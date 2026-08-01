Bezirkspokal Donau/Iller: SW Donau mit 7:0 und weitere klare Siege

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller wurde am heutigen Samstag fortgesetzt.
SV Tomerdingen – TSV Holzheim 0:2
Schiedsrichter: Heinz Mayer
SV Unterstadion – TSV Herrlingen 0:3
Tore: 0:1 Jan Männer (25.), 0:2 Nikolaj Klassin (62.), 0:3 Julian Schön (66.)
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SG Griesingen – SV Fortuna Ballendorf 1:3
Schiedsrichter: Joachim Weber
Tore: 0:1 Moritz Rittlinger (27.), 1:1 Timo Hildenbrand (48.), 1:2 Noah Metzger (90.), 1:3 Noah Metzger (91.)
Gelb-Rot: Moritz Rittlinger (69./SV Fortuna Ballendorf/)
Besondere Vorkommnisse: Nikolai Tappert (SV Fortuna Ballendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marius Bausenhart (27.).
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SW Donau II – SGM Langenau 0:4
Schiedsrichter: Jürgen Klöble
Tore: 0:1 Anton Romer (28.), 0:2 Tim Leibing (45.+1 Foulelfmeter), 0:3 Levin Stammler (69.), 0:4 Moritz Schweinstetter (83.)
SV Jungingen II – SG Dettingen 1:4
Schiedsrichter: Reinhold Hilsenbek
Tore: 0:1 Lukas Knupfer (9.), 1:1 Emil Zimmermann (46.), 1:2 Nils Fuchs (55.), 1:3 Tom Langwald (65.), 1:4 Martin Seifert (74.)
SGM SF Donaurieden/Dellmensingen – TSG Ehingen 0:4
Schiedsrichter: Dirk Blecha (Ehingen)
Tore: 0:1 Dominik Pikneev (22.), 0:2 Danilo Kiralj (36.), 0:3 Danilo Kiralj (61.), 0:4 Janis Shala (88.)
SW Donau – SV Grimmelfingen 7:0
Schiedsrichter: Kevin Maier (Emerkingen)
Tore: 1:0 Marvin Akhabue (9.), 2:0 Lukas Ottenbreit (12.), 3:0 Lukas Ottenbreit (18.), 4:0 Simon Kohal (38.), 5:0 Ferhat Kavgaci (74.), 6:0 Simon Striebel (86.), 7:0 Lukas Ottenbreit (91.)
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So., 02.08.26 12:45 Uhr SC Türkgücü Ulm II - SC Unterweiler
So., 02.08.26 13:00 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - ESC Ulm
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Jedesheim - SV Pfaffenhofen
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SC Lehr
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - SGM Mähringen/Blaustein
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Grafertshofen - FC Hüttisheim II
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen - SGM Nellingen / Aufhausen
So., 02.08.26 15:00 Uhr VfB Schwarz-Rot Ulm - SG Vöhringen/Illerzell
So., 02.08.26 15:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - FV Asch-Sonderbuch
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Thalfingen - SV Pappelau-Beiningen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SC Staig - FV Weißenhorn
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Eggingen II - FC Burlafingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Allmendingen/Ennahofen - SV Weidenstetten
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - FC Birumut Ulm
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Nersingen - TSV Berghülen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FV Schnürpflingen - TSV Blaubeuren
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Langenau II - SV Westerheim
So., 02.08.26 15:00 Uhr SSC Stubersheim - SV Asselfingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Straß - SSV Illerberg/Thal
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Albeck/Göttingen - TSV Regglisweiler
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Einsingen - TSV Pfuhl
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSG Ehingen II - FV Bellenberg
So., 02.08.26 15:00 Uhr RSV Wullenstetten - SGM Senden-Ay
So., 02.08.26 15:00 Uhr FV Weißenhorn II - SGM Balzheim/Dietenheim
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSF Ludwigsfeld - SV Tiefenbach 1920
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG Öpfingen II - TV Wiblingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - FC Neenstetten
So., 02.08.26 15:00 Uhr SF Dornstadt/Bollingen - SV Ringingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Neenstetten II - FC Srbija Ulm
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Amstetten - FV Schelklingen-Hausen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Scharenstetten - SC Staig II
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Westerstetten - SV Esperia Italia Neu-Ulm
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SGM Oberdischingen/Ersingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Beuren - SGM Schmiechtal/Alb
So., 02.08.26 15:00 Uhr SSG Ulm 99 II - SG Altheim
So., 02.08.26 15:00 Uhr SpVgg Au/Iller - FC Hüttisheim
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Westerheim II - SG Öpfingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SV Eggingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen - SV Offenhausen
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Illerkirchberg - SGM Aufheim Holzschwang
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Marchtal - RSV Ermingen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Lonsee - FC Silheim
So., 02.08.26 17:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SV Oberroth
So., 02.08.26 17:00 Uhr TSV Bermaringen - SV Niederhofen
So., 02.08.26 17:00 Uhr FC Blautal 2001 - TSV Senden
So., 02.08.26 17:00 Uhr TSV Bernstadt - SV Jungingen
So., 02.08.26 17:00 Uhr SGM Aufheim/Holzschwang II - SGM Machtolsheim/Merklingen
So., 02.08.26 17:30 Uhr TSV Erbach - TSG Söflingen
Di., 04.08.26 18:45 Uhr SF Illerrieden - SG Altheim II