 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Bezirkspokal Donau/Iller startet mit der 1. Runde

Von Donnerstag bis Dienstag kämpfen die Mannschaften in der 1. Runde um den Einzug in die nächste Pokalrunde.

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jonas Baier

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KL B5 Donau/Iller
BZL Donau/Iller
KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller

Mit einer Vielzahl an Begegnungen beginnt die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller. Vom morgigen Donnerstag, 30. Juli, bis zum Dienstag, 4. August 2026, stehen zahlreiche Duelle auf dem Programm, in denen sich die Mannschaften den Einzug in die nächste Runde sichern wollen.

Donnerstag, 30. Juli 2026

19:00 Uhr: SV Unterstadion – TSV Herrlingen

Freitag, 31. Juli 2026

18:30 Uhr: SG Griesingen – SV Fortuna Ballendorf

19:00 Uhr: TSV Kellmünz – FV Altenstadt

19:00 Uhr: TSV Altheim/Alb – SV Oberelchingen

Samstag, 1. August 2026

16:00 Uhr: SW Donau II – SGM Langenau

17:00 Uhr: SGM SF Donaurieden/Dellmensingen – TSG Ehingen

17:00 Uhr: SV Jungingen II – SG Dettingen

18:30 Uhr: SW Donau – SV Grimmelfingen

Sonntag, 2. August 2026

12:45 Uhr: SC Türkgücü Ulm II – SC Unterweiler

13:00 Uhr: SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – ESC Ulm

15:00 Uhr: TSV Türkgücü Ehingen – SC Lehr

15:00 Uhr: SG TSV Buch / Obenhausen II – SGM Mähringen/Blaustein

15:00 Uhr: SV Grafertshofen – FC Hüttisheim II

15:00 Uhr: TSV Kettershausen-Bebenhausen – SGM Oberdischingen/Ersingen

15:00 Uhr: SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen – SGM Nellingen/Aufhausen

15:00 Uhr: VfB Schwarz-Rot Ulm – SG Vöhringen/Illerzell

15:00 Uhr: VfL Ulm/Neu-Ulm – FV Asch-Sonderbuch

15:00 Uhr: SV Thalfingen – SV Pappelau-Beiningen

15:00 Uhr: SV Jedesheim – SV Pfaffenhofen

15:00 Uhr: SC Staig – FV Weißenhorn

15:00 Uhr: SV Eggingen II – FC Burlafingen

15:00 Uhr: SV Tomerdingen – TSV Holzheim

15:00 Uhr: SG Alb Seissen/Suppingen – FC Birumut Ulm

15:00 Uhr: SV Nersingen – TSV Berghülen

15:00 Uhr: FV Schnürpflingen – TSV Blaubeuren

15:00 Uhr: SGM Langenau II – SV Westerheim

15:00 Uhr: SSC Stubersheim – SV Asselfingen

15:00 Uhr: FC Straß – SSV Illerberg/Thal

15:00 Uhr: SGM Albeck/Göttingen – TSV Regglisweiler

15:00 Uhr: TSV Einsingen – TSV Pfuhl

15:00 Uhr: TSG Ehingen II – FV Bellenberg

15:00 Uhr: TSV Westerstetten – SV Esperia Italia Neu-Ulm

15:00 Uhr: SV Lonsee – FC Silheim

15:00 Uhr: FV Weißenhorn II – SGM Balzheim/Dietenheim

15:00 Uhr: TSF Ludwigsfeld – SV Tiefenbach 1920

15:00 Uhr: SG Öpfingen II – TV Wiblingen

15:00 Uhr: FV Gerlenhofen – FC Neenstetten

15:00 Uhr: SF Dornstadt/Bollingen – SV Ringingen

15:00 Uhr: FC Neenstetten II – FC Srbija Ulm

15:00 Uhr: SV Amstetten – FV Schelklingen-Hausen

15:00 Uhr: SV Scharenstetten – SC Staig II

15:00 Uhr: SGM Allmendingen/Ennahofen – SV Weidenstetten

15:00 Uhr: RSV Wullenstetten – SGM Senden-Ay

15:00 Uhr: SV Beuren – SGM Schmiechtal/Alb

15:00 Uhr: SSG Ulm 99 II – SG Altheim

15:00 Uhr: SpVgg Au/Iller – FC Hüttisheim

15:00 Uhr: SV Westerheim II – SG Öpfingen

15:00 Uhr: SV Niederhofen – TSV Bermaringen

15:00 Uhr: SGM Ingstetten/Schießen – SV Eggingen

15:00 Uhr: SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SV Offenhausen

15:00 Uhr: FC Illerkirchberg – SGM Aufheim Holzschwang

15:00 Uhr: FC Marchtal – RSV Ermingen

17:00 Uhr: SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SV Oberroth

17:00 Uhr: FC Blautal 2001 – TSV Senden

17:00 Uhr: SGM Aufheim/Holzschwang II – SGM Machtolsheim/Merklingen

17:00 Uhr: TSV Bernstadt – SV Jungingen

17:30 Uhr: TSV Erbach – TSG Söflingen

Dienstag, 4. August 2026

18:45 Uhr: SF Illerrieden – SG Altheim II