Bezirkspokal der Frauen: Achtelfinals fix & neuer Sieger

Das hat schon Tradition: Der Pokalwettbewerb bildet in der Oberpfalz den Auftakt der neuen Saison bei den Frauen. Auf Bezirks- und Kreisebene wird es 2026 ein Finale in den Wettbewerben im HISCOX-Bezirkspokal bzw. Kreispokal geben. Spielleiter Michael Seidinger hat inzwischen die Terminplanung abgeschlossen. Bereits am kommenden Wochenende 30./31. August finden die ersten Begegnungen des Achtelfinals statt.
Schon jetzt steht fest, dass der Bezirkspokal einen neuen Sieger sehen wird. Der 1. FC Schwarzenfeld, Titelträger 2024 und 2025, kann durch seinen Aufstieg in die Landesliga den Pokal nämlich nicht mehr verteidigen. Nicht an den Start geht übrigens auch der diesjährige Finalverlierer SC Luhe-Wildenau. In der Favoritenrolle sind üblicherweise die Teams aus der Bezirksoberliga. Nicht nur im Bezirkspokal wird es einen neuen Sieger geben, auch im Kreispokal Cham/Schwandorf, weil Pokalverteidiger SG Winklarn in die Bezirksliga aufgestiegen ist.
Die Paarungen auf einen Blick:
Achtelfinale im HISCOX-Bezirkspokal
30.08.2025, 16.00 Uhr: FC OVI-Teunz - SV Altenstadt/Vohenstrauß
31.08.2025, 13.30 Uhr: SG Dachelhofen / Ensdorf / Haselbach - TSV Aufhausen
31.08.2025, 14.00 Uhr: TSV Flossenbürg - TSV Neudorf
31.08.2025, 18.30 Uhr: SV Wenzenbach - TSV Brunn
03.10.2025, 11.00 Uhr: SG Winklarn / Silbersee / Dieterskirchen - DJK-SV Rettenbach
03.10.2025, 11.00 Uhr: SG Beratzhausen / Painten - SV Breitenbrunn
03.10.2025, 11.00 Uhr: SG Michelsneukirchen / Regental - SV Leonberg
03.10.2025, 11.00 Uhr: SG Ziegetsdorf / Oberndorf - SG Lupburg / Eichlberg-Neukirchen
HISCOX-Kreispokal
Halbfinale im Kreis Cham/Schwandorf
31.08.2025, 11.00 Uhr: FC Altrandsberg - DJK Dürnsricht/Wolfring
Freilos: SG Burglengenfeld/Katzdorf
Finale im Kreis Regensburg
01.05.2026, 11.00 Uhr: Regensburger Turnerschaft - SG Ziegetsdorf / Oberndorf
Im Spielkreis Amberg/Weiden wird kein Kreispokal ausgetragen.