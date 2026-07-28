Bezirkspokal Bodensee startet mit 39 Erstrundenspielen

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee eröffnet die neue Saison mit zahlreichen Duellen. Zwischen Donnerstag, 30. Juli, und Mittwoch, 5. August 2026, stehen 39 Begegnungen auf dem Programm. Eine Partie wurde allerdings abgesetzt.
Donnerstag, 30. Juli 2026
18:30 Uhr: TSV Tettnang II – FV Langenargen
19:00 Uhr: TSV Eschach II – SV Horgenzell II
19:00 Uhr: SV Reute – SV Baindt
19:00 Uhr: FC Isny II – FC Leutkirch
19:00 Uhr: FV Molpertshaus – FV Ravensburg II
19:00 Uhr: SV Haisterkirch – SV Wolfegg
Freitag, 31. Juli 2026
19:00 Uhr: SV Deuchelried – TSV Ratzenried
Samstag, 1. August 2026
15:00 Uhr: FC Scheidegg II – SV Eglofs
15:00 Uhr: FV Bad Waldsee – SV Weingarten
17:00 Uhr: FC Friedrichshafen – SC Friedrichshafen
17:00 Uhr: TSG Ailingen II – SpVgg Lindau
17:00 Uhr: SGM Fischbach/Schnetzenhausen II – Union Meckenbeuren/Kehlen
17:00 Uhr: SG HAN II – TSV Oberreitnau
17:00 Uhr: Sportfreunde Friedrichshafen – SG HAN
17:00 Uhr: SV Weissenau – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss
17:00 Uhr: SV Oberteuringen – FC Dostluk Friedrichshafen
17:00 Uhr: FV Waldburg – SK Weingarten
17:00 Uhr: SGM HENOBO II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen
17:00 Uhr: SC Bürgermoos – SV Ettenkirch
17:00 Uhr: Union Meckenbeuren/Kehlen II – TSV Tettnang
17:00 Uhr: FC Scheidegg – SV Amtzell
17:00 Uhr: SV Arnach – TSG Bad Wurzach
17:00 Uhr: TSV Opfenbach – TSV Wohmbrechts
17:00 Uhr: SG SV Amtzell / SV Haslach W II – SV Vogt
17:00 Uhr: FC Wangen II – SGM Unterzeil/Seibranz II
17:00 Uhr: SV Maierhöfen/Grünenbach II – SGM Röthenbach II/Heimenkirch III II
17:00 Uhr: SGM Herlazhofen/Friesenhofen – SG Dietmans/Hauerz
17:00 Uhr: SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SG Kißlegg
17:00 Uhr: SV Vogt II – FC Isny
17:00 Uhr: SV Schmalegg – SV Ankenreute
17:00 Uhr: Kleinhaslacher SC – FC Wuchzenhofen 06
17:00 Uhr: TSB Ravensburg – SGM Blitzenreute/Mochenwangen
17:00 Uhr: SV Wolfegg II – SV Oberzell II
17:00 Uhr: SV Bergatreute II – SG Baienfurt
Dienstag, 4. August 2026
19:00 Uhr: VfL Brochenzell II – TSV Schlachters II
19:00 Uhr: SC Michelwinnaden – SV Mochenwangen
19:00 Uhr: SG Argental/Tannau II – SV Kressbronn
Mittwoch, 5. August 2026
19:00 Uhr: FV Bad Waldsee II – SV Wolpertswende
19:00 Uhr: SG TSV Bodnegg / Grünkraut – TSV Berg III
Abgesetzt
SpVgg Lindau II – SV Kressbronn II (abgesetzt)