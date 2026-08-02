Bezirkspokal Donau/Iller: Elfmeterkrimis und ein 11:0

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller wurde am heutigen Sonntag fortgesetzt.
SV Tomerdingen – TSV Holzheim 0:2
Schiedsrichter: Heinz Mayer
SV Unterstadion – TSV Herrlingen 0:3
Tore: 0:1 Jan Männer (25.), 0:2 Nikolaj Klassin (62.), 0:3 Julian Schön (66.)
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SG Griesingen – SV Fortuna Ballendorf 1:3
Schiedsrichter: Joachim Weber
Tore: 0:1 Moritz Rittlinger (27.), 1:1 Timo Hildenbrand (48.), 1:2 Noah Metzger (90.), 1:3 Noah Metzger (91.)
Gelb-Rot: Moritz Rittlinger (69./SV Fortuna Ballendorf/)
Besondere Vorkommnisse: Nikolai Tappert (SV Fortuna Ballendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marius Bausenhart (27.).
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SW Donau II – SGM Langenau 0:4
Schiedsrichter: Jürgen Klöble
Tore: 0:1 Anton Romer (28.), 0:2 Tim Leibing (45.+1 Foulelfmeter), 0:3 Levin Stammler (69.), 0:4 Moritz Schweinstetter (83.)
SV Jungingen II – SG Dettingen 1:4
Schiedsrichter: Reinhold Hilsenbek
Tore: 0:1 Lukas Knupfer (9.), 1:1 Emil Zimmermann (46.), 1:2 Nils Fuchs (55.), 1:3 Tom Langwald (65.), 1:4 Martin Seifert (74.)
SGM SF Donaurieden/Dellmensingen – TSG Ehingen 0:4
Schiedsrichter: Dirk Blecha (Ehingen)
Tore: 0:1 Dominik Pikneev (22.), 0:2 Danilo Kiralj (36.), 0:3 Danilo Kiralj (61.), 0:4 Janis Shala (88.)
SW Donau – SV Grimmelfingen 7:0
Schiedsrichter: Kevin Maier (Emerkingen)
Tore: 1:0 Marvin Akhabue (9.), 2:0 Lukas Ottenbreit (12.), 3:0 Lukas Ottenbreit (18.), 4:0 Simon Kohal (38.), 5:0 Ferhat Kavgaci (74.), 6:0 Simon Striebel (86.), 7:0 Lukas Ottenbreit (91.)
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SC Türkgücü Ulm II – SC Unterweiler 3:1
Schiedsrichter: Bernd Haßar
Tore: 0:1 Tim Schlütter (27.), 1:1 Baris Kazanci (43.), 2:1 Jawad Muhi (84.), 3:1 Eren Altundas (86.)
Besondere Vorkommnisse: Philipp Fischer (SC Unterweiler) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (5.).
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – ESC Ulm 11:0
Schiedsrichter: Julia Wiedmeier
Tore: 1:0 Erlir Bahtiri (2.), 2:0 Salem Fazlji (5.), 3:0 Salem Fazlji (11.), 4:0 Erlir Bahtiri (21.), 5:0 Salem Fazlji (27.), 6:0 Oliver Schlotter (38. Foulelfmeter), 7:0 Maksym Kalinin (43.), 8:0 (74.), 9:0 Marco Kurz (80.), 10:0 Marco Kurz (86.), 11:0 Salem Fazlji (91.)
FC Illerkirchberg – SGM Aufheim Holzschwang 1:3
Tore: 1:0 Fynn Schmid (23.), 1:1 Hannes Martinek (91.), 1:2 Özgür Mehmet Toprak (93.), 1:3 Sven Tscheschner (94.)
TSV Türkgücü Ehingen – SC Lehr 8:9 n.E.
Tore: 1:0 (5.), 2:0 (12.), 2:1 Manuel König (17.), 2:2 Timo Droll (19.), 3:2 (22.), 3:3 (47. Eigentor), 8:9 Michael Geiger (91. i.E.), 8:8 (91. i.E.), 7:8 Justin Erb (91. i.E.), 7:7 (91. i.E.), 6:7 (91. i.E.), 5:7 Maximilian Hillenbrand (91. i.E.), 5:6 (91. i.E.), 4:6 Luca Ruhland (91. i.E.), 4:5 (91. i.E.), 3:5 Tobias Pusch (91. i.E.), 3:4 Timo Droll (91. i.E.)
