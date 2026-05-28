Bezirkspokal Donau/Iller: Das Finale steht an

– Foto: Jonas Baier

1. Runde

Di., 29.07.25 19:00 Uhr SG Altheim - SV Offenhausen 1:4

Fr., 01.08.25 18:30 Uhr TSV Holzheim - SC Staig II 5:1

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr FC Burlafingen II - TSV Kellmünz 2:4

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SG Öpfingen II - TSV Pfuhl 2:8

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr TSG Ehingen II - TSV Westerstetten 5:2

Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SG Vöhringen/Illerzell - SC Heroldstatt 1:2

So., 03.08.25 13:00 Uhr FC Blautal 2001 - SGM Aufheim/Holzschwang II 3:4

So., 03.08.25 13:00 Uhr SC Türkgücü Ulm II - SG TSV Buch / Obenhausen II 5:2

So., 03.08.25 14:00 Uhr SGM Allmendingen/Ennahofen - SG Langenau II 6:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Amstetten - SV Asselfingen 2:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Grimmelfingen - FC Silheim 0:3

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Altenstadt - SG Griesingen 2:3

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Nellingen / Aufhausen - SC Lehr 4:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Schnürpflingen - SGM Aufheim Holzschwang 2:7

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Balzheim/Dietenheim - SW Donau 5:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Straß - VfB Schwarz-Rot Ulm 7:8

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Herrlingen - TSV Kettershausen-Bebenhausen 4:0

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM SF Donaurieden / Dellmensingen - SV Thalfingen 1:5

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Rißtissen 1920 - TSV Blaustein 0:5

So., 03.08.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SV Eggingen II 6:0

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSF Ludwigsfeld - SV Fortuna Ballendorf 7:6

So., 03.08.25 15:00 Uhr SW Donau II - SSG Ulm 99 II 3:0

So., 03.08.25 15:00 Uhr SG Laichingen / Feldstetten - SGM Senden-Ay 2:6

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Lonsee - FV Weißenhorn 3:8

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Illerkirchberg - SGM Lauterach/Kirchen/Herbertshofen II 2:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Offenhausen II - SV Westerheim 0:3

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - TSV Bermaringen 2:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Einsingen - SV Esperia Italia Neu-Ulm 4:2

So., 03.08.25 15:00 Uhr TV Wiblingen - SV Jungingen 1:2

So., 03.08.25 15:00 Uhr SF Dornstadt/Bollingen - TSV Bernstadt 1:5

So., 03.08.25 15:00 Uhr RSV Wullenstetten - FC Burlafingen 0:2

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Langenau - SV Eggingen 0:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Unterstadion - TSV Altheim/Alb 5:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Neenstetten - TSV Erbach 2:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch II - SV Westerheim II 2:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr SpVgg Au/Iller - TSG Söflingen 0:13

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Ringingen 10:0

So., 03.08.25 15:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - SSV Illerberg/Thal 0:3

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal/Alb - TSG Ehingen 5:4

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Birumut Ulm - FC Hüttisheim II 5:2

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - FV Gerlenhofen 5:6

So., 03.08.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - RSV Ermingen 4:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Berghülen - TSV Kettershausen-Bebenhausen 6:7

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Weidenstetten - SV Oberelchingen 1:0

So., 03.08.25 15:00 Uhr SGM Albeck/Göttingen - ESC Ulm 2:1

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - Ataspor Neu-Ulm 3:0

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Mähringen - SV Pappelau-Beiningen 1:3

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Scharenstetten - SG Dettingen 5:7

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Pfaffenhofen - TSV Türkgücü Ehingen 7:0

So., 03.08.25 15:30 Uhr FC Marchtal - SV Niederhofen 2:9

So., 03.08.25 17:00 Uhr TSV Regglisweiler - FV Asch-Sonderbuch 1:2

So., 03.08.25 17:00 Uhr FC Srbija Ulm II - SV Tiefenbach 1920 0:3

So., 03.08.25 17:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SG Öpfingen 4:2

So., 03.08.25 17:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FC Hüttisheim 4:2

So., 03.08.25 17:00 Uhr SF Illerrieden - SV Grafertshofen 2:0

So., 03.08.25 17:00 Uhr SV Nersingen - SV Beuren 7:8

So., 03.08.25 17:00 Uhr SV Jungingen II - SC Unterweiler 8:7

Di., 05.08.25 18:30 Uhr SGM Lauterach/Kirchen/Herbertshofen II - SG Emerkingen / Ehingen-Süd 2:3

