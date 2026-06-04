Bezirkspokal Bodensee: SGM Unterzeil/Seibranz holt den Pokal

Das Finale im Bezirkspokal Bodensee wurde am heutigen Donnerstag absolviert. Hier gibt es die Übersicht:
Finale
SGM Unterzeil/Seibranz – TSG Ailingen 4:2
Schiedsrichter: Jan Wenzel - Zuschauer: 1250
Tore: 0:1 Jannik Willauer (18.), 1:1 Jonas Kaufmann (23.), 1:2 Dean Fiegle (42. Foulelfmeter), 2:2 Florian Buffler (60.), 3:2 Florian Buffler (63.), 4:2 Florian Buffler (70.)
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1. Runde
Mo., 28.07.25 18:30 Uhr FV Bad Waldsee II - SV Bergatreute II 0:3
So., 03.08.25 17:30 Uhr TSV Tettnang II - FC Dostluk Friedrichshafen II 8:0
Mi., 06.08.25 18:00 Uhr SK Weingarten II - TSV Berg II 6:5
Do., 07.08.25 19:00 Uhr SC Bürgermoos - SG Argental II 1:2
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr TSV Schlachters II - SG HAN 0:3
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr SG HAN II - TSV Neukirch 5:6
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen II - TSV Ratzenried 0:8
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr TSV Berg III - TSV Eschach II
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SG Alttann / Bergatreute - SV Wolfegg 0:6
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SV Haisterkirch - SG Aulendorf 2:4
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SV Schmalegg - SV Baindt II 1:3
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SGM Beuren/Rohrdorf II II - SV Aichstetten 0:2
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SGM Beuren/Rohrdorf - SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 0:5
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Arnach - FC Isny II
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr FC Wangen II - FC Isny 3:1
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr FC Scheidegg II - TSV Opfenbach 2:0
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSV Wohmbrechts - TSV Wangen 1:2
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Karsee - SV Amtzell 1:3
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSG Bad Wurzach - SG Kißlegg 1:4
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SGM Röthenbach II/Heimenkirch III II - SV Eglofs 2:1
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SGM Herlazhofen/Friesenhofen - SG SV Amtzell / SV Haslach W II 7:5
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SG Baienfurt II - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 0:5
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SGM Blitzenreute/Mochenwangen - SG Baienfurt 0:6
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SC Michelwinnaden - SV Reute 0:3
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSV Bodnegg - SG Waldburg/Grünkraut 0:2
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SG Fronhofen / Fleischwangen - SV Mochenwangen 1:3
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SG Waldburg/Grünkraut II - SV Ankenreute
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Wolpertswende - FV Molpertshaus 2:1
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Wolfegg II - SV Weissenau 2:4
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Horgenzell - SK Weingarten 2:0
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr VfL Brochenzell II - SGM HENOBO 2:1
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SpVgg Lindau II zg. - TSV Schlachters 1:8
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr Sportfreunde Friedrichshafen - TSG Ailingen II 0:9
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSV Oberreitnau - SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:6
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Ettenkirch - VfB Friedrichshafen II 0:2
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSV Eriskirch - SpVgg Lindau 2:5
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr FV Langenargen - SV Oberteuringen II 17:0
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Oberteuringen - SGM HENOBO II 5:0
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SG SC FC Friedrichshafen - SV Kehlen 2:3
So., 10.08.25 11:00 Uhr FC Lindenberg - FC Scheidegg 1:5
Di., 12.08.25 19:15 Uhr SG Kißlegg II - SV Deuchelried 1:2
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Tannau - SG Argental 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FC Wuchzenhofen 06 - SG Dietmans/Hauerz 5:3
Do., 14.08.25 18:00 Uhr FV Rot-Weiß Weiler II - SV Maierhöfen/Grünenbach 2:0
Do., 14.08.25 18:30 Uhr TSV Meckenbeuren II - SV Kressbronn II 4:1
Di., 26.08.25 19:00 Uhr Kleinhaslacher SC - FC Leutkirch II 2:3
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr SV Weingarten II - SV Oberzell II
