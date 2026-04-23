Bezirkspokal Donau/Iller: Jungingen, Oberdischingen, Neenstetten top

Das Viertelfinale im Bezirkspokal Donau/Iller wurde am heutigen Donnerstag gestartet. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
FV Schelklingen-Hausen – SV Jungingen 2:5
Tore: 0:1 Levente Cserveni (10.), 1:1 Sebastian Hirt (21.), 1:2 Levente Cserveni (26.), 2:2 (90.+5), 2:3 Dennis Strobel (90.+12), 2:4 Deniz Aslaner (90.+13), 2:5 Jannik Wiener (90.+14)
SG Oberdischingen/Ersingen – SGM Albeck/Göttingen 3:2
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Mi., 29.04.26 19:00 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - FV Asch-Sonderbuch
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SV Thalfingen – FV Asch-Sonderbuch 3:6
Tore: 0:1 Jonas Kirsamer (6.), 0:2 Tobias Wallisch (10.), 0:3 Marco Wörz (11.), 0:4 Max Mattheis (28.), 0:5 Tobias Huber (57. Eigentor), 1:5 Moritz Moik (58.), 2:5 Levin Teufel (63.), 2:6 Jannik Stange (78.), 3:6 Julian Stocker (89.)
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SGM Balzheim/Dietenheim – SGM Ingstetten/Schießen 4:2
Schiedsrichter: Kay Kokowski
Tore: 1:0 Svilen Aleksiev (7.), 2:0 Noah Wirkner (27.), 3:0 Florian Herde (28.), 4:0 Svilen Aleksiev (40.), 4:1 Michael Harder (58.), 4:2 Markus Mayer (77.)
SGM Aufheim/Holzschwang II – FV Schelklingen-Hausen 1:3
Schiedsrichter: Manfred Oppold (Illerrieden)
Tore: 1:0 Sven Tscheschner (3.), 1:1 Silas Schneider (52.), 1:2 Timm Bayer (61. Foulelfmeter), 1:3 Andreas Buslaev (89.)
Besondere Vorkommnisse: Luca Schleiblinger (FV Schelklingen-Hausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mario Bachthaler (26.).
SGM Albeck/Göttingen – SGM Senden-Ay 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Thomas Seibold (Westerstetten)
Tore: 0:1 Anton Hartok (50.), 0:2 Giuliano Foddis (62.), 1:2 Leon Buck (66.), 2:2 Ewald Maier (73.)
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – SC Türkgücü Ulm 2:1
Schiedsrichter: Dennis Mehl (Neu-Ulm)
Tore: 1:0 Erlir Bahtiri (48.), 2:0 Daniel Dewein (62.), 2:1 Emre Korkmaz (76.)
FC Neenstetten – SV Offenhausen 4:0
Schiedsrichter: Max Angenendt
Tore: 1:0 Tom Schneider (29.), 2:0 Mark Junginger (43.), 3:0 Tom Schneider (109.), 4:0 Sebastian Häge (117.)
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SG Oberdischingen/Ersingen – SV Westerheim 3:1
Schiedsrichter: Yannick Berger (Ehingen)
Tore: 1:0 Fabian Guggenberger (6.), 1:1 Lukas Fähndrich (45.+2), 2:1 André Demartin (50.), 3:1 Niklas Guggenberger (90.+3)
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SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SV Jungingen 0:1
Tor: 0:1 Henrik Hülsmann (25.)
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SG Griesingen – FC Neenstetten 1:3
Tore: 0:1 Mark Junginger (7.), 1:1 Alexander Höß (16. Foulelfmeter), 1:2 Jannik Leibing (54.), 1:3 Marcel Wiesner (90.+4)
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FC Illerkirchberg – SGM Albeck/Göttingen 3:4
Schiedsrichter: Manfred Oppold (Illerrieden) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Domenic Röder (7.), 1:1 Felix Kramer (17.), 2:1 Felix Kramer (35.), 2:2 Elias Walter (40.), 2:3 Ewald Maier (70.), 2:4 Elias Walter (74.), 3:4 Dominik Rall (89.)
