Bezirkspokal der Frauen: Nach der Enttäuschung folgte der Stolz

Nach dem Spiel war die Enttäuschung beim TuS Fleestedt groß – Foto: Jörg Struwe

An Christi Himmelfahrt verpasste der TuS Fleestedt den Sieg im Frauen-Bezirkspokal erst in der Nachspielzeit. Der FC Oste/Oldendorf setzte sich in einem umkämpften Finale mit 3:2 durch. Einige Tage später blickte Fleestedts Trainer Daniel Flindt gegenüber FuPa noch einmal auf das Endspiel zurück.

Der Weg ins Endspiel verlangte der Mannschaft einiges ab. Alle Pokalspiele musste der TuS Fleestedt auswärts bestreiten und legte dabei mehr als 700 Kilometer zurück. Die Mannschaft setzte sich beim TSV Stelle, TuS Bröckel, BSV Union Bevensen, der SG Wohnste/Holvede/Ippensen sowie der SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn durch, ehe das Finale beim FC Oste/Oldendorf folgte.

„Direkt nach dem Spiel war die Enttäuschung natürlich zunächst riesengroß. Doch mit ein wenig Abstand stellt sich der Stolz auf das Erreichte ein“, sagte Flindt. Auch innerhalb der Mannschaft habe sich die erste Enttäuschung inzwischen gelegt. „Auch die Mannschaft hat sehr schnell realisiert, dass sie in dieser Pokalrunde eine bemerkenswerte Leistung abgeliefert hat und zu Recht Stolz auf sich sein kann“, erklärte Flindt.

Rückblickend bewertet der Trainer das Finale als intensives und sehenswertes Endspiel. Der FC Oste/Oldendorf habe die Partie zunächst kontrolliert und sich bis zur 2:0-Führung Vorteile erspielt. Fleestedt habe sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen und in der Schlussphase noch einmal alles investiert. Mit viel Einsatz und Leidenschaft kämpfte sich der TuS zurück ins Spiel und sorgte in den letzten 30 Minuten für eine offene Partie, in der beide Mannschaften um jeden Ball kämpften.

„Meiner Meinung nach wäre ein 2:2 nach 90 Minuten das gerechte Ergebnis gewesen“, meinte Flindt. Die Entscheidung in der Nachspielzeit sah der Fleestedter Trainer kritisch und sprach von einer spielentscheidenden Fehlentscheidung. Gleichzeitig erkannte er die Leistung des Gegners an. „Trotzdem war der Sieg für Oste sicherlich nicht unverdient“, betonte Flindt.

Besonderes Finale vor großer Kulisse

Über 400 Zuschauer waren zum Spiel angereist und feierten am Ende den neuen Pokalsieger – Foto: Jörg Struwe

Neben dem sportlichen Verlauf blieb vor allem die Atmosphäre rund um das Finale in Erinnerung. Viele Zuschauer begleiteten die Partie und sorgten über die gesamte Spielzeit hinweg für einen stimmungsvollen Rahmen. Gerade für die Spielerinnen sei es etwas Besonderes gewesen, vor einer solchen Kulisse um einen Titel zu spielen.

Auch rund um das Spiel habe der TuS Fleestedt den Tag als sehr positiv wahrgenommen. Für den Trainer passten sportliche Spannung und Atmosphäre hervorragend zu einem Pokalfinale. „Ich bin der Meinung, dass Spiel und das drumherum waren einem Pokalfinale würdig“, führte Flindt aus.