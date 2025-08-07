Bezirkspokal Donau/Iller: Die 2. Runde beginnt morgen

Die 2. Runde im Bezirkspokal Donau/Iller beginnt am morgigen Freitag. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr FV Asch-Sonderbuch II - FV Asch-Sonderbuch
Fr., 08.08.25 19:00 Uhr TSV Kellmünz - FV Weißenhorn
So., 10.08.25 11:30 Uhr TSV Allmendingen - SGM Aufheim Holzschwang
So., 10.08.25 14:00 Uhr VfB Schwarz-Rot Ulm - SG Oberdischingen/Ersingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Jungingen II - SV Beuren
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SV Jedesheim
So., 10.08.25 15:00 Uhr SF Illerrieden - SV Westerheim
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Herrlingen - SG Griesingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - SGM Senden-Ay
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Balzheim/Dietenheim - TSV Blaustein
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - FV Gerlenhofen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - FC Burlafingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Dettingen - TSV Einsingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Söflingen - SV Pappelau-Beiningen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Ehingen II - SV Jungingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Unterstadion - SV Eggingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Nellingen / Aufhausen - SC Türkgücü Ulm
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Albeck/Göttingen - TSV Bernstadt
So., 10.08.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - FC Birumut Ulm
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Aufheim/Holzschwang II - TSV Holzheim
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Niederhofen - FC Silheim
So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm II - TSF Ludwigsfeld
So., 10.08.25 15:00 Uhr SW Donau II - SV Thalfingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - TSV Pfuhl
So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Illerkirchberg - TSV Kettershausen-Bebenhausen
So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Neenstetten - SV Tiefenbach 1920
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Machtolsheim/Merklingen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - SV Weidenstetten
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Pfaffenhofen - SV Offenhausen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Amstetten - SGM Ingstetten/Schießen
+++
SG Altheim – SV Offenhausen 1:4
Schiedsrichter: Marc Falk
Tore: 1:0 Dominik Späth (6.), 1:1 Hakan Agit Güngör (21.), 1:2 Filip Sapina (40.), 1:3 Nenad Ilic (51.), 1:4 Stjepan Saric (87.)
TSV Holzheim – SC Staig II 5:1
Schiedsrichter: Matthias Ehrhardt
Tore: 1:0 Felix Blum (4.), 2:0 Noah Strohmaier (34.), 3:0 Stefan Rau (36.), 4:0 Felix Blum (64.), 4:1 Philipp Strobel (65.), 5:1 David De Buhr (71. Eigentor)
FC Burlafingen II – TSV Kellmünz 2:4 n.E.
Schiedsrichter: Francesco Giagheddu
Tore: 0:1 Tobias Schwohn (91. i.E.), 0:2 Marvin Merkle (91. i.E.), 1:2 Mike Moll (91. i.E.), 1:3 Kai Luther (91. i.E.), 2:3 Giyath Almohammad (91. i.E.), 2:4 Guido Greubel (91. i.E.)
SG Öpfingen II – TSV Pfuhl 2:8
Tore: 0:1 Martin Sagert (5.), 1:1 Niclas Seiz (12.), 1:2 Elia Amico (16.), 1:3 Martin Sagert (17.), 1:4 Felix Näter (25.), 1:5 Philipp Bischofsberger (29.), 2:5 Hannes Rechtsteiner (37.), 2:6 Felix Wanke (45.+1), 2:7 Martin Sagert (52.), 2:8 Felix Näter (55.)
TSG Ehingen II – TSV Westerstetten 5:2
Tore: 0:1 Sainey Ceesay (47.), 1:1 Rinor Thaci (54.), 2:1 Florjan Shala (61.), 3:1 Jan Fischer (62. Foulelfmeter), 3:2 Gerrit Danowski (73.), 4:2 Florjan Shala (88.), 5:2 Vincenzo Raimondo (94.)
SG Vöhringen/Illerzell – SC Heroldstatt 1:2
Schiedsrichter: Albert Walker
Tore: 0:1 Levi Färber (21.), 1:1 Maximilian Bihler (25.), 1:2 Levi Färber (39.)
