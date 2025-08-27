Bezirkspokal der Frauen: Achtelfinals fix & neuer Sieger

Das hat schon Tradition: Der Pokalwettbewerb bildet in der Oberpfalz den Auftakt der neuen Saison bei den Frauen. Auf Bezirks- und Kreisebene wird es 2026 ein Finale in den Wettbewerben im HISCOX-Bezirkspokal bzw. Kreispokal geben. Spielleiter Michael Seidinger hat inzwischen die Terminplanung abgeschlossen. Bereits am kommenden Wochenende 30./31. August finden die ersten Begegnungen des Achtelfinals statt.

Schon jetzt steht fest, dass der Bezirkspokal einen neuen Sieger sehen wird. Der 1. FC Schwarzenfeld, Titelträger 2024 und 2025, kann durch seinen Aufstieg in die Landesliga den Pokal nämlich nicht mehr verteidigen. Nicht an den Start geht übrigens auch der diesjährige Finalverlierer SC Luhe-Wildenau. In der Favoritenrolle sind üblicherweise die Teams aus der Bezirksoberliga. Nicht nur im Bezirkspokal wird es einen neuen Sieger geben, auch im Kreispokal Cham/Schwandorf, weil Pokalverteidiger SG Winklarn in die Bezirksliga aufgestiegen ist.





Die Paarungen auf einen Blick:



Achtelfinale im HISCOX-Bezirkspokal



30.08.2025, 16.00 Uhr: FC OVI-Teunz - SV Altenstadt/Vohenstrauß

31.08.2025, 13.30 Uhr: SG Dachelhofen / Ensdorf / Haselbach - TSV Aufhausen

31.08.2025, 14.00 Uhr: TSV Flossenbürg - TSV Neudorf

31.08.2025, 18.30 Uhr: SV Wenzenbach - TSV Brunn

03.10.2025, 11.00 Uhr: SG Winklarn / Silbersee / Dieterskirchen - DJK-SV Rettenbach

03.10.2025, 11.00 Uhr: SG Beratzhausen / Painten - SV Breitenbrunn

03.10.2025, 11.00 Uhr: SG Michelsneukirchen / Regental - SV Leonberg

03.10.2025, 11.00 Uhr: SG Ziegetsdorf / Oberndorf - SG Lupburg / Eichlberg-Neukirchen





HISCOX-Kreispokal



Halbfinale im Kreis Cham/Schwandorf

31.08.2025, 11.00 Uhr: FC Altrandsberg - DJK Dürnsricht/Wolfring

Freilos: SG Burglengenfeld/Katzdorf



Finale im Kreis Regensburg

01.05.2026, 11.00 Uhr: Regensburger Turnerschaft - SG Ziegetsdorf / Oberndorf



Im Spielkreis Amberg/Weiden wird kein Kreispokal ausgetragen.