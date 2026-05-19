Bezirkspokal Braunschweig: SSV Vorsfelde gegen FT Braunschweig

– Foto: Horst Vogler

Im Halbfinale des Bezirkspokals Braunschweig trifft am Mittwochabend der FT Braunschweig auf den SSV Vorsfelde. Anstoß ist um 19:00 Uhr, gespielt wird auf Landesliga-Niveau mit zwei Teams, die aus der gleichen Spielklasse kommen – jedoch mit klar unterschiedlicher Ausgangslage in dieser Saison.

Der SSV Vorsfelde reist als Tabellenführer der Landesliga Braunschweig an und hat in der laufenden Spielzeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum man aktuell an der Spitze steht. Mit einer starken Bilanz und nur wenigen Niederlagen gehört Vorsfelde zu den formstärksten Teams der Liga und geht entsprechend mit viel Selbstvertrauen in das Pokalduell.

Der FT Braunschweig steht im Tabellenmittelfeld der Landesliga und konnte in dieser Saison vor allem durch stabile Phasen und eine ausgeglichene Gesamtbilanz überzeugen. Im Pokal hat sich das Team dennoch bis ins Halbfinale gearbeitet und will nun vor heimischem Publikum für eine Überraschung sorgen.

Während Vorsfelde mit einer offensivstarken Saison und klarer Favoritenrolle in die Partie geht, setzt der FT auf Heimvorteil, Kompaktheit und Effizienz im Abschluss. Gerade in Pokalspielen ist die Rollenverteilung jedoch nicht immer entscheidend – oft entscheiden Intensität und Tagesform über den Einzug ins Finale.

Alles ist angerichtet für ein spannendes Halbfinale im Bezirkspokal Braunschweig zwischen einem Spitzenreiter und einem ambitionierten Außenseiter.