Mi., 27.08.25 18:45 Uhr SV Vogt II - SGM Unterzeil/Seibranz II 1:0
2. Runde
Mi., 03.09.25 18:00 Uhr SG Aulendorf - SG Baienfurt 1:5
Mi., 03.09.25 18:00 Uhr SV Mochenwangen - SV Bergatreute 12:13
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Wangen - FC Wangen II 1:17
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SGM Herlazhofen/Friesenhofen - SV Vogt II 5:2
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SG Kißlegg - SGM Unterzeil/Seibranz 1:4
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr FC Leutkirch II - FC Wuchzenhofen 06 1:6
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen - SV Maierhöfen/Grünenbach 0:6
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SG Waldburg/Grünkraut - SV Amtzell 6:5
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Baindt II - SV Oberzell 1:4
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SK Weingarten II - SV Horgenzell 3:1
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Wolfegg - SV Weingarten 3:2
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Wolpertswende - SV Weingarten II 3:0
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Eschach II - SV Ankenreute 1:4
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Oberteuringen - SV Kehlen 1:5
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SpVgg Lindau - TSG Ailingen 2:4
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Schlachters - TSV Meckenbeuren 2:4
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Weissenau - SV Baindt 0:3
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss - TSV Eschach 1:5
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Meckenbeuren II - TSV Tettnang 0:2
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr FV Langenargen - SG Argental II 7:1
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSG Ailingen II - SG Argental 1:8
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr VfL Brochenzell II - VfB Friedrichshafen II 0:2
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Tettnang II - FC Dostluk Friedrichshafen 1:3
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SGM Röthenbach/Heimenkirch II - FC Scheidegg 4:6
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Neukirch - SGM Fischbach/Schnetzenhausen 3:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Reute - FV Ravensburg II 0:6
Do., 04.09.25 18:15 Uhr FC Scheidegg II - FV Rot-Weiß Weiler II 2:4
Mi., 10.09.25 19:15 Uhr SV Deuchelried - SV Aichstetten 4:6
Do., 11.09.25 18:45 Uhr SV Arnach - SV Vogt 4:9
Mi., 17.09.25 18:00 Uhr TSV Ratzenried - FC Leutkirch 6:0
Do., 25.09.25 19:00 Uhr SV Bergatreute II - FV Bad Waldsee 1:5
Mi., 08.10.25 18:15 Uhr SG HAN - VfL Brochenzell 3:0
3. Runde
Mi., 12.11.25 19:00 Uhr FC Scheidegg - SGM Unterzeil/Seibranz 7:8
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SGM Fischbach/Schnetzenhausen - TSG Ailingen 1:4
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SV Ankenreute - SV Baindt 1:2
Fr., 21.11.25 19:15 Uhr SG Baienfurt - SV Vogt 1:3
So., 23.11.25 14:30 Uhr FC Wangen II - FV Ravensburg II 0:3
So., 23.11.25 14:30 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Bergatreute 1:0
So., 23.11.25 14:30 Uhr FV Langenargen - SV Aichstetten 1:6
So., 23.11.25 14:30 Uhr TSV Eschach - SV Oberzell 0:3
So., 23.11.25 14:30 Uhr SV Horgenzell - SV Wolfegg 0:4
So., 23.11.25 15:00 Uhr TSV Ratzenried - FV Bad Waldsee 6:5
So., 23.11.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen II - SG Argental 2:6
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr SV Wolpertswende - SG Waldburg/Grünkraut 2:3
Mi., 18.03.26 18:30 Uhr TSV Tettnang - TSV Meckenbeuren 0:3
Mi., 18.03.26 19:00 Uhr FC Wuchzenhofen 06 - SV Kehlen 3:0
Mi., 25.03.26 18:30 Uhr SGM Herlazhofen/Friesenhofen - SG HAN 9:10
Mi., 25.03.26 19:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler II - FC Dostluk Friedrichshafen 2:1
Achtelfinale
Mi., 01.04.26 19:15 Uhr FC Wuchzenhofen 06 - SG Waldburg/Grünkraut 0:2
Do., 02.04.26 18:00 Uhr SV Baindt - SGM Unterzeil/Seibranz 0:1
Do., 02.04.26 18:30 Uhr TSV Ratzenried - SV Vogt 1:3
Do., 02.04.26 18:30 Uhr FV Ravensburg II - SV Maierhöfen/Grünenbach 10:11
Do., 02.04.26 18:30 Uhr SG HAN - SG Argental 3:0
Do., 02.04.26 18:30 Uhr SV Oberzell - TSV Meckenbeuren 5:3
Do., 02.04.26 18:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler II - TSG Ailingen 0:1
Di., 21.04.26 19:00 Uhr SV Wolfegg - SV Aichstetten 6:4
Viertelfinale
Do., 30.04.26 18:15 Uhr SG Waldburg/Grünkraut - SV Vogt 1:2
Do., 30.04.26 18:15 Uhr SG HAN - SV Wolfegg 1:0
Do., 30.04.26 18:30 Uhr SV Oberzell - TSG Ailingen 2:3
Do., 30.04.26 18:30 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SV Maierhöfen/Grünenbach 2:1
Halbfinale
Mi., 13.05.26 18:45 Uhr SG HAN - SGM Unterzeil/Seibranz 1:4
Do., 14.05.26 17:00 Uhr TSG Ailingen - SV Vogt 3:2