Bezirkspokal Donau/Iller: Die 1. Runde wird fortgesetzt

1. Runde

Di., 29.07.25 19:00 Uhr SG Altheim - SV Offenhausen 1:4

Fr., 01.08.25 18:30 Uhr TSV Holzheim - SC Staig II 5:1

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr FC Burlafingen II - TSV Kellmünz 2:4

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr TSG Ehingen II - TSV Westerstetten

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SG Vöhringen/Illerzell - SC Heroldstatt

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SG Öpfingen II - TSV Pfuhl

So., 03.08.25 13:00 Uhr FC Blautal 2001 - SGM Aufheim/Holzschwang II

So., 03.08.25 13:00 Uhr SC Türkgücü Ulm II - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 03.08.25 14:00 Uhr TSV Allmendingen - SG Langenau II

So., 03.08.25 15:00 Uhr TV Wiblingen - SV Jungingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Albeck/Göttingen - ESC Ulm

So., 03.08.25 15:00 Uhr SF Dornstadt/Bollingen - TSV Bernstadt

So., 03.08.25 15:00 Uhr RSV Wullenstetten - FC Burlafingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - Ataspor Neu-Ulm abgesetzt

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Langenau - SV Eggingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Offenhausen II - SV Westerheim abgesetzt

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Weidenstetten - SV Oberelchingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Unterstadion - TSV Altheim/Alb

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Neenstetten - TSV Erbach

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch II - SV Westerheim II

So., 03.08.25 15:00 Uhr SpVgg Au/Iller - TSG Söflingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Ringingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - SSV Illerberg/Thal

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - TSG Ehingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Birumut Ulm - FC Hüttisheim II

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Berghülen - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - FV Gerlenhofen

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - RSV Ermingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM SF Donaurieden / Dellmensingen - SV Thalfingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Amstetten - SV Asselfingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Grimmelfingen - FC Silheim abgesetzt

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Altenstadt - SG Griesingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Nellingen / Aufhausen - SC Lehr

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Pfaffenhofen - SC Türkgücü Ulm

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Schnürpflingen - SGM Aufheim Holzschwang

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Balzheim/Dietenheim - SW Donau

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Scharenstetten - SG Dettingen

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Straß - VfB Schwarz-Rot Ulm

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Herrlingen - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Einsingen - SV Esperia Italia Neu-Ulm

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Mähringen - SV Pappelau-Beiningen

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Rißtissen 1920 - TSV Blaustein

So., 03.08.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SV Eggingen II

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSF Ludwigsfeld - SV Fortuna Ballendorf

So., 03.08.25 15:00 Uhr SW Donau II - SSG Ulm 99 II

So., 03.08.25 15:00 Uhr SG Laichingen / Feldstetten - SGM Senden-Ay

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Lonsee - FV Weißenhorn

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Illerkirchberg - SGM Lauterach/Kirchen/Herbertshofen II

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - TSV Bermaringen

So., 03.08.25 15:30 Uhr FC Marchtal - SV Niederhofen

So., 03.08.25 17:00 Uhr SV Jungingen II - SC Unterweiler

So., 03.08.25 17:00 Uhr SV Nersingen - SV Beuren

So., 03.08.25 17:00 Uhr SF Illerrieden - SV Grafertshofen

So., 03.08.25 17:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FC Hüttisheim

So., 03.08.25 17:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SG Öpfingen

So., 03.08.25 17:00 Uhr FC Srbija Ulm II - SV Tiefenbach 1920 abgesetzt

So., 03.08.25 17:00 Uhr TSV Regglisweiler - FV Asch-Sonderbuch

Di., 05.08.25 18:30 Uhr SGM Lauterach/Kirchen/Herbertshofen II - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

Di., 05.08.25 19:00 Uhr SV Oberroth - SG Oberdischingen/Ersingen