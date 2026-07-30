Bezirkspokal Donau/Iller: TSV Holzheim und TSV Herrlingen siegen

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller hat am heutigen Donnerstag begonnen.
SV Tomerdingen – TSV Holzheim 0:2
Schiedsrichter: Heinz Mayer
SV Unterstadion – TSV Herrlingen 0:3
Tore: 0:1 Jan Männer (25.), 0:2 Nikolaj Klassin (62.), 0:3 Julian Schön (66.)
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Fr., 31.07.26 18:30 Uhr SG Griesingen - SV Fortuna Ballendorf
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr TSV Altheim/Alb - SV Oberelchingen
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr TSV Kellmünz - FV Altenstadt
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr SW Donau II - SGM Langenau
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM SF Donaurieden / Dellmensingen - TSG Ehingen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Jungingen II - SG Dettingen
Sa., 01.08.26 18:30 Uhr SW Donau - SV Grimmelfingen
So., 02.08.26 12:45 Uhr SC Türkgücü Ulm II - SC Unterweiler
So., 02.08.26 13:00 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - ESC Ulm
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Jedesheim - SV Pfaffenhofen
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SC Lehr
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - SGM Mähringen/Blaustein
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Grafertshofen - FC Hüttisheim II
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen - SGM Nellingen / Aufhausen
So., 02.08.26 15:00 Uhr VfB Schwarz-Rot Ulm - SG Vöhringen/Illerzell
So., 02.08.26 15:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - FV Asch-Sonderbuch
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Thalfingen - SV Pappelau-Beiningen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SC Staig - FV Weißenhorn
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Eggingen II - FC Burlafingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Allmendingen/Ennahofen - SV Weidenstetten
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - FC Birumut Ulm
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Nersingen - TSV Berghülen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FV Schnürpflingen - TSV Blaubeuren
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Langenau II - SV Westerheim
So., 02.08.26 15:00 Uhr SSC Stubersheim - SV Asselfingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Straß - SSV Illerberg/Thal
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Albeck/Göttingen - TSV Regglisweiler
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Einsingen - TSV Pfuhl
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSG Ehingen II - FV Bellenberg
So., 02.08.26 15:00 Uhr RSV Wullenstetten - SGM Senden-Ay
So., 02.08.26 15:00 Uhr FV Weißenhorn II - SGM Balzheim/Dietenheim
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSF Ludwigsfeld - SV Tiefenbach 1920
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG Öpfingen II - TV Wiblingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - FC Neenstetten
So., 02.08.26 15:00 Uhr SF Dornstadt/Bollingen - SV Ringingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Neenstetten II - FC Srbija Ulm
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Amstetten - FV Schelklingen-Hausen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Scharenstetten - SC Staig II
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Westerstetten - SV Esperia Italia Neu-Ulm
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SGM Oberdischingen/Ersingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Beuren - SGM Schmiechtal/Alb
So., 02.08.26 15:00 Uhr SSG Ulm 99 II - SG Altheim
So., 02.08.26 15:00 Uhr SpVgg Au/Iller - FC Hüttisheim
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Westerheim II - SG Öpfingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SV Eggingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen - SV Offenhausen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Illerkirchberg - SGM Aufheim Holzschwang
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Marchtal - RSV Ermingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Lonsee - FC Silheim
So., 02.08.26 17:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SV Oberroth
So., 02.08.26 17:00 Uhr TSV Bermaringen - SV Niederhofen
So., 02.08.26 17:00 Uhr FC Blautal 2001 - TSV Senden
So., 02.08.26 17:00 Uhr TSV Bernstadt - SV Jungingen
So., 02.08.26 17:00 Uhr SGM Aufheim/Holzschwang II - SGM Machtolsheim/Merklingen
So., 02.08.26 17:30 Uhr TSV Erbach - TSG Söflingen
Di., 04.08.26 18:45 Uhr SF Illerrieden - SG Altheim II