Bezirkspokal der Frauen: Wer folgt Freyung ins Pokalfinale?

Schon vor dem Anpfiff (03.05.2025 um 16:00) ist klar: Dieses Spiel hat einen ganz besonderen Charakter. Ursprünglich war das Pokalhalbfinale nämlich für den 01. Mai angesetzt, nur zwei Tage später - am 03. Mai - hätte dann in der Liga exakt dieselbe Paarung stattgefunden. Um die Belastung zu reduzieren und die Spannung zu bündeln, einigten sich beide Teams auf eine praktische Lösung: eine einzige Begegnung mit doppelter Wertung. Der Sieger zieht ins Pokalfinale ein und nimmt gleichzeitig drei Punkte in der Liga mit.