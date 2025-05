Bezirkspokal der Frauen: Aiglsbach dreht Spitzenspiel gegen Regen

Die Heimmanschaft fand dabei besser in das Spiel und setzte die Regener von Beginn an unter Druck. Bereits in der 20. Spielminute belohnte sich Aiglsbach für die gute Anfangsphase: Laura Kiefner nutzte ein präzises Zuspiel von Hirschberger und traf zum 1:0.



Die Stimmen zum Spiel:

Michael Stangl (Trainer KV Regen): „Wir sind heute etwas ersatzgeschwächt nach Aiglsbach gefahren und waren am Anfang auch noch nicht richtig in der Partie. Bis zur Halbzeit haben wir uns deutlich gesteigert und konnten die Partie drehen. Leider haben wir in der Schlussviertelstunde zwei Fehler gemacht, das Spiel aus der Hand gegeben und uns nicht belohnt. Wir wünschen dem TV Aiglsbach viel Glück für das Finale.“

Patrick Kiefner (Trainer TV Aiglsbach): „Wir sind zunächst sehr froh einen direkten Konkurrenten auf Abstand gehalten zu haben und das erste Mal in der Vereinsgeschichte in das Pokalfinale einziehen zu können. Es war ein sehr enges und spannendes Spiel, in dem wir, vor allem in der zweiten Halbzeit die dominantere Mannschaft waren. Mein Kollege Peter und ich sind sehr stolz auf diese Leistung und sind jetzt schon heiß auf unser erstes Endspiel!“