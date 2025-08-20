Bezirkspokal Donau/Iller: FC Neenstetten setzt sich durch

Die 3. Runde im Bezirkspokal Donau/Iller hat heute begonnen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
SG Griesingen – FC Neenstetten 1:3
Tore: 0:1 Mark Junginger (7.), 1:1 Alexander Höß (16. Foulelfmeter), 1:2 Jannik Leibing (54.), 1:3 Marcel Wiesner (90.+4)
---
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr FC Illerkirchberg - SGM Albeck/Göttingen
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SGM Balzheim/Dietenheim - FV Weißenhorn
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SV Westerheim
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SSV Illerberg/Thal - FV Schelklingen-Hausen
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SGM Aufheim/Holzschwang II - FC Silheim
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SV Eggingen
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr TSV Blaubeuren - FV Asch-Sonderbuch
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SV Beuren - SGM Ingstetten/Schießen
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr TSG Söflingen - SC Türkgücü Ulm
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr FC Burlafingen - SGM Senden-Ay
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SG Allmendingen / Bergemer - SV Thalfingen
Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SC Türkgücü Ulm II - SGM FKV/TSV Neu-Ulm II
Mi., 27.08.25 19:15 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - TSV Einsingen
---
FV Asch-Sonderbuch II – FV Asch-Sonderbuch 2:5
Tore: 0:1 Lars Folcz (10.), 1:1 Samuel Pfetsch (19.), 1:2 Lars Folcz (36.), 1:3 Lukas Schmid (54.), 1:4 Tobias Wallisch (56.), 1:5 Heiko Weber (61.), 2:5 Max Mattheis (80.)
TSV Kellmünz – FV Weißenhorn 0:1
Tor: 0:1 Ilir Tupella (85.)
SG Allmendingen / Bergemer – SGM Aufheim Holzschwang 5:4 n.E.
Tore: 0:1 Kai Reinert (37.), 1:1 Paul Fideler (50.), 2:2 Paul Fideler (90.), 3:3 Viktor Gutsche (90.), 4:3 Dominic Stoll (90.), 5:4 Michael da Silva (90.), 1:2 Simon Krumpschmid (90.), 2:3 Jan Krumpschmid (90.), 4:4 Niko Passaro (90.)
VfB Schwarz-Rot Ulm – SG Oberdischingen/Ersingen 7:8 n.E.
Tore: 1:0 Harun Sahin (19.), 1:1 Damian Ziegler (22.), 2:1 Sebastian Uhl (34.), 2:2 Fabian Guggenberger (76.), 3:2 Sebastian Uhl (90. i.E.), 3:3 Fabian Guggenberger (90. i.E.), 4:3 Orhan Uyar (90. i.E.), 4:4 Philipp Schirmer (90. i.E.), 5:4 Andreas Shala (90. i.E.), 5:5 Raphael Schirmer (90. i.E.), 6:5 Swon Schimmel (90. i.E.), 6:6 Jonah Ziegler (90. i.E.), 7:6 Harun Sahin (90. i.E.), 7:7 Marsyas Mang (90. i.E.), 7:8 Niklas Guggenberger (90. i.E.)
SGM Nellingen / Aufhausen – SC Türkgücü Ulm abgesagt
FV Schelklingen-Hausen – FC Birumut Ulm 7:2
Tore: 1:1 Tim Böttinger (10.), 2:1 Luca Schleiblinger (15.), 3:1 Steffen Hentschel (25.), 4:1 Tim Böttinger (40.), 5:1 Timm Bayer (60.), 6:1 Silas Schneider (70.), 7:2 Sandro Müller (85.)
SV Jungingen II – SV Beuren 0:7
Tor: 0:1 David Höld (21.)
SF Illerrieden – SV Westerheim 3:5 n.E.
