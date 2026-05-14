Bezirkspokal Bodensee: TSG Ailingen löst das Final-Ticket

Das Halbfinale im Bezirkspokal Bodensee wurde am heutigen Donnerstag beendet. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
SG HAN – SGM Unterzeil/Seibranz 1:4
Tore: 0:1 Noah Roggors (5.), 1:1 Alexander Schneider (50.), 1:2 Leonard Maucher (71.), 1:3 Felix Geser (81.), 1:4 Felix Geser (90.)
TSG Ailingen – SV Vogt 3:2
Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.)
Tore: 1:0 Joshua Blum (37. Eigentor), 1:1 Manfred Kraus (68.), 2:1 (75.), 3:1 Malik Tepes (78.), 3:2 Fabian Elshani (85.)
Rot: Sergen Leyla (12./SV Vogt/Foul von hinten)
---
SG Waldburg/Grünkraut – SV Vogt 1:2
Tore: 0:1 Joshua Blum (39.), 0:2 (41. Eigentor), 1:2 Marius Müller (52.)
---
FC Wuchzenhofen – SG Waldburg/Grünkraut 0:2
Tore: 0:1 Philipp Roessler (83.), 0:2 Luis Pfeiffer (90.+2)
Gelb-Rot: Luca Dobler (90./FC Wuchzenhofen)
---
SV Baindt – SGM Unterzeil/Seibranz 0:1
Tor: 0:1 Chris Widler (32.)
Gelb-Rot: Leon Geng (90./SV Baindt)
TSV Ratzenried – SV Vogt 1:3
FV Ravensburg II – SV Maierhöfen/Grünenbach 10:11 n.E.
Tore: 0:1 Sebastian Odemer (26.), 1:1 Jakob Fäßler (47.), 1:2 Elias Metzger (50.), 2:2 (61.), 2:3 Felix Merz (63.), 3:3 (67.), 10:11 Lars Schwarzenbach (121. i.E.), 10:10 Albin Sekiraca (121. i.E.), 9:10 Moritz Zeh (121. i.E.), 9:9 Andrey Tkarov (121. i.E.), 8:9 Stephan Kuhn (121. i.E.), 8:8 Niklas Musch (121. i.E.), 7:8 Manuel Eugler (121. i.E.), 7:7 Noel Duffrin (121. i.E.), 7:6 Albin Franca (121. i.E.), 6:6 Sebastian Odemer (121. i.E.), 6:5 Benjamin Rabic (121. i.E.), 5:5 Dumitru Sorin Muntean (121. i.E.), 4:5 Jonas Dopfer (121. i.E.), 4:4 Jakob Fäßler (121. i.E.), 3:4 Philipp Prinz (121. i.E.)
SG HAN – SG Argental 3:0/Wertung
SV Oberzell – TSV Meckenbeuren 5:3
Tore: 1:0 Jonas Metzler, 2:0 Lenny Joel Leinsle, 3:1 Jonas Metzler, 4:1 Simon Roth, 5:2 Tim Kibler, 2:1 Niklas Marschall (47.), 4:2 Eugen Dumler (58.), 5:3 Ricco Matjas (69.)
FV Rot-Weiß Weiler II – TSG Ailingen 0:1
Tor: 0:1 Jannis Kohler (33.)
SV Wolfegg – SV Aichstetten 6:4 n.E.
Tore: 1:0 Jonathan Dischl (2.), 1:1 Timo Stölzle (12.), 1:2 Andreas Rock (40.), 2:2 Jonathan Dischl (90.+2), 3:2 Jonathan Dischl (121. i.E.), 4:2 Lukas Lang (121. i.E.), 4:3 Torsten Gehring (121. i.E.), 5:3 Gregor Wurster (121. i.E.), 5:4 Moritz Marka (121. i.E.), 6:4 Florian Metzler (121. i.E.)
---
SG Herlazhofen/SG Friesenho. – SG HAN 9:10 n.E.
Tore: 0:1 Alexander Schneider (17.), 0:2 Quirin Rundel (21.), 1:2 Christoph Böhm (43.), 2:2 Andreas Malcher (60.), 9:10 Joshua Traut (121. i.E.), 9:9 Johannes Böhm (121. i.E.), 8:9 Daniel Stolberg (121. i.E.), 8:8 Christoph Böhm (121. i.E.), 7:8 Marlon Kloos (121. i.E.), 7:7 Timo Bodenmüller (121. i.E.), 6:7 Christoph Vogler (121. i.E.), 6:6 Daniel Würzer (121. i.E.), 5:6 Michael Schindele (121. i.E.), 5:5 Timo Korfmacher (121. i.E.), 4:5 Jaden Maksan (121. i.E.), 4:4 Nils Weisgerber (121. i.E.), 3:4 Michael Geser (121. i.E.), 3:3 Fabian König (121. i.E.), 2:3 Andreas Lau (121. i.E.)
