Bezirkspokal: Die Spiele der 1. Runde und teilweise der 2. Runde

Die ersten Runden im Bezirkspokal Oberschwaben sind ausgelost.
1. Runde
So., 09.08.26 19:00 Uhr SG Muttensweile / Hochdorf/Riß II - SV Schemmerhofen
So., 09.08.26 19:00 Uhr SG Mittelbib. / Stafflangen II - SGM Reinstetten/Hürbler II
So., 09.08.26 19:00 Uhr SV Burgrieden II - SG Äpfingen/Baltringen
So., 09.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 09.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach II - Türkspor Biberach
So., 09.08.26 19:00 Uhr SG Warthausen / Birkenhard II - SV Sulmetingen
So., 09.08.26 19:00 Uhr SGM Blönried/Ebersbach - SG Hettingen/Inneringen
So., 09.08.26 19:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Biberach/Riß
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Blönried / Ebersbach II - SV Hohentengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Hundersingen II - SV Langenenslingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Erlenmoos/Ochsenhausen - FV Rot
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Kirchdorf/Iller - SGM Laupertshausen/Maselheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Alberweiler/Aßmannshardt - BSC Berkheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Erolzheim - SV Ochsenhausen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Inter Laupheim - SG Äpfingen/Baltringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Spvgg Pflummern-Friedingen - FV Neufra/Donau
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Scheer / Ennetach - SV Dürmentingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Weithart / Rulfingen - SV Eintracht Seekirch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Veringenst. I / Hettingen II - FC Mengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen - FV Bad Schussenried
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SV Sigmaringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II - SGM Altheim/Langenenslingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Bronnen / Neufra II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Burgrieden
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FV Fulgenstadt - SV Betzenweiler
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Ertingen/Binzwangen - SGM FC 99/FC Laiz
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen II - FV Altheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Ölkofen - SGM Altshausen/Ebenweiler
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II - SV Hohentengen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM FC 99/FC Laiz II - FV Bad Saulgau 04
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Riedlingen II - SGM Schmeien/Sigmaringen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller II - SV Sulmetingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Baustetten II - SG Rot/Haslach
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten II - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Gutenzell/Schönebürg II - SV Ellwangen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Warthausen/Birkenhard - SGM Tannheim/Aitrach
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - SG Siessen i. W / Wain
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SF Bronnen - SV Baustetten
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Dettingen/Iller II - SG Unterschwa. / Eberhardzell II
2. Runde
Fr., 14.08.26 15:00 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg II -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SV Dettingen/Iller
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SG Attenweiler/Oggelsbeuren
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SGM Ummendorf/Fischbach II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Bellamont/Steinhausen II - Sportfreunde Schwendi
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SG Mittelbuch / Ringschnait II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Mietingen II -
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Blochingen I/Mengen III -
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Daugendorf / Unlingen -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SV Herbertingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Gammertingen/KFH - TSV Mägerkingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SV Braunenweiler
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg - SF Hundersingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 -
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SG FC Ostrach / Hoßkirch II
So., 16.08.26 15:00 Uhr - SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont