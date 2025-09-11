Bezirkspokal: Die Viertelfinalpaarungen im Überblick

Der Bezirkspokal lieferte in den frühen Runden einige überraschende Resultate, wodurch im Viertelfinale nur noch vier Landesligisten vertreten sind. Zwei von ihnen treffen am Tag der Deutschen Einheit direkt aufeinander.

Die in den bisherigen drei Bezirkspokal-Partien eindrucksvolle 22 Tore erzielende SV Ahlerstedt/Ottendorf sowie die erstmals für den Wettbewerb zugelassene Zweitvertretung von Drochtersen/Assel zählen zu den Landesliga-Meisterschaftsfavoriten. Selbiges Stellung hat das Duo dementsprechend im Bezirkspokal inne. Ins Endspiel wird jedoch höchstens eines von beiden Teams einziehen. Denn beide messen sich bereits im Viertelfinale. Zu den Konkurrenten der Vertreter aus dem Landkreis Stade zählen der SV Blau-Weiß Bornreihe und Rotenburger SV, die am 25. September das letzte Achtelfinale bestreiten. Der Sieger tritt beim SV Vorwärts Hülsen an. Der noch verlustpunktfreie Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg III schaltete auf seinem Weg unter die letzten Acht unter anderem den TSV Ottersberg aus.

Der SV Eintracht Lüneburg eliminierte mit dem FC Heidetal ebenfalls einen Landesligisten. Ohnehin überzeugte der Bezirksliga-Rückkehrer bei seinen vier Pokalauftritten. Als Lohn gibt es ein Stadtduell - vor garantiert großer Kulisse. Der eine Liga höher auflaufende MTV Treubund Lüneburg wird im Siegfried Körner Stadion gastieren. Den einzigen reinen Vergleich zweier Bezirksligisten absolvieren der MTV Egestorf und TSV Bardowick. Der Gastgeber bezwang unter anderem den TV Jahn Schneverdingen, während zweitgenannte Mannschaft nachwies, warum sie in der abgelaufenen Spielzeit nur hauchdünn den Klassenerhalt in der Landesliga verpasste.