Gelb-Rot: Simon Köhler (90./SG Vöhringen/Illerzell/Foul )
SC Türkgücü Ulm II – SG TSV Buch / Obenhausen II 5:2
Schiedsrichter: Armin Wäckerle
Tore: 1:0 Alexander Halle (2.), 2:0 Alexander Halle (4.), 3:0 Deniz Hopf (33.), 4:0 Emre Magden (77.), 5:2 Sadan Hotaman (83.)
FC Blautal 2001 – SGM Aufheim/Holzschwang II 3:4
Schiedsrichter: Jonas Portele (Regenstauf)
Tore: 1:0 Markus Hoffart (3.), 2:0 Markus Hoffart (7.), 3:0 Michael Sontheimer (11.), 3:1 Lennart Möhlinger (30.), 3:2 Erik Becker (47.), 3:3 Alp Köse (53.), 3:4 Emir Özer (69.)
TSV Allmendingen – SG Langenau II 6:1
Tore: 1:0 Dominic Stoll (36.), 2:0 Jannik Holz (37.), 3:0 Hannes Rattunde (45.+4), 4:0 Jannik Holz (69.), 5:0 Dominic Stoll (75.), 6:0 Jannik Holz (87.), 6:1 Robin Ertle (90.+1)
RSV Wullenstetten – FC Burlafingen 0:2
Schiedsrichter: Artur König (Dietenheim)
Tore: 0:1 Rafal Mateusz Czerwinski (81.), 0:2 Nikolas Unseld (83.)
FV Asch-Sonderbuch II – SV Westerheim II 2:1
FC Neenstetten – TSV Erbach 2:1
Tore: 1:0 (13.), 1:1 Gianluca Burdo (45.+1), 2:1 (52.)
SV Unterstadion – TSV Altheim/Alb 5:1
SV Mähringen – SV Pappelau-Beiningen 1:3
Tore: 0:1 Yannick Hofmann (5.), 1:1 Julian Denninger (25.), 1:2 Agon Hehl (76.), 1:3 Lukas Liedtke (90.)
Gelb-Rot: Dominik Wöhrle (87./SV Mähringen/)
TSV Langenau – SV Eggingen 0:1
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 50
Tor: 0:1 Marco Brumeisl (67. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Christian Sauter (66./TSV Langenau/Stößt den Gegner. Es gibt Strafstoß! )
SGM Machtolsheim/Merklingen – SV Ringingen 10:0
Tore: 1:0 Nico Klein (9.), 2:0 Jonathan Schneider (20.), 3:0 Martinique Wasner (30.), 4:0 Nico Klein (31.), 5:0 Martinique Wasner (33.), 6:0 Malik Löhnert (44. Foulelfmeter), 7:0 Martinique Wasner (45.), 8:0 Juri Tabler (60.), 9:0 Juri Tabler (69.), 10:0 Bah Amadou (90.)
Rot: Manuel Daiber (5./SV Ringingen/Notbremse )
SF Dornstadt/Bollingen – TSV Bernstadt 1:5
Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Alexander Eckle (20.), 0:2 Hendrik Koros (55.), 0:3 Franz Noller (60.), 0:4 Samuel Jost (70.), 1:4 (73.), 1:5 Samuel Jost (78.)
SGM Albeck/Göttingen – ESC Ulm 2:1
Tore: 1:0 Johannes Huss (36.), 2:0 Emre Saglam (37.), 2:1 Abdoulie Sanyang (84.)