Schiedsrichter: Phillip Ufken (Pfaffenhofen)
Tore: 0:1 Lukas Mohn (6.), 1:1 Marcel Karremann (61.), 1:2 Thorsten Rieck (121. i.E.), 2:2 Florian Büchler (121. i.E.), 2:3 Florian Schneck (121. i.E.), 2:4 Chuck Frank (121. i.E.), 3:4 Stefan Hampel (121. i.E.), 3:5 (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Hagen Peters (SF Illerrieden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Marco Nohr (SF Illerrieden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
TSV Herrlingen – SG Griesingen 0:2
Tore: 0:1 Peter Gobs (20.), 0:2 Peter Gobs (66.)
SC Heroldstatt – SGM Senden-Ay 3:6 n.E.
Schiedsrichter: Marc Bollinger (Weidenstetten)
Tore: 1:0 Jakob Kneer (19.), 1:1 Giuliano Foddis (23.), 2:1 Louis Enderle (44.), 2:2 Samuel Haas (62.), 2:3 Anton Hartok (121. i.E.), 3:3 Louis Enderle (121. i.E.), 3:4 Chris Goulu (121. i.E.), 3:5 Rangin Madir Rasho (121. i.E.), 3:6 Mikail Öztürk (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Tim Autenrieth (SC Heroldstatt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Etjen Sulejman (121.). Jonas Leyhr (SC Heroldstatt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Etjen Sulejman (121.).
SGM Balzheim/Dietenheim – TSV Blaustein 2:1
Schiedsrichter: Norbert Sailer
Tore: 1:0 Philipp Stoerk (29.), 2:0 Tobias Schmidt (58.), 2:1 Berke Budak (71.)
Gelb-Rot: Tobias Schmidt (90./SGM Balzheim/Dietenheim/Ball weggeschossen )
SGM Schmiechtal / Alb I – FC Burlafingen 4:5 n.E.
TSV Einsingen – SG Dettingen 8:7 n.E.
Schiedsrichter: Tobias Burger
Tore: 0:1 Emre Güney (121. i.E.), 0:2 Armin Sassmann (121. i.E.), 1:2 Martin Seifert (121. i.E.), 2:2 Nils Fuchs (121. i.E.), 2:3 Mateusz Keler (121. i.E.), 3:3 Silas Mikulasch (121. i.E.), 3:4 Pascal Anders (121. i.E.), 4:4 Marius Hess (121. i.E.), 4:5 Christian Kottmann (121. i.E.), 5:5 Mikail Dönmez (121. i.E.), 5:6 Mathias Walser (121. i.E.), 6:6 Sebastian Schöpfer (121. i.E.), 6:7 Rene Kindervater (121. i.E.), 7:7 Felix Woitowitsch (121. i.E.), 7:8 Phillip Müller (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Lukas Knupfer (SG Dettingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Baur (121.). Marc Göggelmann (TSV Einsingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sascha Rieger (121.). Michael Schmid (TSV Einsingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sascha Rieger (121.). Tom Langwald (SG Dettingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Julian Kneissle (SG Dettingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Baur (121.).
TSG Söflingen – SV Pappelau-Beiningen 6:3
Tore: 1:0 Marco Welte (10.), 2:0 Pascal Bayer (25.), 2:1 Jakob Ganzenmüller (40.), 3:1 Finn Mach (46.), 4:1 Pascal Bayer (56.), 5:1 Pascal Bayer (80.), 6:1 Rafael Glöggler (85.), 6:2 Pascal Eckhardt (86.), 6:3 Pascal Eckhardt (87.)
TSG Ehingen II – SV Jungingen 2:4
SV Unterstadion – SV Eggingen 0:3
Tore: 0:1 Tim Hehnle (24.), 0:2 Marco Brumeisl (37.), 0:3 Daniel Renz (40.)
SG Alb Seissen/Suppingen – SV Jedesheim 2:0
SGM Albeck/Göttingen – TSV Bernstadt 2:0
Schiedsrichter: Ivo Möller (Laichingen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Sebastian Malik (29.), 2:0 Christian Hauff (42.)
SGM Aufheim/Holzschwang II – TSV Holzheim 2:0
Tore: 1:0 Timo Eller (50.), 2:0 Emir Özer (64.)
SV Niederhofen – FC Silheim 1:3
Tore: 0:1 Alexander Emperle (23.), 0:2 Lukas Kratzmaier (76.), 1:2 Julian Wilhelm (81.), 1:3 Andreas Kast (90.)
