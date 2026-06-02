Bezirkspokal: Die TSG Ailingen fordert die SGM Unterzeil/Seibranz

Bastian Plocher (links im Bild) und Daniel Di Leo – Foto: Isabel Gropper/ TSG Ailingen

Wenn am Donnerstag um 16 Uhr auf dem Sportgelände in Vogt das Finale des Bezirkspokals Bodensee angepfiffen wird, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich diesen Höhepunkt einer langen Saison erarbeitet haben. Die SGM Unterzeil/Seibranz, aktuell Tabellendritter der Bezirksliga Bodensee, fordert die TSG Ailingen heraus, die sich nach einer beeindruckenden Rückrunde bis auf Rang sieben in der Bezirksliga vorgearbeitet hat. Beide Vereine hoffen darauf, nach den verpassten Anläufen nun einen Pokalsieg feiern zu können. Während Unterzeil zuletzt in der Saison 2019/20 im Endspiel stand und dem TSV Eschach unterlag, verlor Ailingen sein bislang jüngstes Finale 2022/23 knapp gegen Tettnang.

Die vergangenen Monate verliefen für die TSG bemerkenswert erfolgreich. Nach einer starken Rückrunde zählt Ailingen zu den formstärksten Teams der Liga. Der Einzug ins Finale wurde zusätzlich durch Erfolge gegen höher eingeschätzte Gegner ermöglicht. Auf die Frage, ob der Pokalsieg das ideale Ende seiner Amtszeit wäre, antwortet Di Leo: „Es wäre das perfekte Abschiedsgeschenk und es haben sich alle verdient. Auch die Spieler die den Verein verlassen wie mein Bruder, aber auch Michael Willauer der den Verein prägt.“

Für Daniel Di Leo, Trainer der TSG Ailingen, besitzt das Endspiel eine besondere Bedeutung. Es ist seine letzte Saison beim Verein. Entsprechend emotional blickt er zurück. „Ich bin abartig stolz auf diese Mannschaft und die Entwicklung in diesen 4 Jahren. Ich bin ein Fan dieser Truppe und des Vereins geworden“, sagt Di Leo.

Die TSG hat mit ein paar Ausfällen zu kämpfen: „Die personelle Lage könnte ein bischen besser sein, aber wir haben gezeigt dass jeder einspringen kann, auch aus Team 2“, erklärt Di Leo. Trotz einiger Ausfälle reist die Mannschaft mit großem Selbstvertrauen nach Vogt.

Die Marschroute für das Finale formuliert Di Leo klar: „Das Spiel wollen wir dominieren und gewinnen wenn auch nach 120 Minuten. Der Gegner hat mit 2-3 Spielern Erfahrung aus höheren Ligen, aber wir wissen genau wie wir gegen IHN spielen müssen. Wir haben mehrere Pläne dabei. Der Gegner ist nicht zu unterschätzen und gehört zum Liga Primus für mich.“

Unterzeil setzt auf Zusammenhalt und Wille

Auch bei der SGM Unterzeil/Seibranz ist die Vorfreude auf das Endspiel spürbar. Trainer Bastian Plocher berichtet von großer Begeisterung im Umfeld: „Die Vorfreude ist riesig, alle fiebern dem Spiel entgegen. Es wurden 2 Busse wurden organisiert.“

Die sportlichen Grundlagen für den Erfolg sieht Plocher vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit. „Ich denke unsere Stärke ist die Ausgeglichenheit im Kader und im Team, auch der Zusammenhalt und unser Wille.“ Diese Eigenschaften haben die SGM durch eine starke Bezirksligasaison getragen, die aktuell mit Platz drei belohnt wird.

Ein Pokalsieg würde die Saison zusätzlich veredeln. „Natürlich wäre der Pokalsieg die Krönung auf eine sehr gute Saison. Wir werden alles dafür geben dieses grosse Bonusspiel zu gewinnen“, sagt Plocher. "Aber auch eine Niederlage schmälert nicht das erreichte in diesem Jahr.“

Ein Finale auf Augenhöhe

Auch Unterzeil muss personell kleinere Einschränkungen hinnehmen. „Die Personelle Lage ist okay wenn auch nicht ganz perfekt“, erklärt Plocher. Für das Finale erwartet er einen starken Gegner. „Es kommt gegen Ailingen darauf an die Zweikämpfe anzunehmen und von Anfang bis zum Schluss Hochkonzentriert zu sein. Ailingen ist eine sehr gute Mannschaft mit viel Wucht im vorderen Drittel, da gilt es alles rein zu werfen.“ Einen klaren Favoriten möchte der Trainer nicht ausmachen: „Das ist ein 50:50 Spiel, wie in jedem Finale ist alles möglich und die Tagesform spielt eine große Rolle.“