SV Eggingen II – FC Burlafingen 0:7
Schiedsrichter: Michael Balmberger - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Brian Wiedemann (7.), 0:2 Emre Ilhan (39.), 0:3 Niklas Barabas (56.), 0:4 Niklas Barabas (63.), 0:5 Emre Ilhan (68.), 0:6 Brian Wiedemann (75.), 0:7 Brian Wiedemann (77.)
TSV Kettershausen-Bebenhausen – SGM Oberdischingen/Ersingen 6:4
SG TSV Buch / Obenhausen II – SGM Mähringen/Blaustein 0:10
Tore: 0:1 Mark Ruckgaber (15.), 0:2 Özgür Sahin (28.), 0:3 Marius Veith (31.), 0:4 Marius Veith (33.), 0:5 Max Schmid (60.), 0:6 Özgür Sahin (60.), 0:7 (78. Eigentor), 0:8 Marius Veith (79.), 0:9 Max Schmid (81.), 0:10 Marius Veith (87.)
SV Grafertshofen – FC Hüttisheim II 2:1
Schiedsrichter: Elias Frank (Burlafingen)
Tore: 1:0 Valentin Briegel (23.), 1:1 Robin Zeitlmann (53.), 2:1 Jacob Schmid (90.+2)
SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen – SGM Nellingen / Aufhausen 5:1
Schiedsrichter: Raphael Greber
Tore: 1:0 Ali Bilgic (4.), 2:0 Tim Enderle (14.), 3:0 Elias Wehling (15.), 4:0 Elias Wehling (23.), 5:0 Elias Wehling (31.), 5:1 Marc Scheifele (86.)
VfB Schwarz-Rot Ulm – SG Vöhringen/Illerzell 1:2
Schiedsrichter: Hans Eckardt
Tore: 0:1 Robert Konrad (34.), 0:2 Luca Straub (37.), 1:2 Isa Karabulut (44. Handelfmeter)
VfL Ulm/Neu-Ulm – FV Asch-Sonderbuch 2:5
Schiedsrichter: Oskar Romahn (Neu-Ulm)
Tore: 0:1 Max Mattheis (5.), 0:2 Philipp Ott (15.), 0:3 Florian Schmeißer (35.), 0:4 Rene Kneer (65.), 0:5 Florian Schmeißer (70.), 1:5 Jan Geis (73.), 2:5 Jan Geis (87.)
SV Thalfingen – SV Pappelau-Beiningen 5:0
Tore: 1:0 Nelson Waffo (4.), 2:0 Lukas König (38.), 3:0 Joona Schneider (63.), 4:0 Julian Stocker (72.), 5:0 Tim Gebhard (88.)
SC Staig – FV Weißenhorn 2:0
Tore: 1:0 Jens Geiselmann (31.), 2:0 Moritz Karletshofer (64.)
SV Jedesheim – SV Pfaffenhofen 4:3 n.E.
Tore: 0:1 Luca Giannetti (17.), 1:1 Stefan Sydow (26.), 1:2 Luca Giannetti (91. i.E.), 2:2 Denis Nübling (92. i.E.), 3:2 Till Thoma (94. i.E.), 4:2 Felix Treml (96. i.E.), 4:3 Julian Sailer (97. i.E.)
SG Alb Seissen/Suppingen – FC Birumut Ulm 6:8 n.E.
Tore: 1:0 (13.), 1:1 Haydar Ertugrul (59.), 1:2 Haydar Ertugrul (65.), 2:2 (68.), 2:3 Abdulmajed Nakdali (79.), 3:3 (81.), 3:4 Abdulmajed Nakdali (91. i.E.), 4:4 (92. i.E.), 4:5 Baran Hakverdi (93. i.E.), 5:5 (94. i.E.), 5:6 Taner Gündogdu (95. i.E.), 5:7 Haydar Ertugrul (97. i.E.), 6:7 (98. i.E.), 6:8 Anil Aslaner (99. i.E.)
SV Nersingen – TSV Berghülen 3:2
Tore: 1:0 Maximilian Maier (32.), 2:0 Christopher Wirth (34.), 2:1 Alexander Jauß (55.), 2:2 Alexander Jauß (64.), 3:2 Niklas Kroll (70.)