Gelb-Rot: Maximilian Wiedemann (90./SG Herlazhofen / SG Friesenho.)
FV Rot-Weiß Weiler II – FC Dostluk Friedrichshafen 2:1
Tore: 0:1 (65.), 1:1 Jonas Dorner (77.), 2:1 Luis Völker (90.+1 Foulelfmeter)
---
TSV Tettnang – TSV Meckenbeuren 0:3
Tore: 0:1 Jonas Fischer (25. Handelfmeter), 0:2 Patrick Müller (37.), 0:3 Niklas Marschall (90.+1)
FC Wuchzenhofen – SV Kehlen 3:0
Tore: 1:0 (17.), 2:0 (66. Foulelfmeter), 3:0 Robin Funk (82.)
Gelb-Rot: Dennis Petri (74./SV Kehlen)
SV Wolpertswende – SG Waldburg/Grünkraut 2:3
FC Scheidegg – SGM Unterzeil/Seibranz 7:8 n.E.
SGM Fischbach/Schnetzenhausen – TSG Ailingen 1:4
Tore: 0:1 Dean Fiegle (22.), 0:2 Dean Fiegle (27.), 1:2 Simone Ercolani (34.), 1:3 Malik Tepes (42.), 1:4 Tim Weinberg (84. Foulelfmeter)
SV Ankenreute – SV Baindt 1:2
Schiedsrichter: Marcel Tischler - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jan Fischer (68.), 1:1 Patrick Padberg (84.), 1:2 Johannes Schnez (90.+4)
SG Baienfurt – SV Vogt 1:2
Schiedsrichter: Andreas Schindele
Tore: 0:1 Julian Wucher (27.), 1:1 Julian Reimann (55.), 1:2 Nikola Brankovic (85.)
Besondere Vorkommnisse: Sergen Leyla (SV Vogt) scheitert mit Foulelfmeter (17.).
SV Maierhöfen/Grünenbach – SV Bergatreute 1:0
Tor: 1:0 Philipp Greiter (83.)
FV Langenargen – SV Aichstetten 1:6
Tore: 0:1 Jakob Zeh (11.), 1:1 Fabian Hertnagel (12.), 1:2 Sebastian Zeh (57.), 1:3 Paul Oelhaf (77.), 1:4 Sebastian Zeh (79.), 1:5 Jakob Zeh (85.), 1:6 Paul Oelhaf (88.)
TSV Eschach – SV Oberzell 0:3
Tore: 0:1 Jason Müller (11.), 0:2 Jason Müller (31.), 0:3 Lenny Joel Leinsle (83.)
Gelb-Rot: Julian Jehle (39./TSV Eschach/)
SV Horgenzell – SV Wolfegg 0:4
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jonathan Dischl (16.), 0:2 Felix Rauch (44.), 0:3 Jonathan Dischl (47.), 0:4 Jonathan Dischl (61.)
TSV Ratzenried – FV Bad Waldsee 6:5 n.E.
Tore: 0:1 Lars Stöckler (26.), 1:1 Dennis Mihaljevic (71. Foulelfmeter), 1:2 Jannis Ochner (121. i.E.), 2:2 Jonas Brauchle (121. i.E.), 3:2 Max Badent (121. i.E.), 3:3 Jonathan Knoll (121. i.E.), 4:3 Lukas Dieing (121. i.E.), 4:4 Malte Wiest (121. i.E.), 5:4 Dominik Dieing (121. i.E.), 5:5 Pascal Stokic (121. i.E.), 6:5 Dennis Mihaljevic (121. i.E.)
VfB Friedrichshafen II – SG Argental 2:6
Tore: 0:1 Samuel Weiß (5.), 1:1 (26.), 1:2 Marius Späth (31. Foulelfmeter), 2:2 Eugen Braun (38.), 2:3 Justin Schmid (50.), 2:4 Christoph Kugel (64.), 2:5 Moritz Brugger (83.), 2:6 Johannes Bichelmeier (85.)