Di., 05.08.25 19:00 Uhr SV Oberroth - SG Oberdischingen/Ersingen 2:4



2. Runde

Fr., 08.08.25 18:30 Uhr FV Asch-Sonderbuch II - FV Asch-Sonderbuch 2:5

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr TSV Kellmünz - FV Weißenhorn 0:1

So., 10.08.25 11:30 Uhr SGM Allmendingen/Ennahofen - SGM Aufheim Holzschwang 5:4

So., 10.08.25 14:00 Uhr VfB Schwarz-Rot Ulm - SG Oberdischingen/Ersingen 7:8

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Amstetten - SGM Ingstetten/Schießen 0:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Pfaffenhofen - SV Offenhausen 4:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - SV Weidenstetten 7:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Machtolsheim/Merklingen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd 3:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Neenstetten - SV Tiefenbach 1920 3:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Illerkirchberg - TSV Kettershausen-Bebenhausen 4:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - TSV Pfuhl 7:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr SW Donau II - SV Thalfingen 0:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm II - TSF Ludwigsfeld 5:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Niederhofen - FC Silheim 1:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Aufheim/Holzschwang II - TSV Holzheim 2:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - FC Birumut Ulm 7:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Albeck/Göttingen - TSV Bernstadt 2:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Jungingen II - SV Beuren 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr SF Illerrieden - SV Westerheim 3:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Herrlingen - SG Griesingen 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - SGM Senden-Ay 3:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Balzheim/Dietenheim - TSV Blaustein 2:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal/Alb - FC Burlafingen 4:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Einsingen - SG Dettingen 8:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Söflingen - SV Pappelau-Beiningen 6:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Ehingen II - SV Jungingen 2:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Unterstadion - SV Eggingen 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SV Jedesheim 2:0

So., 10.08.25 17:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - FV Gerlenhofen 6:5

Mo., 11.08.25 18:00 Uhr SGM Nellingen / Aufhausen - SC Türkgücü Ulm 0:3



3. Runde

Mi., 20.08.25 18:15 Uhr SG Griesingen - FC Neenstetten 1:3

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr FC Illerkirchberg - SGM Albeck/Göttingen 3:4

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SGM Balzheim/Dietenheim - FV Weißenhorn 3:1

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SV Westerheim 0:3

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SSV Illerberg/Thal - FV Schelklingen-Hausen 4:7

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SGM Aufheim/Holzschwang II - FC Silheim 3:2

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SV Eggingen 2:0

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr TSV Blaubeuren - FV Asch-Sonderbuch 0:3

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SV Beuren - SGM Ingstetten/Schießen 2:3

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr TSG Söflingen - SC Türkgücü Ulm 0:7

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr FC Burlafingen - SGM Senden-Ay 1:4

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SC Türkgücü Ulm II - SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 3:8

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SGM Allmendingen/Ennahofen - SV Thalfingen 1:4

Mi., 27.08.25 19:15 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - TSV Einsingen 8:1



4. Runde

Mi., 25.03.26 19:00 Uhr SV Thalfingen - FV Asch-Sonderbuch 3:6

Do., 09.04.26 18:00 Uhr SGM Balzheim/Dietenheim - SGM Ingstetten/Schießen 4:2

Do., 09.04.26 18:00 Uhr SGM Aufheim/Holzschwang II - FV Schelklingen-Hausen 1:3

Do., 09.04.26 18:00 Uhr SGM Albeck/Göttingen - SGM Senden-Ay 7:6

Do., 09.04.26 18:30 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - SC Türkgücü Ulm 2:1

Do., 09.04.26 20:00 Uhr FC Neenstetten - SV Offenhausen 4:0

Mi., 15.04.26 19:00 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - SV Westerheim 3:1

Do., 16.04.26 19:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SV Jungingen 0:1



5. Runde

Do., 23.04.26 18:15 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SV Jungingen 2:5

Do., 23.04.26 18:15 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - SGM Albeck/Göttingen 3:2

Do., 23.04.26 18:15 Uhr SGM Balzheim/Dietenheim - FC Neenstetten 1:3

Mi., 29.04.26 19:00 Uhr SGM FKV/TSV Neu-Ulm II - FV Asch-Sonderbuch 1:3



Halbfinale

Do., 07.05.26 18:30 Uhr FC Neenstetten - FV Asch-Sonderbuch 5:2

Do., 21.05.26 19:00 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - SV Jungingen 4:0