Gelb-Rot: Mohamed Niang (86./ESC Ulm/Jetzt wird es spannend )
SpVgg Au/Iller – TSG Söflingen 0:13
Tore: 0:1 Florian Zumsteg (38.), 0:2 Fabian Auer (42.), 0:3 Florian Zumsteg (45.+2), 0:4 Pascal Bayer (47.), 0:5 Florian Zumsteg (52.), 0:6 Ali Kaplan (59.), 0:7 Rafael Glöggler (61.), 0:8 Pascal Bayer (66.), 0:9 Benjamin Nolle (67.), 0:10 Rafael Glöggler (77.), 0:11 Mehmet Sabit Ünal (78.), 0:12 Rafael Glöggler (83.), 0:13 Yannick Basch (90.+1)
TV Wiblingen – SV Jungingen 1:2
Zuschauer: 89
Tore: 1:0 Furkan Bozdogan (14.), 1:1 Niklas Ebner (37.), 1:2 Mikel Kebreab (67. Eigentor)
VfL Ulm/Neu-Ulm – SSV Illerberg/Thal 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Hans Eckardt
Tore: 1:0 (19.), 1:1 Julian Aust (28.), 1:2 Raffaele Orru (64.), 1:3 Raffaele Orru (72.), 2:3 David Gercog (84.), 3:3 (90.), 4:3 Dominik Maurer (91. i.E.), 4:4 Luca Süßegger (91. i.E.), 5:4 Haftom Muhur (91. i.E.), 5:5 Andreas Öfner (91. i.E.), 5:6 Dominik Strobel (91. i.E.), 6:6 Andre Maier (91. i.E.), 7:6 Daniel Kessler (91. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Luka Dujmovic (VfL Ulm/Neu-Ulm) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Raffaele Orru (SSV Illerberg/Thal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Hannes Baur (SSV Illerberg/Thal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).
SGM Schmiechtal / Alb I – TSG Ehingen 5:4 n.E.
FC Birumut Ulm – FC Hüttisheim II 5:2
Tore: 1:0 Erdem Erbektas (20.), 2:0 Kevin German (26. Foulelfmeter), 2:1 Luca Kienle (39.), 3:1 Muhammed Ali Yilmaz (41.), 3:2 Luca Kienle (54.), 4:2 Erdem Erbektas (66.), 5:2 Emre Ergün (73.)
FV Bellenberg – FV Gerlenhofen 5:6 n.E.
Tore: 0:1 Lorenzo Loris Stabile (6.), 1:1 Robin Horlacher (52.), 2:6 Noah Ott (121. i.E.), 3:6 Philip Rausch (121. i.E.), 4:6 Tim Schindler (121. i.E.), 5:6 Robin Horlacher (121. i.E.), 1:2 Julian Fent (121. i.E.), 1:3 André Babutzka (121. i.E.), 1:4 Patrick Reichl (121. i.E.), 1:5 Robin Norten (121. i.E.), 1:6 Tim Hübsch (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Daniel Langner (FV Bellenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (122.).
FV Schelklingen-Hausen – RSV Ermingen 4:1
Tore: 1:1 Florian Roser (57.), 2:1 Luca Schleiblinger (61.), 3:1 Silas Schneider (71.), 4:1 Luca Schleiblinger (72.)
TSV Berghülen – TSV Kettershausen-Bebenhausen 6:7 n.E.
Tore: 1:0 (51.), 1:1 Alexander Seidel (85.), 2:1 Maximilian Sonntag (90. Eigentor), 2:2 Felix Walter (90.+5), 2:3 Alexander Seidel (121. i.E.), 3:3 (121. i.E.), 3:4 Christoph Herz (121. i.E.), 4:4 (121. i.E.), 4:5 David Sonntag (121. i.E.), 5:5 (121. i.E.), 5:6 Felix Walter (121. i.E.), 6:6 (121. i.E.), 6:7 Kaan Goldschmiedt (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Thomas Herz (TSV Kettershausen-Bebenhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Max Mayer (TSV Kettershausen-Bebenhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
SV Weidenstetten – SV Oberelchingen 1:0
Tor: 1:0 Nicola Orlando (25.)
TSV Rißtissen 1920 – TSV Blaustein 0:5
Tore: 0:1 Marius Veith (10.), 0:2 (17. Eigentor), 0:3 Marius Veith (39.), 0:4 Raphael Ulrich (51.), 0:5 Ozan Bozkurt (58.)
SV Amstetten – SV Asselfingen 2:1
Schiedsrichter: Marc Bollinger (Weidenstetten)
Tore: 1:0 (20.), 1:1 Daniel Mannes (60.), 2:1 (79.)