SC Türkgücü Ulm II – TSF Ludwigsfeld 5:0
Tore: 1:0 Sadan Hotaman (30.), 2:0 Fatajo Ousman (32.), 3:0 Alexander Halle (54.), 4:0 Fatajo Ousman (65.), 5:0 Halil Kicir (82.)
SW Donau II – SV Thalfingen 0:1
Tor: 0:1 Moritz Moik (60.)
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSV Pfuhl 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Dennis Mehl (Neu-Ulm) - Zuschauer: 150
Tore: 2:4 Magnus Radlmayr, 3:5 Ivan Tudorel, 4:5 Mislav Kava, 5:5 Ademin Hadzic, 6:5 Sead Kapetanovic, 1:2 Philipp Bischofsberger, 1:3 Felix Näter, 1:4 Jan Schrade, 2:5 Thomas Roebling, 1:0 Sead Kapetanovic (7.), 1:1 Elia Amico (68.)
FC Illerkirchberg – TSV Kettershausen-Bebenhausen 4:0
Tore: 1:0 Marco Lapomarda (36.), 2:0 Marco Lapomarda (38.), 3:0 Marco Lapomarda (56.), 4:0 Dominik Rall (72.)
FC Neenstetten – SV Tiefenbach 1920 3:1
SGM Machtolsheim/Merklingen – SG Emerkingen / Ehingen-Süd 3:7
Tore: 1:0 Juri Tabler (1.), 1:1 (7.), 1:2 (28.), 2:2 Martinique Wasner (51.), 3:2 Bah Amadou (59. Foulelfmeter), 3:3 (64.), 3:4 (79.), 3:5 (81.), 3:6 (88.), 3:7 (90.)
TSV Blaubeuren – SV Weidenstetten 7:5 n.E.
Tore: 1:0 David Söll (24.), 2:2 Moritz Ziegler (84.), 3:2 Moritz Ziegler (120.), 4:3 Daniel Rostomily (120.), 5:4 Tobias Litterer (120.), 6:5 David Söll (120.), 7:5 Süleyman Gül (120.)
Gelb-Rot: Abdou Sanneh (46./TSV Blaubeuren/)
SV Pfaffenhofen – SV Offenhausen 4:6 n.E.
Tore: 2:6 Manuel Peter, 3:6 Niklas Lerch, 4:6 Emanuel Topala, 1:2 Hakan Agit Güngör, 2:3 Edemir Dzanic, 2:4 Konstantin Haimerl, 3:5 Nenad Ilic, 1:0 Felix Lerch (65.), 1:1 Hakan Agit Güngör (84.)
SV Amstetten – SGM Ingstetten/Schießen 0:4
Tore: 0:1 Tim Elser (20.), 0:2 Samuel Gerstlauer (43.), 0:3 Sebastian Ott (48.), 0:4 Fabian Span (73.)
Gelb-Rot: Samuel Kristoffer Zentner (76./SV Amstetten/Der verpasst nemme viel)
Besondere Vorkommnisse: Maximilian Gauder (SGM Ingstetten/Schießen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (5.).
SSV Illerberg/Thal – FV Gerlenhofen 5:4 n.E.
Schiedsrichter: Bernd Haßar
Tore: 0:1 Patrick Reichl (12.), 0:2 Robin Norten (21.), 1:2 Robin Banzhaf (33.), 2:2 Zlatko Osmanovic (45.+4), 3:2 Dominik Strobel (49. Foulelfmeter), 3:3 Rinaldo Hänsler (59.), 4:3 Dominik Strobel (91. i.E.), 5:3 Philipp Lieble (91. i.E.), 5:4 Robin Norten (91. i.E.), 5:5 Patrick Reichl (91. i.E.), 6:5 Onur Dirican (91. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Tim Hübsch (FV Gerlenhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Rinaldo Hänsler (FV Gerlenhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Hannes Baur (SSV Illerberg/Thal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Moritz Schröter (FV Gerlenhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).