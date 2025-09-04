Bezirkspokal Bodensee: Zwei Spielabbrüche und ein Elfmeterschießen

Die 2. Runde im Bezirkspokal Bodensee wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
2. Runde
SV Mochenwangen – SV Bergatreute 12:13 n.E.
Schiedsrichter: Thomas Frick - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Noah Hecht (23.), 0:2 Nico Kölbel (25.), 0:3 Noah Hecht (37.), 0:4 Max Blank (41.), 1:4 Gabriel Oancea (47.), 2:4 Lennard Said (48.), 3:4 Gabriel Oancea (59.), 4:4 Gabriel Oancea (61.), 12:13 Niklas Bammert (121. i.E.), 12:12 Tobias Heber (121. i.E.), 12:11 Florian Adis (121. i.E.), 11:11 Tobias Peter (121. i.E.), 11:10 Yannick Brossmann (121. i.E.), 10:10 Ousman Cham (121. i.E.), 10:9 Edmond Shala (121. i.E.), 9:9 Anton Hoh (121. i.E.), 9:8 Michael Jarju (121. i.E.), 8:8 Jean Pierre Steinbach (121. i.E.), 8:7 Simon Kloos (121. i.E.), 8:6 Gabriel Oancea (121. i.E.), 7:6 Arber Shala (121. i.E.), 6:6 David Berg (121. i.E.), 6:5 Nico Müller (121. i.E.), 5:5 Nico Kölbel (121. i.E.), 5:4 Andreas Spieß (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Manuel Küble (SV Bergatreute) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Erkan Kale (SV Mochenwangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jonathan Dorner (121.). Fabio Diana (SV Mochenwangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
SG Aulendorf – SG Baienfurt 1:5
Schiedsrichter: Gianluca Ardemani
Tore: 0:1 Fabian Frey (35.), 0:2 Stefan Sauter (43.), 0:3 Volker Manz (75.), 0:4 Julian Heinzler (77.), 1:4 Andreas Krenzler (80.), 1:5 Fabian Weggerle (90.+2)
SV Oberteuringen – SV Kehlen 1:5
Tore: 0:1 Kevin Prejs (38.), 0:2 Felix Dunger (45.), 0:3 Felix Dunger (56.), 0:4 Kevin Prejs (66.), 1:4 Kevin Philipp (74.), 1:5 Felix Dunger (76.)
SGM Röthenbach/Heimenkirch II – FC Scheidegg 4:6 n.E.
Tore: 0:1 (90.+2), 1:1 Julian Fernsemer (90.+4), 1:2 Jonas Karrer (121. i.E.), 2:2 Michael Hauber (121. i.E.), 2:3 Tobias Herzberger (121. i.E.), 3:3 Johpan Wolf (121. i.E.), 3:4 Julius Hofmann (121. i.E.), 4:4 Adrian Abler (121. i.E.), 4:5 Yannick Sailer (121. i.E.), 4:6 (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Julian Fernsemer (SGM Röthenbach/Heimenkirch II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
TSV Tettnang II – FC Dostluk Friedrichshafen 1:3
Schiedsrichter: Maximilian Schön (Gestratz) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Assami Adam (17.), 0:2 Dobrisav Sijakovic (25. Foulelfmeter), 0:3 Tayfun Eköz (35.), 1:3 Sven Arnold (62.)
Gelb-Rot: Marvin Stadler (83./TSV Tettnang II/Schwalbe)
Rot: Selcuk Pakirdas (89./FC Dostluk Friedrichshafen/schucken )
VfL Brochenzell II – VfB Friedrichshafen II 0:2
Tore: 0:1 Max Richter (82.), 0:2 Justin Laski (90.+1)
TSG Ailingen II – SG Argental 1:8
Tore: 0:1 Justin Schmid (1.), 0:2 Domenique Walter (11.), 0:3 Theo Tom Burtscher (12.), 0:4 Justin Schmid (14.), 0:5 Marius Späth (23. Foulelfmeter), 1:5 Alessio Moosherr (42.), 1:6 Felix Brugger (62.), 1:7 Marius Späth (73.), 1:8 Christoph Kugel (74.)
FV Langenargen – SG Argental II 7:1
TSV Meckenbeuren II – TSV Tettnang 0:2
Tore: 0:1 Nick Diehnelt (26.), 0:2 Hakan Fil (74. Foulelfmeter)
FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – TSV Eschach 1:5
Tore: 1:0 Julian Mücke (2.), 1:1 Simon Schmid (31.), 1:2 Max Bröhm (52.), 1:3 Max Bröhm (64.), 1:4 Louis Lange (74.), 1:5 David Sprenger (90.+1)
SV Weissenau – SV Baindt 0:3
TSV Schlachters – TSV Meckenbeuren 2:4
Tore: 0:1 Jan Mathis (21. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Müller (31.), 1:2 Amir Can Kücükler (40.), 2:2 Amir Can Kücükler (45.+3), 2:3 Jan Mathis (79.), 2:4 Niklas Marschall (82.)
Besondere Vorkommnisse: Niklas Marschall (TSV Meckenbeuren) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Fleischer (70.).
