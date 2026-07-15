Bezirkspokal Enz-Murr: Paarungen der Quali und 1. Runde sind ausgelost

– Foto: Jens Körner

1. Runde

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Horrheim II - NK Croatia Bietigheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Sternenfels - FV Kirchheim II

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfR Sersheim - SGM Riexingen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - Spvgg Besigheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Großglattbach - VfR Großbottwar

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FV Kirchheim - SGM Sachsenheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SKV Erligheim - FV Löchgau II

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SG Gemmrigheim / SV Walheim - SV Hellas Bietigheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Illingen 1906 - TSV Bönnigheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Iptingen - FV Markgröningen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - TSV Phönix Lomersheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Wiernsheim - Spvgg Bissingen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr KSV Hoheneck II - TSC Kornwestheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Aramäer Bietigheim - SGM EnzVaihingen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim II - SV Riet

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SG Gündelbach / Häfnerhasl. - FV Sönmez Spor Bietigheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Friolzheim - SpVgg Renningen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 - SV Salamander Kornwestheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr GSV Höpfigheim - TSV Grünbühl

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - TV Pflugfelden

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen II - TV Aldingen II

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr AC Italia Markgröningen - GSV Pleidelsheim II

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGV Murr II - DJK Ludwigsburg II

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SB Asperg - FSV Oßweil

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSG Steinheim - SV Pattonville

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FV Oberstenfeld - SKV Eglosheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TV Pflugfelden II - SV Pattonville II

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg - KSV Hoheneck

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg - TV Aldingen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr DJK Ludwigsburg - TSV Asperg

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Hochdorf/Enz - SV Gebersheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Höfingen - TSV Merklingen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen II - GSV Hemmingen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV Schwieberdingen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 1. FC Sportfreunde Münklingen - KSV Renningen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGM EnzVaihingen III - Spvgg Weil der Stadt

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TV Möglingen - TSV Heimsheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Malmsheim II - Svgg Hirschlanden-Schöckingen

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 07 Ludwigsburg Fußball - SV Salamander Kornwestheim II

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FV Ingersheim - GSV Pleidelsheim

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Tamm - FC Marbach

Do., 03.09.26 19:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TASV Hessigheim

Do., 03.09.26 19:00 Uhr Spvgg Schlößlesfeld - TV Neckarweihingen

Do., 03.09.26 19:00 Uhr TSV Affalterbach - SGV Murr

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - Drita Kosova Kornwestheim

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV 1899 Benningen

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - SG Hochberg/Hochdorf

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV Grünbühl II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim III - FV Markgröningen II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - SV Poppenweiler

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - SV Perouse

Do., 03.09.26 19:00 Uhr Spvgg Bissingen II - SG Hohenhaslach / Freudental II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV Flacht

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV Ensingen

Do., 03.09.26 19:00 Uhr FV Ingersheim II - SGM Hohenhaslach/Freudental

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - SV Germania Bietigheim II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - SV Horrheim

Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Mundelsheim/Ottmarsheim - FC Gerlingen

Do., 03.09.26 19:00 Uhr SpVgg Renningen II - TSV Korntal

Do., 03.09.26 19:00 Uhr Türk Gücü Möglingen - SV Leonberg/Eltingen II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr Spvgg Mönsheim - Spvgg Warmbronn

Do., 03.09.26 19:00 Uhr TSV Malmsheim - TSV Weissach

Do., 03.09.26 19:00 Uhr - TSV Heimerdingen 1910 II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr TSF Ditzingen - TSV Münchingen