SGM Balzheim/Dietenheim – FV Weißenhorn 3:1
Schiedsrichter: Richard Molnar (Au)
Tore: 1:0 Florian Herde (10.), 2:0 Andreas Rechtsteiner (33.), 3:0 Dominik Huber (90.), 3:1 Tim Räpple (90.+2 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Tim Räpple (90./FV Weißenhorn/Foul)
SG Alb Seissen/Suppingen – SV Westerheim 0:3
Schiedsrichter: Norbert Postolica (Dornstadt)
Tore: 0:1 Thorsten Rieck (31. Foulelfmeter), 0:2 Thorsten Rieck (32.), 0:3 Leon Agaj (82.)
SSV Illerberg/Thal – FV Schelklingen-Hausen 4:7 n.E.
SGM Aufheim/Holzschwang II – FC Silheim 3:2
Tore: 0:1 Alexander Emperle (13.), 0:2 Alexander Emperle (44.), 1:2 Illia Liubarskyi (49.), 2:2 Illia Liubarskyi (69.), 3:2 Timo Eller (85. Foulelfmeter)
SG Emerkingen / Ehingen-Süd – SV Eggingen 2:0
Tore: 1:0 Julian Hauler (24.), 2:0 Luca Benkendorf (70.)
TSV Blaubeuren – FV Asch-Sonderbuch 0:3
Tore: 0:1 Johannes Körner (40.), 0:2 Lars Folcz (80. Foulelfmeter), 0:3 Lars Folcz (85.)
Besondere Vorkommnisse: Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Myroslav Lutai (88.).
SV Beuren – SGM Ingstetten/Schießen 2:3
Tore: 0:1 Fabian Span (4.), 0:2 Tim Elser (54.), 1:2 Oliver Richter (72.), 2:2 Lukas Haas (85.), 2:3 Tobias Ott (90.+3)
TSG Söflingen – SC Türkgücü Ulm 0:7
Schiedsrichter: Alexander Mack
Tore: 0:1 Adel Ajkunic (14.), 0:2 Ismethan Agce (16.), 0:3 Nole Stanic (60.), 0:4 Fatajo Ousman (66.), 0:5 Miguel Angelo Malheiro Araujo (68.), 0:6 Emre Korkmaz (73.), 0:7 Adel Ajkunic (88. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Moritz Fichter (70./TSG Söflingen/Foulspiel)
FC Burlafingen – SGM Senden-Ay 1:4
Schiedsrichter: Özgür Tan (Neu-Ulm)
Tore: 0:1 Anton Hartok (7.), 0:2 Chris Goulu (27.), 1:2 Mirko Ehret (51.), 1:3 Mikail Öztürk (71.), 1:4 Felix Heilig (87.)
SC Türkgücü Ulm II – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 3:8
Schiedsrichter: Bernd Haßar
Tore: 0:1 Ademin Hadzic (5.), 1:1 Süleyman Hotaman (8.), 2:1 Alexander Halle (20.), 2:2 Ademin Hadzic (23. Foulelfmeter), 2:3 Henry Tedum Paago (26.), 3:3 Ali Sahin Özkan (40.), 3:4 Ivica Basic (43.), 3:5 Erlir Bahtiri (51.), 3:6 Sead Kapetanovic (54.), 3:7 Henry Tedum Paago (68.), 3:8 Sead Kapetanovic (88.)
SG Allmendingen / Bergemer – SV Thalfingen 1:4
Tore: 0:1 Nelson Waffo (4.), 0:2 Lars Frindt (51.), 0:3 Lars Frindt (55.), 0:4 Moritz Moik (83.), 1:4 Tobias Huber (87. Eigentor)
SG Oberdischingen/Ersingen – TSV Einsingen 8:1