - TSV Weissach II
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim II - TASV Hessigheim II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Horrheim II - NK Croatia Bietigheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Sternenfels - FV Kirchheim II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfR Sersheim - SGM Riexingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - Spvgg Besigheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Großglattbach - VfR Großbottwar
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FV Kirchheim - SGM Sachsenheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SKV Erligheim - FV Löchgau II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SG Gemmrigheim / SV Walheim - SV Hellas Bietigheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Illingen 1906 - TSV Bönnigheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Iptingen - FV Markgröningen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - TSV Phönix Lomersheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Wiernsheim - Spvgg Bissingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr KSV Hoheneck II - TSC Kornwestheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Aramäer Bietigheim - SGM EnzVaihingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim II - SV Riet
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SG Gündelbach / Häfnerhasl. - FV Sönmez Spor Bietigheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Friolzheim - SpVgg Renningen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 - SV Salamander Kornwestheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr GSV Höpfigheim - TSV Grünbühl
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - TV Pflugfelden
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen II - TV Aldingen II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr AC Italia Markgröningen - GSV Pleidelsheim II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGV Murr II - DJK Ludwigsburg II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SB Asperg - FSV Oßweil
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSG Steinheim - SV Pattonville
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FV Oberstenfeld - SKV Eglosheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TV Pflugfelden II - SV Pattonville II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg - KSV Hoheneck
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg - TV Aldingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr DJK Ludwigsburg - TSV Asperg
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Hochdorf/Enz - SV Gebersheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Höfingen - TSV Merklingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen II - GSV Hemmingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV Schwieberdingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 1. FC Sportfreunde Münklingen - KSV Renningen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGM EnzVaihingen III - Spvgg Weil der Stadt
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TV Möglingen - TSV Heimsheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Malmsheim II - Svgg Hirschlanden-Schöckingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 07 Ludwigsburg Fußball - SV Salamander Kornwestheim II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FV Ingersheim - GSV Pleidelsheim
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Tamm - FC Marbach
Do., 03.09.26 19:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TASV Hessigheim
Do., 03.09.26 19:00 Uhr Spvgg Schlößlesfeld - TV Neckarweihingen
Do., 03.09.26 19:00 Uhr TSV Affalterbach - SGV Murr
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - Drita Kosova Kornwestheim
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV 1899 Benningen
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - SG Hochberg/Hochdorf
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV Grünbühl II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim III - FV Markgröningen II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - SV Poppenweiler
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - SV Perouse
Do., 03.09.26 19:00 Uhr Spvgg Bissingen II - SG Hohenhaslach / Freudental II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV Flacht
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV Ensingen
Do., 03.09.26 19:00 Uhr FV Ingersheim II - SGM Hohenhaslach/Freudental
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - SV Germania Bietigheim II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - SV Horrheim
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Mundelsheim/Ottmarsheim - FC Gerlingen
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SpVgg Renningen II - TSV Korntal
Do., 03.09.26 19:00 Uhr Türk Gücü Möglingen - SV Leonberg/Eltingen II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr Spvgg Mönsheim - Spvgg Warmbronn
Do., 03.09.26 19:00 Uhr TSV Malmsheim - TSV Weissach
Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV Heimerdingen 1910 II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr TSF Ditzingen - TSV Münchingen