 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Bezirkspokal: Die Spiele der 1. Runde und teilweise der 2. Runde

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf alle Begegnungen.

von red · Gestern, 22:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

Verlinkte Inhalte

KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
KL B1 Oberschwaben
KL B2 Oberschwaben

Die ersten Runden im Bezirkspokal Oberschwaben sind ausgelost.

1. Runde
So., 09.08.26 19:00 Uhr SG Muttensweile / Hochdorf/Riß II - SV Schemmerhofen
So., 09.08.26 19:00 Uhr SG Mittelbib. / Stafflangen II - SGM Reinstetten/Hürbler II
So., 09.08.26 19:00 Uhr SV Burgrieden II - SG Äpfingen/Baltringen
So., 09.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 09.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach II - Türkspor Biberach
So., 09.08.26 19:00 Uhr SG Warthausen / Birkenhard II - SV Sulmetingen
So., 09.08.26 19:00 Uhr SGM Blönried/Ebersbach - SG Hettingen/Inneringen
So., 09.08.26 19:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Biberach/Riß
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Blönried / Ebersbach II - SV Hohentengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Hundersingen II - SV Langenenslingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Erlenmoos/Ochsenhausen - FV Rot
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Kirchdorf/Iller - SGM Laupertshausen/Maselheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Alberweiler/Aßmannshardt - BSC Berkheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Erolzheim - SV Ochsenhausen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Inter Laupheim - SG Äpfingen/Baltringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Spvgg Pflummern-Friedingen - FV Neufra/Donau
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Scheer / Ennetach - SV Dürmentingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Weithart / Rulfingen - SV Eintracht Seekirch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Veringenst. I / Hettingen II - FC Mengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen - FV Bad Schussenried
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SV Sigmaringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II - SGM Altheim/Langenenslingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Bronnen / Neufra II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Burgrieden
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FV Fulgenstadt - SV Betzenweiler
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Ertingen/Binzwangen - SGM FC 99/FC Laiz
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen II - FV Altheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Ölkofen - SGM Altshausen/Ebenweiler
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II - SV Hohentengen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM FC 99/FC Laiz II - FV Bad Saulgau 04
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Riedlingen II - SGM Schmeien/Sigmaringen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller II - SV Sulmetingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Baustetten II - SG Rot/Haslach
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten II - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Gutenzell/Schönebürg II - SV Ellwangen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Warthausen/Birkenhard - SGM Tannheim/Aitrach
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - SG Siessen i. W / Wain
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SF Bronnen - SV Baustetten
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Dettingen/Iller II - SG Unterschwa. / Eberhardzell II

2. Runde
Fr., 14.08.26 15:00 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg II -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SV Dettingen/Iller
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SG Attenweiler/Oggelsbeuren
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SGM Ummendorf/Fischbach II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Bellamont/Steinhausen II - Sportfreunde Schwendi
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SG Mittelbuch / Ringschnait II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Mietingen II -
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Blochingen I/Mengen III -
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Daugendorf / Unlingen -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SV Herbertingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Gammertingen/KFH - TSV Mägerkingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SV Braunenweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg - SF Hundersingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SG FC Ostrach / Hoßkirch II
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont