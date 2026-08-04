Bezirkspokal Bodensee: SV Kressbronn beim 10:0 in Torlaune

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee wurde am heutigen Dienstag fortgesetzt.
TSV Tettnang II – FV Langenargen 1:3
Tore: 1:0 Wahib Dammou (16.), 1:1 Lennart Stroppel (42.), 1:2 Jakob Müller (85.), 1:3 Ben Oeckl (87.)
FC Isny II – FC Leutkirch 1:3
Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Luca Schneider (17.), 0:2 Daniel Biechele (31.), 0:3 Fisnik Bajrami (51.), 1:3 (82.)
SV Oberteuringen – FC Dostluk Friedrichshafen 4:5
SV Reute – SV Baindt 0:3
Schiedsrichter: Tom Borchardt - Zuschauer: 99
Tore: 0:1 Tobias Fink (14.), 0:2 Leon Geng (37.), 0:3 Jan Fischer (81.)
TSV Eschach II – SV Horgenzell II 4:1
Schiedsrichter: Michael Buchter
Tore: 1:0 Etienne Elster (25.), 2:0 Orlando Brukner (38.), 2:1 (63.), 3:1 Etienne Elster (88.), 4:1 Duni Jordan Simo Kamga (89.)
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SV Deuchelried – TSV Ratzenried 1:6
Schiedsrichter: Tom Waizenegger (Aichstetten) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Dennis Mihaljevic (10.), 0:2 Dennis Mihaljevic (15.), 0:3 Luis Städele (39.), 0:4 Dennis Mihaljevic (51.), 0:5 Dennis Mihaljevic (53.), 0:6 Dennis Mihaljevic (58.), 1:6 Nico Messmer (71.)
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SV Bergatreute II – SG Baienfurt 0:15
FC Scheidegg II – SV Eglofs 1:4
Schiedsrichter: Lukas Scholz - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 (14.), 1:1 Pascal Rasch (48.), 1:2 Pascal Rasch (65.), 1:3 Christian Reischmann (88.), 1:4 Christian Reischmann (90.)
FV Bad Waldsee – SV Weingarten 4:2
Tore: 0:1 Oleksander Prus (4.), 1:1 Johannes Rehm (41.), 1:2 (64.), 2:2 Lars Stöckler (79.), 3:2 (90.+4 Eigentor), 4:2 Niklas Gut (90.+6)
Union Meckenbeuren/Kehlen II – TSV Tettnang 0:6
Schiedsrichter: Faruk Osmani
Tore: 0:1 Nicolas Prejs (10.), 0:2 Timo Barthel (42.), 0:3 Luca Rist (45.), 0:4 Gianluca Vulpis (53.), 0:5 Ryan Radu (68.), 0:6 Sandro Caltabiano (90.+1)
SGM HENOBO II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 0:4
Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Tim Mayer (18.), 0:2 Luan Reger (44.), 0:3 Tim Mayer (74.), 0:4 Tim Mayer (88.)
FC Friedrichshafen – SC Friedrichshafen 1:5
TSG Ailingen II – SpVgg Lindau 9:1
Tore: 1:0 Timo Peters (18.), 2:0 Alessio Moosherr (31.), 3:0 Alessio Moosherr (41.), 4:0 Julian Gradwohl (45.), 5:0 Alessio Moosherr (49.), 5:1 Elias Kleber (51.), 6:1 (54. Eigentor), 7:1 Markus Reidinger (75.), 8:1 Alessio Moosherr (80.), 9:1 Markus Reidinger (82.)
SGM Fischbach/Schnetzenhausen II – Union Meckenbeuren/Kehlen 2:6
Schiedsrichter: Sinan Saltik
Tore: 0:1 Jonas Fischer (6.), 0:2 Jonas Fischer (10.), 1:2 Stefan Kroll (21.), 1:3 Erhan Baki (28.), 1:4 Erhan Baki (32.), 1:5 Elias Gresser (58.), 2:5 Lian Rechsteiner (70.), 2:6 Manuel Schmitt (90. Foulelfmeter)
SG HAN II – TSV Oberreitnau 1:4
Schiedsrichter: Domingos Manzambi
Tore: 0:1 Mark Vasic (31.), 0:2 Niclas Wölfle (34.), 0:3 Mark Vasic (45.), 0:4 Mark Vasic (46.), 1:4 Nico Pfersich (74.)