FV Schnürpflingen – TSV Blaubeuren 2:3
Tore: 1:3 Manuel Seifert (45.), 2:3 Simon Aubele (90.)
SGM Langenau II – SV Westerheim 0:6
Tore: 0:1 Florian Schneck (9.), 0:2 (15. Eigentor), 0:3 Chris Lehner (27.), 0:4 Florian Schneck (34.), 0:5 Timo Klein (37.), 0:6 Lukas Mohn (60.)
SSC Stubersheim – SV Asselfingen 2:7
Schiedsrichter: Giovanni Mocci
Tore: 0:1 Ekin Demir (15.), 0:2 Gabriel Friedrich (18.), 0:3 Finn Maurer (23.), 0:4 Gabriel Friedrich (31.), 0:5 Gabriel Friedrich (39.), 1:5 (41.), 2:5 (54.), 2:6 Gabriel Friedrich (83.), 2:7 Tino Werner (86.)
FC Straß – SSV Illerberg/Thal 2:3
Tore: 1:1 Leonard Dinaj, 2:2 Valentin Dorogi, 2:3 Onur Dirican, 0:1 Julian Walcher, 1:2 Julian Walcher (55. Foulelfmeter)
TSV Einsingen – TSV Pfuhl 0:2
Schiedsrichter: Murat Bal
Tore: 0:1 Elia Amico (43.), 0:2 Domenico Selvaggio (62.)
SGM Ingstetten/Schießen – SV Eggingen 1:2
Schiedsrichter: Artur König (Dietenheim)
Tore: 0:1 Joel Schmitt (23.), 1:1 Ben Miller (68.), 1:2 Tim Hehnle (81.)
FC Marchtal – RSV Ermingen 4:2
Tore: 0:1 Fabian Jooß (12.), 0:2 (20.), 1:2 Florian Glökler (49.), 2:2 Fabian Illich (55.), 3:2 Florian Burgmaier (62.), 4:2 David Traub (77. Foulelfmeter)
TSG Ehingen II – FV Bellenberg 4:2
Tore: 0:1 Henry Harder (1.), 1:1 Malik Nicevic (4.), 2:1 Florjan Shala (8.), 3:1 Noah Stark (28.), 3:2 Tobias Rühle (36.), 4:2 Danilo Kiralj (38.)
SGM Allmendingen/Ennahofen – SV Weidenstetten 0:1
Tor: 0:1 Timo Bemsel (23.)
SV Lonsee – FC Silheim 6:1
Tore: 1:0 Simon Wörz (17.), 2:0 Simon Wörz (28.), 2:1 Hannes Lehmann (31.), 3:1 Daniel Hildermann (37.), 4:1 Eduard Hildermann (55.), 5:1 Tom Seibold (59.), 6:1 Eduard Hildermann (84.)
FV Weißenhorn II – SGM Balzheim/Dietenheim 0:4
Schiedsrichter: Nebih Thaqi (Illertissen)
Tore: 0:1 Marc Schäfer (14.), 0:2 Luca Baur (33.), 0:3 Florian Herde (51.), 0:4 Ben Lange (53.)
TSF Ludwigsfeld – SV Tiefenbach 1920 5:0
Tore: 1:0 Ali Beydoun (7.), 2:0 Ali Beydoun (45.), 3:0 Yannick Seifert (45.+3), 4:0 Enzo Mingoia (64.), 5:0 Seydouba Sidibe (73.)
SG Öpfingen II – TV Wiblingen 2:1
Tore: 0:1 Sercan Özcan (54.), 1:1 Noah Dönmez (87. Foulelfmeter), 2:1 Maurice Siegler (92.)
FV Gerlenhofen – FC Neenstetten 0:5
Tore: 1:0 Sebastian Häge (31.), 2:0 Sebastian Häge (43.), 3:0 Agit Güngör (55.), 4:0 Sebastian Häge (63. Foulelfmeter), 5:0 Gerwin Ulmer (71.)
SF Dornstadt/Bollingen – SV Ringingen 0:1
Tor: 0:1 Timo Barwan (45.+5)
SV Amstetten – FV Schelklingen-Hausen 0:2
Tore: 0:1 Andreas Buslaev (12.), 0:2 Marcel Karremann (54.)