FV Altenstadt – SG Griesingen 2:3
Tore: 1:0 Simon Brugger (25.), 1:1 Peter Gobs (63.), 1:2 Jannik Julian Werner (78.), 1:3 Peter Gobs (84. Foulelfmeter), 2:3 Simon Brugger (90. Foulelfmeter)
SGM Nellingen / Aufhausen – SC Lehr 4:1
Tore: 0:1 Luis Diego Varela Flores (9.), 1:1 (28. Eigentor), 2:1 Jannik Kohn (31.), 3:1 Moritz Stäb (53.), 4:1 Jannik Kohn (66.)
FV Schnürpflingen – SGM Aufheim Holzschwang 2:7
Tore: 1:1 Sven Tscheschner (7.), 1:2 Daniel Stumpp (10.), 1:0 Dominik Allmendinger (45.), 2:3 Jonas Simon (52.), 2:4 Daniel Stumpp (68.), 2:5 Tim Hartmann (74.), 2:6 Daniel Stumpp (78.), 2:7 Marius Stiegeler (83.)
SGM Balzheim/Dietenheim – SW Donau 5:1
Schiedsrichter: Mario Lang (Nersingen)
Tore: 1:0 Marco Plösch (26.), 2:0 Philipp Stoerk (30.), 3:0 Andreas Rechtsteiner (40.), 3:1 (50.), 4:1 Simon Schmidt (60.), 5:1 Tobias Reschke (63.)
Rot: Andreas Striebel (41./SW Donau/Tätlichkeit )
SV Pfaffenhofen – TSV Türkgücü Ehingen 7:0
Tore: 1:0 Luca Gianetti (45.), 2:0 Amin Schasawari (56. Eigentor), 3:0 Sebastian Kräss (59.), 4:0 Luca Gianetti (62.), 5:0 Tim Spleiß (81.), 6:0 Marco Spleiß (86.), 7:0 Simon Jäckle (90.)
FC Straß – VfB Schwarz-Rot Ulm 7:8 n.E.
Tore: 3:4 Sebastian Uhl, 4:5 Maximilian Mayer, 5:6 Orhan Uyar, 6:7 Andreas Shala, 7:8 Isa Karabulut, 1:1 Andreas Shala (25.), 3:2 Orhan Uyar (75.), 3:3 Andreas Shala (82.)
TSV Herrlingen – TSV Kettershausen-Bebenhausen 4:0
Tore: 1:0 Jannis Dick (25.), 2:0 Tom Nussbaumer (52.), 3:0 Marco Deckenbach (67.), 4:0 Nikolaj Klassin (72.)
SGM SF Donaurieden / Dellmensingen – SV Thalfingen 1:5
Tore: 0:1 Armin Artukovic (7.), 0:2 Tim Gebhard (27.), 0:3 Moritz Moik (36.), 0:4 Luca Müller (41.), 1:4 Michael Bisle (45.), 1:5 Luca Müller (74.)
SV Scharenstetten – SG Dettingen 5:7 n.E.
Tore: 0:1 Lukas Steinwender (8.), 0:2 Lukas Steinwender (29.), 1:2 Thomas Mack (31.), 2:2 (39. Eigentor), 2:3 (88. Eigentor), 3:3 Johannes Zeifang (90.+1), 4:3 Nico Riederich (121. i.E.), 4:4 Lukas Knupfer (121. i.E.), 4:5 Martin Seifert (121. i.E.), 5:5 Thomas Mack (121. i.E.), 5:6 Alexander Schneider (121. i.E.), 5:7 Fabian Miehle (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Marc Weber (SV Scharenstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sascha Rieger (121.). Johannes Zeifang (SV Scharenstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
SG Alb Seissen/Suppingen – SV Eggingen II 6:0
TSF Ludwigsfeld – SV Fortuna Ballendorf 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Johannes Deiß - Zuschauer: 64
Tore: 0:1 Noah Metzger (7.), 0:2 Noah Metzger (17.), 1:2 (63.), 2:2 (83.), 2:3 Julian Léonardo Köpf (91. i.E.), 3:4 Timo Buhle (91. i.E.), 4:5 Felix Ebert (91. i.E.), 5:6 Florian Wachter (91. i.E.), 3:3 (121. i.E.), 4:4 (121. i.E.), 5:5 (121. i.E.), 6:6 (121. i.E.), 7:6 (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Moritz Rittlinger (SV Fortuna Ballendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (92.).