SV Weissenau – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 3:8
Tore: 0:1 Jonas Rutzer (20.), 1:1 (24.), 2:1 (27.), 2:2 Jonas Rutzer (32.), 2:3 Julian Mücke (41.), 2:4 Leon Joschika (47.), 2:5 Israel Nzumba (49.), 2:6 Jonas Rutzer (62.), 3:6 (71.), 3:7 Jonas Rutzer (88. Foulelfmeter), 3:8 (90. Foulelfmeter)
FV Waldburg – SK Weingarten 5:0
SV Schmalegg – SV Ankenreute 2:6
Schiedsrichter: Tom Borchardt - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Michele Carbone (30.), 1:1 Robin Braun (38.), 1:2 Matthias Gentner (45.+1), 1:3 Nico Ströbele (60.), 1:4 Nico Ströbele (67.), 2:4 Gabriel Mazambi (68.), 2:5 Matthias Gentner (76.), 2:6 Jakub Kamieniarz (85.)
Rot: Joel Maier (45./SV Schmalegg)
SV Wolfegg II – SV Oberzell II 1:2
Tore: 1:0 Marcel Miller (20.), 1:1 Dominik Metzler (27.), 1:2 Ege Sah (87.)
TSB Ravensburg – SGM Blitzenreute/Mochenwangen 1:3
Kleinhaslacher SC – FC Wuchzenhofen 06 4:3
Schiedsrichter: Hans Weishaupt
Tore: 0:1 Luca Dobler (23.), 0:2 Andreas Fischer (51.), 2:3 Lukas Weber (78.), 3:3 (81.)
FC Scheidegg – SV Amtzell 0:4
Tore: 0:1 Niklas Renz (3.), 0:2 Niclas Heine (15.), 0:3 Niclas Heine (45.+3), 0:4 Tinus Baumann (57.)
SV Vogt II – FC Isny 0:2
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SG Kißlegg 3:1
Tore: 0:1 Jakob Reutlinger (27.), 1:1 Joshua Löchle (35.), 2:1 Manuel Göser (51.), 3:1 Jonas Netzer (89.)
SGM Herlazhofen/Friesenhofen – SG Dietmans/Hauerz 1:0
Tor: 1:0 Franz Berger (87.)
SV Maierhöfen/Grünenbach II – SGM Röthenbach/Heimenkirch II 6:0
Schiedsrichter: Werner Carli
Tore: 1:0 Jakob Kulmus (6.), 2:0 Jakob Kulmus (8.), 3:0 Anton Helmle (26.), 4:0 Lars Schwarzenbach (36.), 5:0 Nico Weber (45.+2 Eigentor), 6:0 Andreas Rist (89.)
Besondere Vorkommnisse: Stefan Wild (SGM Röthenbach/Heimenkirch II) scheitert mit Foulelfmeter (85.).
FC Wangen II – SGM Unterzeil/Seibranz II 7:6 n.E.
SG SV Amtzell / SV Haslach W II – SV Vogt 1:3
Tore: 0:1 Dennis Szembek (45.), 1:3 Kaan Basar (86.)
TSV Opfenbach – TSV Wohmbrechts 3:1
Tore: 1:0 Hendrik Bellstedt (18.), 1:1 Tim Rothenhäusler (52.), 2:1 (67.), 3:1 Tobias Spiegel (84.)
SV Arnach – TSG Bad Wurzach 5:3
Tore: 1:0 (21.), 2:0 Leo Feirle (24.), 3:0 Valentin Räth (55.), 3:1 Simon Wahl (61. Foulelfmeter), 3:2 Marvin Martello (70.), 3:3 Pirmin Vincon (78.), 4:3 Simon Wirth (90.), 5:3 (90.+7)
Gelb-Rot: Marvin Martello (90./TSG Bad Wurzach)
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Sportfreunde Friedrichshafen – SG HAN 0:4
Tore: 0:1 Marco Distl (42.), 0:2 Tim Traut (63.), 0:3 Valentin Detzel (68.), 0:4 Marco Distl (75.)
Gelb-Rot: Andreas Lau (55./SG HAN)
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SC Michelwinnaden – SV Mochenwangen 0:2
Tore: 0:1 Maximilian Schmidt (20.), 0:2 Sebastian Marks (89.)
VfL Brochenzell II – TSV Schlachters II 4:2
SG Argental/ Tannau II – SV Kressbronn 0:10
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Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FV Bad Waldsee II - SV Wolpertswende
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr SG TSV Bodnegg / Grünkraut - TSV Berg III