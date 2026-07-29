Bezirkspokal Donau/Iller startet mit der 1. Runde

Mit einer Vielzahl an Begegnungen beginnt die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller. Vom morgigen Donnerstag, 30. Juli, bis zum Dienstag, 4. August 2026, stehen zahlreiche Duelle auf dem Programm, in denen sich die Mannschaften den Einzug in die nächste Runde sichern wollen.
Donnerstag, 30. Juli 2026
19:00 Uhr: SV Unterstadion – TSV Herrlingen
Freitag, 31. Juli 2026
18:30 Uhr: SG Griesingen – SV Fortuna Ballendorf
19:00 Uhr: TSV Kellmünz – FV Altenstadt
19:00 Uhr: TSV Altheim/Alb – SV Oberelchingen
Samstag, 1. August 2026
16:00 Uhr: SW Donau II – SGM Langenau
17:00 Uhr: SGM SF Donaurieden/Dellmensingen – TSG Ehingen
17:00 Uhr: SV Jungingen II – SG Dettingen
18:30 Uhr: SW Donau – SV Grimmelfingen
Sonntag, 2. August 2026
12:45 Uhr: SC Türkgücü Ulm II – SC Unterweiler
13:00 Uhr: SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – ESC Ulm
15:00 Uhr: TSV Türkgücü Ehingen – SC Lehr
15:00 Uhr: SG TSV Buch / Obenhausen II – SGM Mähringen/Blaustein
15:00 Uhr: SV Grafertshofen – FC Hüttisheim II
15:00 Uhr: TSV Kettershausen-Bebenhausen – SGM Oberdischingen/Ersingen
15:00 Uhr: SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen – SGM Nellingen/Aufhausen
15:00 Uhr: VfB Schwarz-Rot Ulm – SG Vöhringen/Illerzell
15:00 Uhr: VfL Ulm/Neu-Ulm – FV Asch-Sonderbuch
15:00 Uhr: SV Thalfingen – SV Pappelau-Beiningen
15:00 Uhr: SV Jedesheim – SV Pfaffenhofen
15:00 Uhr: SC Staig – FV Weißenhorn
15:00 Uhr: SV Eggingen II – FC Burlafingen
15:00 Uhr: SV Tomerdingen – TSV Holzheim
15:00 Uhr: SG Alb Seissen/Suppingen – FC Birumut Ulm
15:00 Uhr: SV Nersingen – TSV Berghülen
15:00 Uhr: FV Schnürpflingen – TSV Blaubeuren
15:00 Uhr: SGM Langenau II – SV Westerheim
15:00 Uhr: SSC Stubersheim – SV Asselfingen
15:00 Uhr: FC Straß – SSV Illerberg/Thal
15:00 Uhr: SGM Albeck/Göttingen – TSV Regglisweiler
15:00 Uhr: TSV Einsingen – TSV Pfuhl
15:00 Uhr: TSG Ehingen II – FV Bellenberg
15:00 Uhr: TSV Westerstetten – SV Esperia Italia Neu-Ulm
15:00 Uhr: SV Lonsee – FC Silheim
15:00 Uhr: FV Weißenhorn II – SGM Balzheim/Dietenheim
15:00 Uhr: TSF Ludwigsfeld – SV Tiefenbach 1920
15:00 Uhr: SG Öpfingen II – TV Wiblingen
15:00 Uhr: FV Gerlenhofen – FC Neenstetten
15:00 Uhr: SF Dornstadt/Bollingen – SV Ringingen
15:00 Uhr: FC Neenstetten II – FC Srbija Ulm
15:00 Uhr: SV Amstetten – FV Schelklingen-Hausen
15:00 Uhr: SV Scharenstetten – SC Staig II
15:00 Uhr: SGM Allmendingen/Ennahofen – SV Weidenstetten
15:00 Uhr: RSV Wullenstetten – SGM Senden-Ay
15:00 Uhr: SV Beuren – SGM Schmiechtal/Alb
15:00 Uhr: SSG Ulm 99 II – SG Altheim
15:00 Uhr: SpVgg Au/Iller – FC Hüttisheim
15:00 Uhr: SV Westerheim II – SG Öpfingen
15:00 Uhr: SV Niederhofen – TSV Bermaringen
15:00 Uhr: SGM Ingstetten/Schießen – SV Eggingen
15:00 Uhr: SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SV Offenhausen
15:00 Uhr: FC Illerkirchberg – SGM Aufheim Holzschwang
15:00 Uhr: FC Marchtal – RSV Ermingen
17:00 Uhr: SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SV Oberroth
17:00 Uhr: FC Blautal 2001 – TSV Senden
17:00 Uhr: SGM Aufheim/Holzschwang II – SGM Machtolsheim/Merklingen
17:00 Uhr: TSV Bernstadt – SV Jungingen
17:30 Uhr: TSV Erbach – TSG Söflingen
Dienstag, 4. August 2026
18:45 Uhr: SF Illerrieden – SG Altheim II