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SV Offenhausen 1:2
SV Westerheim II – SG Öpfingen 0:3
Tore: 0:1 Lemi Altun (36.), 0:2 Silas Eberle (39.), 0:3 Elias Keimer (45.)
SSG Ulm 99 II – SG Altheim abg.
SV Beuren – SGM Schmiechtal/Alb 4:0
Schiedsrichter: Ahmet Cicek (Buch-Gannertshofen )
Tore: 1:0 Tim Schultheiß (45.+2), 2:0 Alexander Haas (57.), 3:0 Johannes Maurer (81.), 4:0 Alexander Haas (82.)
RSV Wullenstetten – SGM Senden-Ay 0:6
Schiedsrichter: Richard Molnar (Au)
Tore: 0:1 Nole Stanic (8.), 0:2 Serhat Sögüt (19.), 0:3 Eronis Dinaj (42.), 0:4 Nole Stanic (76.), 0:5 Anton Hartok (80.), 0:6 Ricardo Gonzalez (88.)
TSV Westerstetten – SV Esperia Italia Neu-Ulm 2:7
Tore: 0:1 Fabian Herbst (12.), 0:2 Ismail Cini (19.), 0:3 Marco Stricagnoli (25.), 0:4 Marcello Tostoni (27.), 1:4 Francesco Ganci (41.), 1:5 Marcello Tostoni (59.), 1:6 Davide Paduano (78.), 1:7 Leon Hofmann (88.), 2:7 Mehmet Levet (90.)
Besondere Vorkommnisse: Maximilian Rien (TSV Westerstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marvin Mayer (80.).
SV Scharenstetten – SC Staig II 1:0
Tore: 1:0 John Sebastian Schewetzky (24.)
FC Neenstetten II – FC Srbija Ulm 0:5
SGM Aufheim/Holzschwang II – SGM Machtolsheim/Merklingen 3:2
Tore: 1:0 Emil Bernau (16.), 1:1 Nico Klein (45.), 1:2 Martinique Wasner (54.), 2:2 (77.), 3:2 Erik Becker (82.)
Rot: Malik Löhnert (84./SGM Machtolsheim/Merklingen)
SpVgg Au/Iller – FC Hüttisheim 1:6
Tore: 0:1 Marco Hahn (10. Foulelfmeter), 0:2 Denis Wurm (25.), 0:3 Luis Schurr (38.), 1:4 Marco Hahn (75. Foulelfmeter), 1:5 Daniel Krug (84.), 1:6 Luis Schurr (90.)
TSV Bermaringen – SV Niederhofen 7:1
Schiedsrichter: Armin Erz
Tore: 0:1 Maximilian Prang (15.), 1:1 Paul Marchfelder (16.), 2:1 Manuel Klöble (18.), 3:1 Noah Kranawetter (23.), 4:1 Paul Marchfelder (38.), 5:1 Noah Kranawetter (45.), 6:1 Noah Kranawetter (45.+3), 7:1 Maximilian Schmidt (79.)
SG Emerkingen / Ehingen-Süd – SV Oberroth 4:0
Tore: 1:0 Julian Hauler (15.), 2:0 Julian Hauler (45.), 3:0 Julian Hauler (61.), 4:0 Julian Hauler (77.)
FC Blautal 2001 – TSV Senden 3:2
Tore: 1:0 Lukas Mäckle (15.), 2:0 Daniel Rettich (38.), 2:1 Firat Ciftci (57.), 3:1 Christoph Wohlfarth (65. Foulelfmeter), 3:2 Firat Ciftci (90.+9)
SGM Albeck/Göttingen – TSV Regglisweiler 1:2
Schiedsrichter: Joas Schmid (Öllingen)
Tore: 0:1 Lukas Schwenk (31.), 0:2 Kevin Schwabauer (62.), 1:2 Adnan Vranesic (90. Handelfmeter)
TSV Bernstadt – SV Jungingen 0:1
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf)
Tor: 0:1 Simon Hinkl (80.)
TSV Erbach – TSG Söflingen 0:3
Tore: 0:1 Simon Wödl (23.), 0:2 Mohammad Alkadran (36.), 0:3 Eric Schwarz (48.)