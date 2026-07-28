 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Bezirkspokal Bodensee startet mit 39 Erstrundenspielen

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: S.B.

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Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee eröffnet die neue Saison mit zahlreichen Duellen. Zwischen Donnerstag, 30. Juli, und Mittwoch, 5. August 2026, stehen 39 Begegnungen auf dem Programm. Eine Partie wurde allerdings abgesetzt.

Donnerstag, 30. Juli 2026

18:30 Uhr: TSV Tettnang II – FV Langenargen

19:00 Uhr: TSV Eschach II – SV Horgenzell II

19:00 Uhr: SV Reute – SV Baindt

19:00 Uhr: FC Isny II – FC Leutkirch

19:00 Uhr: FV Molpertshaus – FV Ravensburg II

19:00 Uhr: SV Haisterkirch – SV Wolfegg

Freitag, 31. Juli 2026

19:00 Uhr: SV Deuchelried – TSV Ratzenried

Samstag, 1. August 2026

15:00 Uhr: FC Scheidegg II – SV Eglofs

15:00 Uhr: FV Bad Waldsee – SV Weingarten

17:00 Uhr: FC Friedrichshafen – SC Friedrichshafen

17:00 Uhr: TSG Ailingen II – SpVgg Lindau

17:00 Uhr: SGM Fischbach/Schnetzenhausen II – Union Meckenbeuren/Kehlen

17:00 Uhr: SG HAN II – TSV Oberreitnau

17:00 Uhr: Sportfreunde Friedrichshafen – SG HAN

17:00 Uhr: SV Weissenau – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss

17:00 Uhr: SV Oberteuringen – FC Dostluk Friedrichshafen

17:00 Uhr: FV Waldburg – SK Weingarten

17:00 Uhr: SGM HENOBO II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen

17:00 Uhr: SC Bürgermoos – SV Ettenkirch

17:00 Uhr: Union Meckenbeuren/Kehlen II – TSV Tettnang

17:00 Uhr: FC Scheidegg – SV Amtzell

17:00 Uhr: SV Arnach – TSG Bad Wurzach

17:00 Uhr: TSV Opfenbach – TSV Wohmbrechts

17:00 Uhr: SG SV Amtzell / SV Haslach W II – SV Vogt

17:00 Uhr: FC Wangen II – SGM Unterzeil/Seibranz II

17:00 Uhr: SV Maierhöfen/Grünenbach II – SGM Röthenbach II/Heimenkirch III II

17:00 Uhr: SGM Herlazhofen/Friesenhofen – SG Dietmans/Hauerz

17:00 Uhr: SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SG Kißlegg

17:00 Uhr: SV Vogt II – FC Isny

17:00 Uhr: SV Schmalegg – SV Ankenreute

17:00 Uhr: Kleinhaslacher SC – FC Wuchzenhofen 06

17:00 Uhr: TSB Ravensburg – SGM Blitzenreute/Mochenwangen

17:00 Uhr: SV Wolfegg II – SV Oberzell II

17:00 Uhr: SV Bergatreute II – SG Baienfurt

Dienstag, 4. August 2026

19:00 Uhr: VfL Brochenzell II – TSV Schlachters II

19:00 Uhr: SC Michelwinnaden – SV Mochenwangen

19:00 Uhr: SG Argental/Tannau II – SV Kressbronn

Mittwoch, 5. August 2026

19:00 Uhr: FV Bad Waldsee II – SV Wolpertswende

19:00 Uhr: SG TSV Bodnegg / Grünkraut – TSV Berg III

Abgesetzt

SpVgg Lindau II – SV Kressbronn II (abgesetzt)