SpVgg Lindau – TSG Ailingen 2:4
Tore: 0:1 Dean Fiegle (2.), 1:1 Djamel Eddine Yachir (51.), 1:2 Marcel Bürgin (51.), 2:2 Djamel Eddine Yachir (76. Foulelfmeter), 2:3 Daniel Di Leo (78.), 2:4 Dean Fiegle (90.)
TSV Eschach II – SV Ankenreute 1:4
Schiedsrichter: Michael Ledl
Tore: 0:1 Matthias Gentner (5.), 0:2 Marvin Schmid (27.), 0:3 Nik Jerg (29.), 1:3 Jonas Meßmer (58.), 1:4 Fabio Valenti (90.+3)
SV Wolpertswende – SV Weingarten II 3:0
Schiedsrichter: Ajdin Durakovic (Bad Saulgau)
Tore: 1:0 Jonas Pfeifer (43.), 2:0 Philipp Koltsch (67.), 3:0 Timo Bittenbinder (80.)
Gelb-Rot: Danny Schgör (86./SV Weingarten II/)
SV Wolfegg – SV Weingarten 3:2
Tore: 1:0 Jonathan Dischl (7.), 2:0 Leo Vardic (16.), 2:1 Max Bölle (24.), 2:2 Sviatoslav Melnyk (31.), 3:2 Jonathan Dischl (82.)
Rot: Bryan Biber (72./SV Weingarten/Notbremse)
SK Weingarten II – SV Horgenzell 3:1
Tore: 0:1 Silas Hüttenhuis (37.), 1:1 Vedat Sögüt (51.), 2:1 Ridvan Soyudogru (65.), 3:1 Burak Soyudogru (92. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Kazim Peker (90./SK Weingarten II/)
SV Baindt II – SV Oberzell 1:4
Tore: 1:0 Markus Wöhr (5.), 1:1 Tim Kibler (8.), 1:2 Alexander Honold (42.), 1:3 Alexander Honold (50.), 1:4 Jason Müller (61.)
SG Waldburg / Grünkraut – SV Amtzell 6:5 n.E.
Tore: 0:1 Jonas Gaus (32.), 1:1 David Müller (56.), 1:2 Paul Rothenhäusler (65.), 2:2 Niklas Sterk (90.+8 Foulelfmeter), 3:2 Tim Neusch (121. i.E.), 4:2 Niklas Sterk (121. i.E.), 4:3 Niclas Heine (121. i.E.), 4:4 Magnus Pfeiffer (121. i.E.), 5:4 Marius Müller (121. i.E.), 5:5 Tinus Baumann (121. i.E.), 6:5 Julian Schindele (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Tinus Baumann (SV Amtzell) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Julian Schindele (86.). Konstantin Pfeiffer (SV Amtzell) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Julian Schindele (121.). Fabian Brugger (SG Waldburg / Grünkraut) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marvin Wohlrab (121.).
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SV Maierhöfen/Grünenbach 0:6
Tore: 0:1 Leon Wagner (5.), 0:2 Philipp Greiter (22.), 0:3 Sebastian Odemer (23.), 0:4 Leon Wagner (32.), 0:5 Sebastian Odemer (63. Foulelfmeter), 0:6 Timo Loritz (89.)
FC Leutkirch II – FC Wuchzenhofen 1:6
Tore: 1:0 Blendi Gashi (17.), 1:1 Andreas Fischer (22.), 1:2 Sandro Berger (29.), 1:3 Sandro Berger (35.), 1:4 Sandro Berger (53.), 1:5 Marius Wagner (72.), 1:6 Felix Holl (88. Handelfmeter)
SG Kißlegg – SGM Unterzeil/Seibranz 1:4
Tore: 0:1 Leonard Maucher (31.), 1:1 Maik Aschenbrenner (45.+3), 1:2 Samuel Bubek (51.), 1:3 Jonas Kaufmann (66.), 1:4 Jonas Kaufmann (83.)
SGM SV Herlazhofen/SG Friesenhofen – SV Vogt II 5:2
Schiedsrichter: Hermann Hengge
Tore: 0:1 Luis Mayer (14.), 1:1 Julian Seidel (23. Eigentor), 1:2 Lukas Scholz (25.), 2:2 Bernhard Mayer (27.), 3:2 Christoph Böhm (42.), 4:2 Felix Horoba (56.), 5:2 Timo Korfmacher (75.)
TSV Wangen – FC Wangen II 1:17
TSV Neukirch – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 3:4 n.E.
SV Reute – FV Ravensburg II 0:6
Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Albin Sekiraca (27.), 0:2 Jakob Fäßler (40.), 0:3 Erijon Abdija (45.+3), 0:4 (60.), 0:5 Enes Altay (66.), 0:6 Jakob Fäßler (83. Foulelfmeter)
---
SV Bergatreute II – FV Bad Waldsee abgebrochen
FC Scheidegg II – FV Rot-Weiß Weiler II 2:4 n.E.
Tore: keine Tore
SV Arnach – SV Vogt abgebrochen
---
Mi., 10.09.25 19:15 Uhr SV Deuchelried - SV Aichstetten
Mi., 17.09.25 18:00 Uhr TSV Ratzenried - FC Leutkirch
Mi., 08.10.25 18:15 Uhr SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw - VfL Brochenzell