SW Donau II – SSG Ulm 99 II 3:0
Tore: 1:0 Simon Kohal (41.), 2:0 Marco Erhart (45.), 3:0 Nico Schelkle (57. Foulelfmeter)
SG Laichingen / Feldstetten – SGM Senden-Ay 2:6
Schiedsrichter: Kevin Thielsch
Tore: 0:1 Mikail Öztürk (12.), 0:2 Anton Hartok (29.), 0:3 Samuel Haas (39.), 0:4 Samuel Haas (64.), 0:5 Mikail Öztürk (73.), 1:5 Güray Langer (76.), 2:5 Güray Langer (82.), 2:6 Chris Goulu (85.)
SV Lonsee – FV Weißenhorn 3:8
Tore: 0:1 Kevin Moll (3.), 1:1 Simon Wörz (9.), 1:2 Till Fahrenschon (22.), 1:3 Eren Colak (35.), 2:3 Felix Stammler (45.), 2:4 Fabio Altavini (45.+1), 2:5 Till Fahrenschon (50.), 3:5 Simon Wörz (55.), 3:6 Hannes Schneller (60. Eigentor), 3:7 Moritz Schweinstetter (64.), 3:8 Tim Räpple (67. Foulelfmeter)
Rot: Florin Teclean (81./FV Weißenhorn/Beleidigung)
FC Illerkirchberg – SGM Lauterach/Kirchen/Herbertshofen II 2:1
Zuschauer: 75
Tore: 1:1 Fabian Knupfer (80.), 2:1 Luca Heigl (90. Handelfmeter)
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSV Bermaringen 2:1
Schiedsrichter: Karl-Heinz Nowak
Tore: 1:0 Henry Tedum Paago (37.), 2:0 Kawa Sönmez (40.), 2:1 Manuel Klöble (86.)
Besondere Vorkommnisse: Ademin Hadzic (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).
TSV Einsingen – SV Esperia Italia Neu-Ulm 4:2 n.E.
Tore: 0:1 Leon Hofmann (14.), 1:1 Matthäus Fuger (62.), 2:1 (121. i.E.), 3:1 (121. i.E.), 4:1 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.)
FC Marchtal – SV Niederhofen 2:9
SV Jungingen II – SC Unterweiler 8:7 n.E.
SV Nersingen – SV Beuren 7:8 n.E.
SF Illerrieden – SV Grafertshofen 2:0
Schiedsrichter: Antonio Passaro
Tore: 1:0 Lukas Gaißmayer (33.), 2:0 Stefan Hampel (90.)
SC Türkgücü Ulm – FC Hüttisheim 4:2
Tore: 1:0 Vedin Bektic (13.), 1:1 Daniel Krug (47.), 2:1 Adel Ajkunic (63.), 2:2 Marco Hahn (76. Handelfmeter), 3:2 Nole Stanic (86.), 4:2 Adel Ajkunic (90.)
Rot: Melis Hodzic (76./SC Türkgücü Ulm/Handspiel)
SGM Ingstetten/Schießen – SG Öpfingen 4:2
Tore: 1:0 Samuel Gerstlauer (19.), 2:0 Fabian Span (23.), 3:0 Leon Sandner (53.), 3:1 Marcel Siegler (58. Foulelfmeter), 4:1 Samuel Gerstlauer (65.), 4:2 Marcel Siegler (90.+3 Foulelfmeter)
TSV Regglisweiler – FV Asch-Sonderbuch 1:2
Tore: 0:1 Florian Schmeißer (32.), 0:2 Heiko Weber (81.), 1:2 Marcel Sailer (84.)
SGM Lauterach/Kirchen/Herbertshofen II – SG Emerkingen / Ehingen-Süd 2:3
SV Oberroth – SG Oberdischingen/Ersingen 2:4
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden)
Tore: 1:0 Elias Konrad (27.), 1:1 Jonah Ziegler (28.), 1:2 Raphael Schirmer (61.), 1:3 Nico Koch (71.), 2:3 Corbinian Kümmerle (77.), 2:4 Ruben Miller (83.)
Rot: Andreas Martin (7./SV Oberroth)